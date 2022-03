ऑपरेशन गंगा: बुखारेस्ट में भारतीय छात्रों से एयरपोर्ट पर मिले सिंधिया, राजदूत से की भारतीयों की निकासी पर चर्चा

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने को लेकर ' ऑपरेशन गंगा ' पूरे जोरों पर है. इसी सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की और उनसे भारतीयों के निकासी को लेकर चर्चा की. (Russia Ukraine War ) (Operation Ganga)

कहीं खुशी, कहीं गम: सुनिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों के परिवारों का दर्द

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज सातवां दिन है. वहीं, रूस के हमले से खारकीव थर्रा उठा है . इसके साथ ही रूसी सेना के करीब 40 मील का काफिला कीव के नजदीक पहुंच चुका है. इस बीच यूक्रेन में अभी भी कई छात्र-छात्राएं फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत लाने के लिए सराकर कई इंतजाम कर रही है. वहीं भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं वह भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. वहीं, जो छात्र अपने वतन वापस आ गए हैं, उनके परिवार के चेहरे पर खुशी आ गई है. (Russia Ukraine war)

वॉर के बीच प्यारः इंदौर के लड़के ने रशियन लड़की से की शादी, कैसे हुई इनकी मुलाकात पढ़िये यहां

रूस की अलीना बरकोलसेव ने इंदौर के ऋषि वर्मा से शादी रचाई है. सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खूब चर्चा है. ये शादी ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. (Russia Ukraine war)

तिरंगे की ताकत: जानें कैसे तिरंगे ने बचाई भारतीयों सहित पाकिस्तानियों की जान

यूक्रेन से मंगलवार को रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचे भारतीय छात्र ने अपने खतरनाक सफर के बारे में बताया. इस दौरान मेडिकल छात्र ने बताया कि, 'हमने स्प्रे पेंट का उपयोग कर भारत के झंडे बनाए और अपनी बसों पर लगाया. भारतीय ध्वज लगे होने के कारण सेना द्वारा हमारी बसों को जाने के लिए आसानी से मंजूरी मिल गई. छात्रों ने यह भी बताया कि, भारतीय झंडे से सुरक्षा मिलते देख कई पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों ने भी भारतीय झंडे थामे.

ईटीवी भारत की खबर का असर: जीवित मरीज को मृत बताने वाले डॉक्टर को नोटिस, दो नर्स सस्पेंड

ग्वालियर में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. चंबल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में जीवित मरीज को मृत घोषित करने के मामले में डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा दो नर्सों को सस्पेंड करने के साथ-साथ एक वार्ड बॉय को हटा दिया गया है . (impact of etv bharat news)

Russia Ukraine War : एमपी के 9 और छात्र यूक्रेन से भारत पहुंचे, अब तक राज्य के 44 बच्चे सकुशल स्वदेश लौटे

भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से स्वदेश वापस लाने के लिए ' आपरेशन गंगा ' संचालित किया जा रहा है. इसके तहत 1 मार्च यानी मंगलवार को मध्यप्रदेश के 9 और छात्र भारत लौटे. (Operation Ganga)(Russia Ukraine War)

भोपाल: तीन दशक से पाकिस्तान की प्रताड़ना झेल रहे 19 लोगों को मिली भारत की नागरिकता, खुशी से खिल उठे चेहरे

पाकिस्तान में दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे 19 हिंदू सिंधियों को आखिरकार भारत की नागरिकता मिल ही गई. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया. उन्होंने इसे गौरव का पल बताया. वहीं लोगों ने कहा कि अब भारत में सुकून से रह सकेंगे. (19 pakistani minorities got indian citizenship)

MP Fuel Price Today: रूस-यूक्रेन संघर्ष से कभी भी बढ़ सकते हैं तेल के दाम, पढ़िए आज क्या हैं रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन रूस-यूक्रेन संघर्ष से कभी भी बढ़ सकते हैं तेल के भाव. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

जुगाड़ से बनाया गिटार और बन गया लोकल सुपर स्टार, वीडियो में देखें कैसे एक डिब्बे से हर धुन निकालने में माहिर हैं मुंशी

उमरिया जिले के नौरोजाबाद में रहने वाले मुंशी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने तार और डंडा लगाकर एक ऐसा गिटार तैयार किया, जो उनके लिए कमाई का साधन बन गया है. शहडोल जिले के गांव-गांव में जाकर मुंशी मनमोहक फिल्मी गाने गाकर और उनकी धुन निकालकर अपना जीवन यापन करते हैं. मुंशी इसे लोकल गिटार बताते हैं, और उसमें उनकी साधना ऐसी की किसी भी फिल्म की धुन निकालना हो या मनमोहक गाना गुनगुनाना हो, उसमें उनको महारथ हासिल है. उनकी कला को सुनकर कोई उन्हें पैसे देता है, तो कोई चावल. (Local Super Star in Shahdol) (Unique guitar made with strings and sticks in shahdol)

Viral Video: समय को लेकर बैंड वालों और बारातियों में हुआ झगड़ा, जमकर बरसे डंडे

मुरैना से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दो पक्ष एक दूसरे पर डंडा बरसा रहे हैं. दरअसल, कैलारस निवासी लक्ष्मीनारायण शाक्य की बेटी की शादी 28 फरवरी को दया गार्डन में संपन्न होनी थी. शादी समारोह में ग्वालियर से बरात लेकर आए बराती और बैंड मालिक सत्तार खान से टाइम टेबल और बारात में बैंड ना बजाने को लेकर झगड़ा हो गया. पहले लड़के पक्ष के लोगों ने बैंड वालों के साथ मारपीट की. इसके बाद बैंड वालों ने दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर डाली.