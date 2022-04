बड़ी खबर:आर्य समाज मंदिरों में फिर से हो सकेंगी शादियां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर दिया स्टे

आर्य समाज मंदिर में शादी की इच्छा रखने वालों के लिए ये खुशखबरी है. क्योंकि यहां शादी करना अब फिर से आसान हो गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस प्रकार आर्य समाज मंदिरों को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार फिर से मिल गया है. (Marriages again in Arya Samaj temples) (Supreme Court stay of High Court order)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना, बोले- इनके समय मध्यप्रदेश कंगाल हो गया था

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के आंदोलन और सदस्यता बढ़ाने के अभियान के दावे सुन-सुनकर मैं बोर हो गया हूं. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके कार्यकाल में प्रदेश कंगाल हो गया था, वो अभी कर्जे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. उनके समय सड़कों और बिजली का प्रदेश में क्या हाल था, ये सब जानते हैं. (Home Minister Narottam Mishra statement) ( Narottam Mishra target to Digvijay Singh)

शहडोल में दो दिन से जारी है हाथियों का आतंक, आज तीन ग्रामीणों को कुचला, अब तक 5 की गई जान

शहडोल के जयसिंहनगर में एक बार फिर बड़ी घटना हो गई. हथियों के झुंड ने 3 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अब तक दो दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.(Elephants crushed people in Shahdol)

ट्रांसफर सूची में बड़ी गड़बड़ी: कोरोना में जान गंवा चुके पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर, रिटायर्ड अधिकारी का भी नाम

मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. राज्य पुलिस सेवा की ट्रांसफर लिस्ट में विभाग ने ऐसे अधिकारियों के भी ट्रांसफर कर दिए जिनकी मौत कोरोना में छह माह पहले हो चुकी है या वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं. लापरवाही सामने आने पर विभाग ने गलती सुधारते हुए दोनों अधिकारियों के नाम से जारी आदेश को वापस ले लिया है.

चंबल के सिकरौदा स्टेशन पर बदमाशों ने मालगाड़ी लूटी, मौके पर आरपीएफ पहुंची, दोनों ओर से धांय धांय, फिर ...

चंबल इलाके में लंबे अरसे बाद एक बार फिर बदमाशों ने ट्रेनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. मुरैना जिले के सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर दो दर्जन से अधिक बदमाशों ने धावा बोलकर मालगाड़ी लूटी. इस दौरान बदमाशों और आरपीएफ के बीच मुठभेड़ हुई. एक बदमाश को आरपीएफ ने पकड़ लिया है. शेष बदमाश फरार होने में सफल रहे. मालगाड़ी से लूटी बोरियां खेत से बरामद हुई हैं. (Goods train robbed in Chambal) (Encounter between RPF and miscreants)

मुरैना के बाद अब ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में सामूहिक नकल, मध्यप्रदेश में क्यों बुलंद हैं शिक्षा माफिया के हौसले

मध्यप्रदेश में शिक्षा माफिया के हौसले बुलंद हैं. सारे नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा माफिया सरकार व प्रशासन से मिलकर स्कूल व कॉलेज संचालित कर रहे हैं. इसलिए सामूहिक नकल के मामले भी सामने आ रहे हैं. मुरैना के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग परीक्षा में छात्रों द्वारा सामूहिक नकल करने के मामले का खुलासा हुआ है. (mass copying in nursing examination) (Gwalior mass copying case)

मध्य प्रदेश में तापमान पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस तक, आज से स्कूल के घंटे घटाए गये, लू की चपेट में कई जिले

मध्य प्रदेश में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कई जिले भीषण लू की चपेट में आ गये हैं. ऐसे में राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई शहरों में स्कूल के घंटे घटा दिए गये हैं. यहां स्कूल बुधवार यानी आज से सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे. (Madhya Pradesh Temperature 44 degree Celsius)

42 का हुआ 'कमल': सेवा के प्रति समर्पण, मूल्यों व सिद्धांतों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा- मुख्यमंत्री शिवराज

BJP के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज ने पार्टी का झंडा फहराया साथ ही फेरी में भी हिस्सा लिया. प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैरसिया में झंडा फहराया, वे कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी संबोधन सुनेंगे. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है'.

डायल 100 की हालत खस्ता: कई गाड़ियां खराब, कैसे मिलेगा समय पर न्याय?

मध्य प्रदेश में क्राइम रेट दिनों-दिन बढ़ रहा है. ऐसे में पुलिस को और अधिक साधनों की आवश्यकता है, ताकि अपराध और अपराधी दोनों पर लगाम लगाई जा सके. लेकिन भिंड की बात करें तो यहां डायल 100 की कई गाड़िया कबाड़ की स्थिति में है. इस स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती है कि कैसे समय पर पहुंचकर फरियादी को सहायता मुहैया कराए.

MP Fuel Price Today: महंगाई की मार जारी, लगातार 15 दिनों से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 15 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.