साल 2022 की पहली भस्म आरती में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उमड़े श्रद्धालु, देखें वीडियो

नए साल को लेकर महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा. सुबह की भस्म आरती (mahakal mandir on new year) देखने के लिए भक्त उज्जैन पहुंचे.

फिर हुआ कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 77 नए संक्रमित मरीज मिले, जानें आपके जिले का क्या है हाल

एमपी में शनिवार को (corona case in mp) 77 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इनमें सबसे ज्यादा इंदौर के हैं. इंदौर अब कोरोना हब बन चुका है. वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 407 हो गई है. वहीं 19 रोगी आज ठीक होकर घर गए हैं.

Blood Crisis in MP: तीसरी लहर से पहले खून की किल्लत से बढ़ी चिंता, प्रशासन कर रहा डोनेशन की अपील

कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच मध्य प्रदेश ब्लड बैंक (blood bank in mp) की किल्लत से जूझ रहा है. राज्य के कई हिस्सों में ब्लड का पर्याप्त स्टोरेज नहीं है. ऐसे में इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बन सकते हैं.

शहडोल में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, जानें जिले में क्या है तैयारी

शहडोल जिले में टीकाकरण को लेकर लिए तरह की तैयारी हैं, इस बारे में ईटीवी भारत ने जिला टीकाकरण अधिकारी अंशुमन सुनारे से बात कीं. जिले में 181 स्कूल के छात्र छात्राओं की जानकारी मिली है.

पर्यटन नगरी खजुराहो में नए साल पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़, लोग कर रहे हैं नए साल का स्वागत

छतरपुर पर्यटन नगरी में नये साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है. यहां नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है. सेलिब्रेशन को लेकर यहां के सभी होटलों में एक सप्ताह पहले से ही तैयारी कर ली जाती हैं. वहीं पर्यटन व्यवसाई भी बड़े पैमाने पर्यटकों का इंतजाम करते हैं. यहां आस-पास कई पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट हैं, जिनमें नवनिर्मित कुटने डैम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन घड़ियाल, सहित केन नदी है. जहां पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं.

अस्पताल उठा रहे आयुष्मान कार्ड का लाभ, एक इलाज का डबल चार्ज! मरीजों से वसूल रहे खर्च, कार्ड से भी निकाल रहे पैसा

गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना की शुरूआत की गई थी, लेकिन ये योजना गरीबों से ज्यादा अस्पतालों के मुफ्त इलाज में काम (GG Nursing Home fraud with Ayushman card holders) आ रही है. नीचे से ऊपर तक शिकायत करने के बावजूद पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है.

हे भगवान! देवरी खवासा गांव के 96 ग्रामीणों ने कराया सामूहिक मुंडन, वजह जान रह जाएंगे हैरान

देवरी खवासा गांव के 96 लोगों ने सामूहिक मुंडन (96 people heads shaved In Deori Khawasa village) कराया, देवनारायण भगवान से उनकी विनती थी कि यदि पूरे गांव में कोरोना से कोई नहीं मरता है तो सामूहिक मुंडन कराएंगे.

Today Gold Silver Rate: नए साल पर महंगा हुआ सोना, जानें आज का भाव

नए साल पर शनिवार को सोना (Today Gold Silver Rate) 210 और चांदी 500 रुपये महंगी हो गई है. आज सोने की कीमत 48580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

Fuel Price 2022: MP में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल ₹107.21 प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. आज क्या है एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

'मैं हूं झोलाधारी इंदौरी' देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर (Indore cleanest city of country) को पॉलिथीन से मुक्त करने की कवायद शुरू की गई है. 'मैं हूं झोलाधारी इंदौरी' अभियान के तहत कपड़े के झोले को बढ़ावा मिलेगा और कई सार्वजनिक स्थानों पर ये झोले मुफ्त में बांटे जाएंगे, ताकि लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें (Say no to polythene).