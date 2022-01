'शिव-नाथ' की मुलाकात पर सियासी रार! समय मांगते रह गए दिग्विजय सिंह, सीएम शिवराज से मिलकर चल दिए कमलनाथ

इधर दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात के लिए समय मांगते रह गए, समय नहीं मिलने पर सीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, फिर भी सीएम उन्हें समय नहीं दिए और उधर कमलनाथ शिवराज की करीब आधे घंटे की मुलाकात (Kamal Nath meets CM Shivraj) से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

एमपी में डेल्टा-ओमीक्रॉन वैरिएंट का बढ़ता खतरा! मंत्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी सरकार, पॉजिटिविटी रेट में इंदौर-भोपाल-उज्जैन में टक्कर

यदि किसी को एक बार कोरोना हो गया तो ये निश्चित नहीं है कि उसे दोबारा कोरोना (Corona positive getting infected again and again) नहीं हो सकता है, बिल्कुल कोरोना संक्रमित मरीज दोबारा संक्रमित हो सकता है. अगर शरीर में एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो मरीज को गंभीर बीमारी होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना न के बराबर रहती है. जो बार-बार कोरोना संक्रमित होते हैं, उन्हें ही एक्टिव मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है. एमपी सरकार सभी कोरोना संक्रमित मंत्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी.

एमपी में शराब पर संग्राम! उमा भारती के लापता होने के लगे पोस्टर, कांग्रेस ने पूछा- शराबबंदी आंदोलन का क्या हुआ

एमपी में शराबबंदी और नई शराब नीति को लेकर जमकर सियासत चमकाई जा रही है. इंदौर शहर में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगे. इन पोस्टर के जरिए कांग्रेस (MP Congress on liquor ban) ने बीजेपी पर वार करने के साथ-साथ उमा भारती को उनका वादा याद दिलाने की कोशिश की है.

PPE Kit में गुरूजी का प्रदर्शन! प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी आदेश बेअसर, रोजाना लग रही क्लास

कटनी में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस (Madhya Pradesh Teachers Protest) ने अपनी मांगों को लेकर पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया और मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा. वहीं दूसरी तरफ सरकारी आदेश की अनदेखी कर कुछ निजी स्कूल अभी भी खोले जा रहे हैं.

मुलाकात के लिए धरना! दिग्विजय सिंह का तरीका तालिबानी, धरना सिर्फ पॉलिटिकल पाखंड- गृह मंत्री

भोपाल में बांध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को लेकर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम दिग्विजय आमने-सामने है. शुक्रवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय ने सीएम आवास के सामने धरना दिया. वही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पॉलिटिक्ल पाखंड बताते हुए कहा कि दिग्विजय के समय मांगने का तरीका तालिबानी है. (dharna is political hypocrisy)

दर्द-ए-कोरोना: भाई की गई जान, संक्रमित होकर भी ड्यूटी निभाते रहे परिवार के 4 डॉक्टर्स

कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं. लेकिन निराशा और दहशत के इस माहौल में भी कुछ लोग हैं, जो हिम्मत नहीं हारते हुए लगातार दूसरों की सेवा में लगे हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है जबलपुर के एक डॉक्टर परिवार (Docter Family of Jabalpur) की. जहां फैमिली में चार डॉक्टर्स हैं और सभी महामारी के तीन सालों में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं.

मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह, वक्त देकर सीएम ने मिलने से किया इनकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐन वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने से मना (digvijay singh want met CM shivraj singh) कर दिया था. अब दिग्विजय सिंह सीएम आवास के सामने धरने (Former CM Digvijay Singh will picket at CM Residence) पर बैठे हैं.

सर्दी का सितम! कमरे में अंगीठी जला सो रहा था परिवार, दम घुटने से महिला की मौत, पति-बेटी अस्पताल में भर्ती

मुरैना में दम घुटने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसे पति और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सर्दी से बचने के लिए परिवार के लोगों ने घर में अंगीठी जलाकर रखी थी, जिससे ये हादसा हुआ.

विलुप्त प्रजाति के 7 गिद्ध बरामदः यूपी से महाराष्ट्र ले जा रहे थे तस्कर, खंडवा रेलवे स्टेशन पर चढ़े पुलिस के हत्थे

खंडवा रेलवे स्टेशन पर विलुप्त प्रजाति के 7 इजिप्टियन गिद्ध को एक तस्कर के पास से बरामद किया गया है. इनमें 3 मादा गिद्ध है. आरोपी इस यूपी से महाराष्ट्र के मालेगांव लेकर जा रहा था(Egyptian vultures rescued from Khandwa).

विकास से कोसो दूर विदिशा का बरखेड़ा ताल गांवः अंधेरे में जी रहा 35 परिवार, ना बिजली- ना ही स्वास्थ्य केंद्र

विदिशा के बरखेड़ा ताल गांव में लोगों को आज भी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है. इलाके में ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना बिजली. लोग अपनी रक्षा के लिए अलाव जलाते हैं. वहीं यहां आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है.