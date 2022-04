Khargone Voilence : चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का एजेंट

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती करते हैं और देश में अराजकता फैलाने के लिए लगातार वह ऐसे ट्वीट करते हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है. यह कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का. सारंग ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का एजेंट भी बता डाला. (Minister Vishwas Sarang statement) ( Sarang told Digvijay an agent of Pakistan)

Khargone Voilence : सीएम आवास पर आपात बैठक, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

मुलाकात पर बवाल : दिग्विजय सिंह का जेल में VIP मुलाकात का वीडियो वायरल, गृह मंत्रालय ने मांगा अधिकारियों से जवाब

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो ग्वालियर सेंट्रल जेल में वीआईपी मुलाकात का बताया जा रहा है. मामले को लेकर खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल के अधिकारियों से पूछताछ की और जवाब तलब करने के आदेश दिए.

Khargone Voilence : हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार

खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को इंदौर के सांवेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. (Youth arrest for vyral video of violence)( Khargone voilence at RamNavmi)

Fruit market Bhind: फलों के दाम छू रहे आसमान, भिंड की फलमंडी में 50-70 फीसदी बढ़ी फलों की कीमत, जनिये फलों के दाम

मध्यप्रदेश में महंगाई चरम पर है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी होने लगी है. इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ रहा है. फल अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. भिंड जिले में भी फलों के दाम में 50 से 70 फीसदी तक बढ़त हुई है. (Fruit prices increased in Bhind)

मध्य प्रदेश के दौरे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल सुविधाओं सहित तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णा दास मंगलवार यानी 12 अप्रैल से मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगे. उनके साथ 7 सदस्यों की टीम आ रही है, जो यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में राज्य के अधिकारियों से विशेष रूप से चर्चा करेगी. (Railway Board Chairman MP visit)

VIDEO: खरगोन हिंसा के बाद चला मामा का बुलडोजर, कई मकान जमींदोज, 84 आरोपी गिरफ्तार

शहर में रामनवमी पर तालाब चौक क्षेत्र से निकल रही शोभायात्रा में पथराव के बाद फैली हिंसा पर सख्त नजर आ रही है. हिंसा के दौरान दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही. सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 84 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. छोटी मोहन टॉकिज और खसखसवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गईं दुकानें और मकानों को बुलडोजर चला. इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस घटना में आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है.

Hanuman Jayanti : जबलपुर में बजरंग बली को प्रसाद के रूप में चढ़ेगा 1100 किलो का मोतीचूर लड्डू

मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में इस वर्ष हनुमान जयंती का कार्यक्रम भव्य आयोजन के साथ मनाया जा रहा है. जबलपुर के गढ़ा स्थित पचमठा मंदिर में हनुमान मंदिर सेवा समिति द्वारा एक टन से अधिक (करीब 1100) किलो का लड्डू भगवान बजरंग बली को अर्पित किया जाएगा. खास बात यह है कि इस आयोजन में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि जापान में रहने वाले श्रद्धालु भी श्रद्धा राशि अर्पित कर रहे हैं.

भस्म आरती में बाबा महाकाल का हुआ राजा के रूप में भव्य श्रृंगार, करिए दर्शन...

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए यूजीसी ने बदले नियम, अब छात्रों को सीईटी की जगह देना होगा ये एग्जाम

इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) परीक्षा को अब बंद किया जाएगा और इसके जगह पर कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट (CUET) के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. (davv admission process) (CET Exam 2022 End in DAVV Indore)