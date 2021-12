एमपी के उद्योगपति दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर CBI का छापा, पार्टनर देवेंद्र जैन को कोच्चि से दबोचा

प्रदेश के बड़े उद्योगपति दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर सीबीआई (CBI raids on industrialist Dilip Buildcon) की छापेमारी चल रही है. सीबीआई ने कोच्चि से दिलीप के पार्टनर व प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस के भाई देवेंद्र जैन को हिरासत में लिया है.

कालीचरण पर कलह! बापू के हत्यारे की पुण्यतिथि मना रही हिंदू महासभा, भूपेश सरकार को दी ये चेतावनी

कालीचरण की गिरफ्तारी से खफा हिंदू महासभा ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी (Hindu Mahasabha challenged chhattisgarh government) दी है कि वह गांधीजी के हत्यारे की पुण्यतिथि (death anniversary of Mahatma Gandhi assassin) मनाएगी, अगर दम है तो रोककर दिखाए. इससे पहले महासभा ने भूपेश बघेल का पुतला फूंक कर गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाया था.

बीजेपी की नई चाल! MP में पंचायतों का होगा नया परिसीमन, दोबारा अध्यादेश लाने वाली अधिसूचना जारी

शिवराज सरकार प्रदेश में नए सिरे से पंचायतों का (new delimitation of panchayats in MP) परिसीमन कराएगी, इसके लिए अध्यादेश लाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

विधायक सचिन बिरला को मिला अभय दान! विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की अर्जी ठुकराते हुए विधायक सचिन बिरला को अभय दान (Sachin Birla to remain MLA) दे दिया है, बिरला अब विधायक बने रहेंगे. कांग्रेस ने दल-बदल कानून का हवाला देते हुए सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

MP Projects In 2021: इन परियोजनाएं पर सरकार ने किया काम, आने वाले वर्षों में बदल देंगी सूरत

एमपी में 2021 में वाटर कंजर्वेशन, स्कूल, मेट्रो एवं अन्य परियोजनाओं पर खासा काम किया गया है. 2021 में इन परियोजनाओं (mp projects in 2021) की रखी गई आधारशिला आने वाले कुछ वर्षों में अपना रंग दिखाएंगी. आएये जानते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कब-कब किन परियोजनाओं की आधारशिला रखी.

MP Health 2021: बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिया बेइंतहा दर्द, कोरोना ने कंपा दी रूह

कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद प्रदेश में हालात बद से बदतर होते नजर आए. कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं बेडों की कमी. एमपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave in mp) से लड़ने के लिए समय समय पर कदम उठाए, लेकिन हालातों पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका. आएये समझते हैं साल 2021 का लेखा-जोखा.

Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल ₹107.21 प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. आज क्या है एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्वः नया साल मनाने पहुंचेंगे 50 हजार पर्यटक, 2021 में इन हस्तियों ने किया विजिट

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आम पर्यटकों के साथ ही यहां महान हस्तियां भी आती हैं. इस वर्ष 50,000 पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की होगी मॉकड्रिल, 7 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट, भोपाल और शिवपुरी में बनेगा बड़ा प्लांट

मध्य प्रदेश में कोरोना और नए वेरियंट का खतरा(third wave of corona preparations) लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में 190 में से ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर लिए गए हैं. आने वाले 7 दिनों में माकड्रिल के जरिए (mock drill of oxygen plant) प्लांट्स की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जाएगी.

नरसिंहपुर: 105 फीट चौड़ाई से बनने वाली सड़क बनेगी 38 फीट

नगर परिषद तेंदूखेड़ा में इन दिनों नगर के पुराने बस स्टैंड से मंडी चौराहे तक सड़क निर्माण को लेकर काम चल रहा है. इसके लिए विभाग द्वारा टेंडर जारी किए जा रहे हैं और टेंडर के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 38 फीट रहेगी, जबकि सड़क को लेकर पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, यह 105 फीट चौड़ाई के साथ बननी थी.