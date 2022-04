सुंदर सेल्फी के लिए नाक की री-शेपिंग सर्जरी, वीडियो में देखें पूरी प्रक्रिया...

देश के साथ ही प्रदेश में भी इन दिनों युवाओं में राइनोप्लास्टी का क्रेज बढ़ रहा है. राइनोप्लास्टी के जरिए सुंदर सेल्फी के लिए अथवा नाक की किसी खोट या उसको शेप देने के लिए सर्जरी कराई जा रही है. डॉक्टरों की मानें तो इसके प्रति युवाओं में खासा आकर्षण है. ज्यादातर वह युवा सर्जरी करा रहे हैं, जो अपने लुक के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं. इनमें 18 से लेकर 35 वर्ष के युवा वर्ग के लोग शामिल हैं. राइनोप्लास्टी का खर्च 60000 से लेकर तीन लाख का है.

कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी 2023 का चुनाव, जानिए नफा-नुकसान

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है. सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अजय सिंह राहुल और अरुण यादव जैसे नेता भी शामिल हुए. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

झोपड़ी में लगी आग से सो रही दो बच्चियों की जलकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई. झोपड़ी में सो रही दो बच्चियां आग में बुरी तरह झुलस गईं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि झोंपड़ी में बच्चियों की बुआ कामिनी ने आग लगाई थी. पुलिस ने कामिनी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

कटनी में बना मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ओवर ब्रिज, गुरुवार को सीएम शिवराज करेंगे लोकार्पण, जानें कितनी है उंचाई...

MP के कटनी में प्रदेश का सबसे ऊंचा ओवर बना है. जिसकी लंबाई 1433.51 मीटर और उंचाई 18.04 मीटर है. इस ब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को करेंगे. 85 करोड़ 49 लाख 45 हजार रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज होने का गौरव हासिल है.

चिलचिलाती धूप में कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, जानें आयुर्वेद डॉक्टर से उपाय

गर्मी का कहर इस कदर बढ़ने लगा है कि दिह में 9 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही किसी भी दिन भारी पड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है. गर्मी के कहर से बचने के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर से जानें उपाय... (heat wave in shahdol)

मुर्गी घर में घुसकर कर गई खाना जूठा, देवरानी से जेठानी की भिड़ंत में पति-पत्नी ने खाया जहर

छिंदवाड़ा के झिरलिंगा गांव में जेठानी की मुर्गी ने देवरानी का खाना जूठा कर दिया तो देवरानी और जेठानी का आपस में झगड़ा हो गया. झगड़ा इतना बढ़ा कि देवरानी और देवर ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

MP Fuel Price Today: लगातार दो हफ्ते से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 14 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP में मंत्री की पदयात्रा: प्रद्युम्न सिंह तोमर के पोस्टर से सिंधिया गायब, कांग्रेस ने कसा तंज

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पदयात्रा पर निकले हैं. उनके स्वागत में लगे पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर न होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है. मंत्री तोमर के स्वागत में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं, इनमें कई पोस्टर ऐसे हैं जिनमें सिंधिया की तस्वीर नहीं है. तोमर राजनीति में सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और इसी के चलते कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है.

उज्जैन में बाबा महाकाल का चंदन और उबटन से राजा रूप में हुआ अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर धारण किया चंद्र

मंगलवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा ने मस्तक पर चांदी का चंद्र धारण किया. फिर भगवान का भांग, चंदन और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

यह कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था: तड़पती रही गर्भवती नहीं पहुंचे डॉक्टर, एंबुलेंस में हुई डिलीवरी

छिंदवाड़ा के उमरेठ तहसील में उप-स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही का नमूना एक बार फिर सामने आया है. उप-स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के चलते एक महिला की एंबुलेंस में ही डिलीवरी हो गई. डिलीवरी के लिए पदस्थ स्टाफ को फोन भी किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया नहीं. (Delivery in ambulance in in umreth tehsil chhindwara)