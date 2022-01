Bullock Cart Library: बैलगाड़ी में लाइब्रेरी, थाली-चम्मच पीटकर लगने वाली क्लास! ये है MP की टीचर का अनूठा जुगाड़ ताकि बच्चे पढ़ें और बढ़ें

लाइब्रेरी तो आपने खूब देखी होंगी लेकिन आज हम आपको ऐसी लाइब्रेरी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बस, कार बाइक की तरह पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि एक बैलगाड़ी में चलती है (Bullock Cart Library). कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ना रूके इसके शिक्षिका कमला दवंडे ने यह अनूठी पहल की है. वह बैलगाड़ी से घर-घर जाकर बच्चों को किताबें बांट रही हैं. ताकी पढ़ सके इंडिया और आगे भी बढ़े. (Betul Unique Library)

फिल्म कलाकार श्वेता तिवारी ब्रा वाले बयान पर घिरीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया कार्रवाई का आदेश

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भगवान को लेकर दिए गये अपने विवादित बयान पर फंस गई हैं. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से श्वेता के खिलाफ जांचकर रिपोर्ट देने को कहा है. (Shweta Tiwari In Controversy)

MP corona Update: पिछले 24 घंटे में 9,532 नये कोरोना संक्रमित, 1390 पुलिसकर्मी भी शामिल

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए केस मिले हैं. वर्तमान में संक्रमण दर 11.95% पर है और एक्टिव केस की संख्या 71,203 हो गई है. (MP corona Update)

विजयंत टैंक, ब्रह्मोस बढ़ाएंगे जबलपुर की शान, इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखेगी जल-थल और वायु सेना की ताकत

जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज को विजयंत टैंक (jabalpur Engineering College got vijayant tank and brahmos missile) और ब्रह्मोस मिसाइल की सौगात मिलने जा रही है. छात्र जल, थल और आकाश के सुपर पॉवर काे करीब से देख पाएंगे. विजयंत टैंक भारतीय सेना के पूना मुख्यालय से और ब्रम्होस मिसाइल हैदराबाद से कॉलेज में आएगी.

लापरवाही की इंतहा ! MP में बिना वैरिएंट की पहचान के चल रहा है कोरोना का इलाज, अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के आसरे

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ओमीक्रोन के सब स्ट्रेन BA2 के आने से उफान के करीब है. ऐसे में कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है, लेकिन प्रदेश को अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन केंद्र से नहीं मिली है. वहीं दिल्ली से सीक्वेंसिंग रिपोर्ट महीने भर में भी नहीं आप पा रही है. (MP Genome Sequencing Machine)

MP में जारी है शीतलहर का कहर, 28 जनवरी तक कोई राहत नहीं, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया

पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर से जूझ रहा है. 28 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप राज्य में बना रहेगा. मौसम विभाग ने भोपाल समेत कुछ जिलों के लिए तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है. (MP Weather Update)

Today Gold silver rates in MP: नये साल में पहली बार आज सोने के दाम ने पार किया 50 हजार, चांदी के भाव में भी तेजी

नये साल के चौथे हफ्ते में सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 50,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 66,160 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद होगा निर्णय- इंदर सिंह परमार

मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में ये बात कही है. बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है. कोरोना की रफ्तार अगर घटती है तो परिस्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल के खोले जाने पर निर्णय होगा. (Schools will not open in MP at present)

'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा...' धुन बजाकर RPF ने जगाई देशभक्ति की अलख

जबलपुर। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश में जगह-जगह कार्यक्रम हुए लेकिन (RPF performance on patriotic songs ) जबलपुर में आरपीएफ की बैंड टीम ने राष्ट्र भक्ति के सुर का ऐसा समां बांधा जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. आरपीएफ ने कड़कड़ाती सर्दी में जलती हुई आग के सामने देशभक्ति गीत 'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा...वह भारत देश है मेरा'...पर धुन बजाई. जसे सुनकर वहां मौजूद रेलवे के अधिकारी भावविभोर हो गए और टीम की जमकर तारीफ की.

ड्रोन गिरने का वीडियो आया सामने, जबलपुर में गणतंत्र समारोह के दौरान हुआ हादसा, महिला और बच्ची की हालत में सुधार

जबलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया. समारोह में झांकी में शामिल हुआ ड्रोन अचानक गिर गया, ड्रोन के गिरने का वीडियो सामने आया है. इसकी चपेट में एक महिला और एक बच्ची आ गये. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों की हालत में सुधार है. जो ड्रोन महिला और बच्ची के ऊपर गिरा, वह एक इंजीनियर का था. जो कि गणतंत्र दिवस में निकाली जा रही झांकी में शामिल हुआ था. इस हादसे के बाद कार्यक्रम में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर इतनी भीड़ में ड्रोन उड़ाने की अनुमति किसने दी. जिस समय यह हादसा हुआ तब मंत्री गोपाल भार्गव भी समारोह में मौजूद थे.