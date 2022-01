गणतंत्र दिवस 2022 : राजपथ पर नहीं दिखेगी एमपी की झांकी, कांग्रेस ने बताया आदिवासियों का अपमान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में मध्यप्रदेश के आदिवासियों की आत्मनिर्भरता पर केंद्रित झांकी नहीं दिखेगी. केंद्र सरकार की चयन समिति ने इसे खारिज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भेदभाव का आरोप लगाया है.(MP tableau will not be seen on Rajpath)

गृहमंत्री बोले रतलाम के सुराणा को 'कैराना' बनाने की साजिश नहीं होगी सफल, हिंदुओं ने पलायन की दी है चेतावनी

रतलाम के सुराणा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यहां के हिंदू परिवार दु:खी होकर अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो गये और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिया 'मकान बिकाऊ है'.

MP corona Update: 24 घंटे में कोरोना के 9,385 नये केस, इनमें 75 पुलिसकर्मी भी शामिल, पॉजिटिवी रेट 23 % पर

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में अब मौतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से जान गई है, वहीं प्रदेश का पॉजिटिवी रेट 23 % पहुंच गया है और 24 घंटे में 9,385 नये केस सामने आये हैं.(MP corona Update)

घोषणाएं करने में माहिर हैं शिवराज, किसानों को अब तक नहीं मिला 2020 का मुआवजा : कमलनाथ

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ तीन दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का खुद जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों के नुकसान के उचित मुआवजे के लिए वे लड़ाई लड़ेंगे. (Kamal Nath on Chhindwara tour)

Ujjain mobile theft : पलक झपकते ही जेब काट रहे बदमाश, देखिए मोबाइल चोरी का ये वीडियो

उज्जैन के महिदपुर में मोबाइल चोरी का वीडियो वायरल हुआ है. यहां के एक मेडिकल स्टोर से चोर बड़ी ही चतुराई से दवा खरीद रहे व्यक्ति की शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया. चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

इंदौर में 'जाम' हाथ में लेकर सीएमएचओ ने लगाए ठुमके, वायरल हुए वीडियो पर बवाल

इंदौर सीएमएचओ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब का गिलास हाथ में लेकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि वे नशे में हैं. वायरल वीडियो पर बवाल भी शुरू हो गया है. सीएमएचओ बीएस सेतिया अपने ही विभाग के अधिकारियों के साथ नाईट कर्फ्यू के दौरान बगैर मास्क के फार्म हाउस पर आयोजित पार्टी में मस्ती करते नजर आए.

प्यार का कोई मजहब नहीं! ग्वालियर के युवक से हुई मोरक्को की लड़की की शादी, अपर कलेक्टर ने जारी किया मैरिज सर्टिफिकेट

ग्वालियर में रहने वाले हिंदू युवक और मोरक्को की मुस्लिम युवती को आखिरकार अपर कलेक्टर ने मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. पिछले दिनों युवती ने कलेक्ट्रेट में विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन पेश किया था. युवती को मोरक्को से भी एनओसी भी मिल गई है. (Morocco Muslim girl marry Hindu Youth of Gwalior)

खेलते समय बच्चों के हाथ लगा खजाना, पास से गुजर रही महिला ने छीना बॉक्स

ग्वालियर के ग्राम विजयपुर में मिट्टी खोदते समय दो बच्चों को हाथ खजाना लग गया, लेकिन वहीं पास से गुजर रही एक महिला की नज़र इस पर पड़ी तो वह उनसे बॉक्स छीनकर ले गई. खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से निकले बॉक्स में सोने चांदी के सिक्के और जेवरात थे. (Gwalior children found gold silver coins)

नई शराब नीति पर दिग्विजय का सवाल, 'दीदी' शराबबंदी चाहती हैं 'मामा' बेचेंगे सस्ती शराब, RSS पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने (digvijay singh question on new liquor policy) एमपी सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अनाज सस्ता होना चाहिए था , लेकिन शिवराज सरकार शराब सस्ती कर रही है.

बुंदेलखंड में सर्दी का सितम! टीकमगढ़ में सरकारी फाइलों में अलाव जला रहा प्रशासन

कड़ाके की सर्दी के सितम के बावजूद शहर में कहीं भी अलाव का इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया (Administration burning bonfire in government files) गया है. नगर परिषद पांच जगह अलाव जलाने की बात कहता है पर वहां लकड़ी का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं होता है.