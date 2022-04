कांग्रेस से नाराज चल रहे विवेक तन्खा को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बड़ा ऑफर

मध्यप्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता विवेक तन्खा की अपनी पार्टी से चल रही नाराजगी के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इशारों ही इशारों में उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है. सारंग ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की विचारधारा और देश के प्रति प्रेम है तो वह बीजेपी की ओर आकर्षित हो सकता है. (Minister Vishwas Sarang statement) (Minister Vishwas Sarang offer to Vivek Tankha)

पढ़ें .. ओंकारेश्वर में क्यों हो रहा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का विरोध

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का विरोध शुरू हो गया है. दरअसल मूर्ति की स्थापना के लिए यहां मौजूद ओंकार पर्वत की बड़े पैमाने पर खुदाई कर दी गई है. इससे वहां का नैसर्गिक सौंदर्य संकट में आ गया है. श्रद्धालुओं का आरोप है कि मूर्ति निर्माण के कारण नर्मदा का अभिषेक मार्ग भी बंद हो गया है.(opposition of statue of Shankaracharya) (statue of Shankaracharya in Omkareshwar)

ग्वालियर से पितांबरा पीठ तक 4 दिन की पदयात्रा पर निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जानिए क्या है वजह?

एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है. इस दौरान जगह-जगह रास्ते में बिजली समस्या का निवारण भी करते जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा प्रदेश की खुशहाली के लिए की जा रही है.(Pradyuman Singh Tomar padyatra)

पढ़ें .. एक ऐसे बेबस पिता की असल कहानी, जिसके आंसू सूख चुके हैं और शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हैं

ये एक ऐसे बेबस पिता की असल कहानी है, जो 13 माह पहले अपहृत बेटी की खबर पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के बाद बीते 25 दिन से कलेक्टर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. गजब यह है कि बेटी के अपहरण के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसके बाद भी पुलिस यह बताने में नाकाम है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है या नहीं. इस बेबस पिता के आंसू सूख चुके हैं.

MP के किसान का कमाल, आलू का बंपर उत्पादन कर सरकार को चौंकाया, किसानों के लिए बन सकता है वरदान

इंदौर में किसान ने आधुनिक तकनीक और अपनी मेहनत की बदौलत 400 किवंटल प्रति हेक्टेयर आलू का उत्पादन कर सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया. सामान्य तौर पर आलू का उत्पादन एक हेक्टेयर में 240 से 300 किवंटल का होता है, लेकिन किसान ने दोगुनी पैदावार की है. अफसर भी हैरान हैं और किसान के पास खेती की नई तकनीक की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं. (Potato farmer got double production)

आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भरी गरमी में साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुंची बाघराज माता मंदिर के दरबार

मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी है. सागर में आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाएं आंदोलन स्थल से सागर के प्रसिद्ध माता मंदिर बाघराज मंदिर तक साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुंची और अपनी मांगों को लेकर आशीर्वाद मांगा और शिवराज सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की. उन्होनें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार हड़ताल को नजर अंदाज करती रही, तो वो भोपाल पहुंचकर राजा भोज तालाब में जल समाधि लेंगी.

बेजुबानों का सहारा बनी 'इंसानियत युवा मंडल समिति', युवाओं ने जानवरों के नाम कर दी अपनी जिंदगी और बना दिया अनूठा घर

भिंड में कुछ युवा बेजुबान जानवरों के लिए फरिश्ता बने हुए हैं. 'इंसानियत युवा मंडल समिति' के सदस्य जानवरों का एक छोटा सा टेक-केयर होम संचालित करते हैं. अब तक कई बीमार और घायल जानवरों का इलाज किया जा चुका है. समिति के सदस्य अपनी पॉकेट मनी से उनकी खाने-पीने और देखभाल की व्यवस्था कर रहे हैं. उनके नेक काम से प्रभावित होकर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने वैटनरी विभाग की खाली पड़ी जमीन दी, जहां जानवरों के लिए टेक-केयर सेंटर बना दिया. Insaniyat Yuva Mandal Committee Bhind. Take Care Home for Animals Bhind

जल संकट के डार्क जोन में एमपी का ये शहर, बारिश का पानी सहेजने के लिए हर घर में लगेंगे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

इंदौर में बारिश के पानी को सहेजने के लिए हर घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के प्रयास शुरू हो गए हैं. राज्य शासन जल्द ही सिस्टम लागू करने के आदेश जारी कर सकता है. केंद्र ने इंदौर को जल संकट के डार्क जोन में रखा है, यहां कई इलाकों में भूजल का स्तर 600 से 800 फीट नीचे तक चला गया है.(Indore in dark zone of water crisis)

जिंदा व्यक्ति ने गेहूं के ढे़र में बैठकर खुद को लगाई आग, जानें बड़ी वजह...

मध्य प्रदेश के नीमच में एक किसान ने गेहूं के ढ़ेर में बैठकर खुद को आग के हवाले कर दिया. बड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया किंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रुप से बीमार था और उसका इलाज पिछले एक साल से चित्तौड़ अस्पताल में चल रहा था.

कोरोना वॉरियर्स का अहसान भूली सरकार! जानें क्यों भिंड में आयुष चिकित्सक सफेद कोट को बता रहे कफ़न

मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्स इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से बेहद खफा हैं. आयुष डाक्टर्स का आरोप है कि उन्होनें कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवाएं दीं. लेकिन सरकार ने फंड ना होने का हवाला देते हुए एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इससे उनके सामने आजीविका चलाने का संकट पैदा हो गया है. उन्होनें कहा कि प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, सरकार हमें संविदा पर रख ले.