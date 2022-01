MP Corona Update: 24 घंटे में मिले 2317 नए कोरोना मरीज, इंदौर-भोपाल में बेकाबू संक्रमण की रफ्तार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण (MP Corona Update) का बड़ा हॉटस्पॉट बनती जा रही है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 654 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 489 मरीज मिले हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2317 नए मरीजों के मिलने (2317 New corona Patients Reported in 24 Hours) की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 3.4 फीसदी हो गया है.

अभिनंदन जैसी मूंछ रखने वाले SAF जवान राकेश राणा के निलंबन पर गृह मंत्रालय ने DGP से मांगी रिपोर्ट

अभिनंदन वर्थमान जैसी मूंछें रखने वाले एसएएफ जवान राकेश राणा के निलंबन पर (SAF jawan rakesh rana mustache style of abhinandan Varthaman) गृह मंत्रालय ने डीजीपी से रिपोर्ट (Home Ministry sought report from DGP in suspension of SAF jawan) तलब की है.

MP starts booster dose vaccination: आज से लगना शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, पढ़िए पूरी गाइडलाइन

देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज देने का अभियान शुरू हो गया है. बूस्टर डोज के लिए कौन-कौन पात्र हैं और इसे कैसे लगवाना हैं पढ़िए यहां... (MP starts booster dose vaccination)

शोकोत्सव का उत्सव! कोरोना संक्रमण से बेफिक्र शिवराज सरकार सभी पंचायतों में मनाएगी आनंद उत्सव

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कहर से बेपरवाह सरकार पंचायतों में आनंद उत्सव (Anand Utsav in all panchayats of MP) मनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए 11 करोड़ 35 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया है. ये उत्सव कहीं शोकोत्सव में न बदल जाए.

कोरोना का दर्द! मां-पिता-भाई को खोने वाले आराध्य सक्सेना की आपबीती

पहले मां का आंचल छूटा, फिर भाई का सहारा छूटा और फिर पिता का साया हटा. अब बिल्कुल अकेला हूं. कोरोना काल में अपनों को खोने वाले आराध्य सक्सेना (Aaradhy Saxena who lost her parents and brother) की आपबीती.

मंत्री के दावे में कितना दम? 72 घंटे में बर्बाद फसलों का होगा सर्वे, 2020 में हुए नकुसान की बाकी है भरपाई

मध्यप्रदेश में भारी बारिश और ओले गिरने से बर्बाद हुई फसलों का (ruined crops in heavy rain and hail in MP) 72 घंटे के अदंर सर्वे कराने का दावा कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है, जबकि किसानों को 2020 में हुए नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है.

OBC Reservation in MP: कांग्रेस तो घिरी नहीं, आरक्षण के आंकड़ों में घिर गईं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation in MP) पर सियासी रस्साकशी के बीच आज सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में बड़ी बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) होगी. मंत्री से विधायक तक आरक्षण पर अधूरा ज्ञान बांच रहे हैं, जोकि खुद भी उसी वर्ग से आते हैं.

OBC Reservation पर शिवराज सरकार का मंथन, आज सीएम हाउस में होगी अहम मीटिंग

ओबीसी आरक्षण के मसले पर शिवराज सरकार आज मंथन करेगी. मुख्यमंत्री आवास पर होनेवाली इस बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) में जिलों से ओबीसी वर्ग द्वारा मांगी गई जानकारी पर मंथन होगा. साथ ही 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले आंकड़ों पर भी चर्चा होगी.

अब वैक्सीन की सिंगल डोज लेने वाले नहीं कर सकेंगे रेल यात्रा, रेलवे ने जारी कीं नई गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रेलवे ने यात्रा करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी कर दी हैं. अगर वैक्सीन की दोनों डोज (vaccination for travel in indian railway) नहीं ली होंगी तो आपको यात्रा करने नहीं दी जाएगी.

पूर्व मंत्री इमरती देवी के दर्द पर कांग्रेस ने छिड़का नमक! मूंछ विवाद पर भी कसा तंज

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी (congress comment on imarti devi defeat statement) ने हार के पीछे दलबदल को वजह बताया है, जिस पर कांग्रेस ने उनके जख्मों को और कुरेद दिया है. वहीं राकेश राणा के मूंछ विवाद पर भी सरकार पर तंज कसा है.