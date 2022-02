MP के इस शहर में चट्टान उगल रही अद्भुत पत्थर, हकीकत है या चमत्कार? जानिए

इंदौर-इच्छापुर फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान देशगांव घाटी (bright stones found in deshgaon valley) में अनूठे किस्म के चमकीले पत्थर मिले हैं. हनुमान मंदिर के सामने चट्टान से पत्थरों के निकलने की खबर अब चर्चा का विषय बन गई है. पत्थरों को देखने के लिए भीड़ लग रही है. वहीं महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा इन पत्थरों को छुपकर खरीदने की भी बात सामने आ रही है. जानें क्या है इन पत्थरों का राज.

भूलकर भी ना करें बसंत पंचमी के दिन ये काम, आसान उपायों से मिलेगा सुख-सौभाग्य

ज्योतिष के अनुसार पीले रंग का प्रयोग करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में सुख-समृद्धि दौलत मान-यश की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी बसंत पंचमी को (Saraswati puja basant panchami 2022)सरस्वती का पूजन किया था. Basant panchami muhurat.

अब दर्शन ही नहीं खजराना गणेश मंदिर में मिलेगी विशेष शिक्षा, पढ़िए कैसे

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति ने एक संस्कृत विद्यालय खोलने का फैसला लिया है. धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मंदिर की पूजा परंपराओं, वेद और ज्ञान का अध्ययन भी किया जा सकेगा. इसके साथ ही मंदिर में अब बाहर से आने वाले भक्तों के ठहरने का भी इंतजाम रहेगा. (khajrana ganesh temple)

इंदौर से राजस्थान और महाराष्ट्र में भेजे जा रहे थे मिलावटी मसाले, 10 लाख का सामान जब्त

इंदौर में पालदा औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई. इसके तहत पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी मसाले बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी प्रोपराईटर कमल जैन के खिलाफ करवाई की है. (Police raid on spice factory) (Police action against adulterers in Indore)

MP में 'मास्क ही है जिंदगी' अभियान चलाकर साढ़े छह लाख मास्क का वितरण

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मास्क वितरण और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. नागरिकों की जागरूकता के लिए घर-घर संपर्क और बैनर-होर्डिंग के जरिए बचाव के उपाय लिखकर संदेश दिया जा रहा है. एमपी में साढ़े छह लाख से ज्यादा मास्क का वितरण किया जा चुका है.

श्वेता तिवारी के "ब्रा" वाले बयान में अब फंसे ''शो स्टॉपर" के स्टार कास्ट, शिवपुरी के एक एडवोकेट ने भेजा कानूनी नोटिस

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं' वाले बयान से अब ''शो स्टॉपर" के स्टार कास्ट भी कानूनी पचड़े में पड़ गये हैं. शिवपुरी के एडवोकेट ने श्वेता तिवारी सहित वेब सीरीज के कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा है. (Shweta Tiwari controversy)

हंगामा, चेतावनी, प्रदर्शन के बाद भोपाल गौशाला कांड की आरोपी बीजेपी नेत्री निर्मला शांडिल्य नाटकीय रुप से गिरफ्तार

बैरसिया गौशाला कांड मामले में पुलिस ने भाजपा नेत्री निर्मला शांडिल्य को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल भाजपा नेत्री को जमानत पर छोड़ दिया गया है.

सीहोर में बंजारों के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, दो की मौत, 15 लोग हुए घायल

सीहोर में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले. विवाद इतना बढ़ गया कि घटना में दो की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Sehore banjaras clash)

किन्नरों ने पूरे किए गरीब मां के सारे सपने, पहले बेटी की शादी कराई और फिर किये कई काम, जानिए

मुरैना के अंबाह में किन्नरों ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए एक विधवा व बेसहारा बुजुर्ग महिला की बेटी की शादी कराई, भाई बनकर भात की रस्म निभाई और जब उस युवती के बेटा हुआ तो हजारों रूपए के उपहार भेंट किए.

बैरसिया गौशाला कांड: भाजपा नेत्री को गिरफ्तारी के साथ ही मिल गई जमानत, वीएचपी का दावा गौशाला में मरी हैं 800 गायें, 7 फरवरी को आयेगी जांच रिपोर्ट

बैरसिया गौशाला कांड की जांच रिपोर्ट 7 फरवरी 2022 को सौंपी जायेगी. इस मामले में भाजपा से संबद्ध संचालिका निर्मला शांडिल्य की आज गिरफ्तारी के बाद जमानत भी हो गई. कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में पिछले पांच साल में 5,577 गायों की मृत्यु हुई है.