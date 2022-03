इंदौर की गौशाला में मिले 150 गायों के कंकाल, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर में 150 गायों के कंकाल मिलने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. यह घटना अहिल्या माता जीवदया मंडल ट्रस्ट द्वारा मौध्यापुरा पेडमी में संचालित गौशाला की है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. (Indore Gaushala became Graveyard )

ऑपरेशन गंगाः यूक्रेन से घर लौटे भिंड के ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत को सुनाई अपनी आपबीती

यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन गंगा' के तहत बुधवार को कई छात्र अपने वतन लौटे. इसी बीच भिंड का ऋषिकेश नरवरिया भी अपने घर वापस आ गया है. ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उसके लिए यूक्रेन एक अलग अनुभव रहा. आप भी सुनिए ऋषिकेश की दास्तां...

मध्य प्रदेश के नये डीजीपी होंगे वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना, गृहमंत्री ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश के नये डीजीपी की घोषणा आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी. वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना बनाये गये एमपी के नये डीजीपी. (MP New DGP)

ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिवराज सरकार जायेगी सुप्रीम कोर्ट

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण सुनिश्चत कराने के लिए शिवराज सरकार गंभीर है. इस बारे में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है. हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरित आदेश के खिलाफ सरकार शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में एसएसपी दायर करने वाली है. (mp government move supreme court)

संतरे को छीलते ही दिखा आश्चर्यचकित करने वाला नजारा, लोग हैरान! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

आए दिन सोशल मीडिया पर अजीब-गरीब और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज हम आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि क्यो ऐसा हो सकता है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक संतरे को दिखाया गया है. उसके छिलके छीलने पर अंदर कई संतरे दिखाई दे रहे हैं. यह देखकर हर कोई हैरान है. वहीं यूजर्स इसे प्रेग्नेंट ऑरेंज कह रहे है.आप भी देखिये वीडियो. (Many oranges came out from orange) (video viral on social media)

रुद्राक्ष महोत्सव के घमासान में उमा भारती की एंट्री, बोलीं दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें शिवराज सिंह

सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं. (Uma Bharti statement on Rudraksh festival)

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल का भांग से हुआ अद्भुत श्रृंगार, आप भी करिए दर्शन

महाशिवरात्रि पर्व के समापन के बाद बाबा महाकाल के दरबार में 44 घंटे बाद सुबह होने वाली भस्म आरती प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान शिव का भांग से श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल का विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से पंचामृत अभिषेक भी किया गया.

भारत की ओर देख रही है दुनिया, जान बचाने के लिए पाकिस्तानी उठा रहे हैं तिरंगा: प्रज्ञा ठाकुर

रूस-यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक अपने तिरंगे के सहारे वहां से निकल रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान ने भी भारत के तिरंगे का सहारा लेकर वहां से निकलना शुरू कर दिया है. इसको लेकर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा, आप भी पढ़िये. (Pragya Singh Thakur statement on Indian Flag on Pakistan buses)

आगामी बजट सत्र के लिए विधायकों ने लगाए 4518 सवाल, आधे विधायकों ने ऑनलाइन में नहीं दिखाई रुचि

एमपी बजट सत्र 2022 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है. विधायकों ने 4,518 सवाल लगाये हैं, लेकिन आधे विधायकों ने ऑफलाइन ही सवाल पूछे हैं. कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर ढेरों सवाल लगाए हैं. (MP Assembly Budget Session 2022)

7 मार्च से शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, 100% टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया यह जवाब

मध्यप्रदेश में 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि अभियान तीन चरणों में होगा, जिसमें 20 हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. (Mission Indradhanush vaccination campaign in MP)