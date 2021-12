Uproar On OBC Reservation! सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार, विपक्ष का आरोप- कहा कुछ-किया कुछ

मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा शांत होने के बजाय उलझता ही जा रहा है, अब शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में (Shivraj government filed an urgent hearing petition in Supreme Court) तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की है, जबकि सदन में (Uproar in assembly over OBC reservation in Panchayat election 2022) आरक्षण पर पक्ष-विपक्ष में खूब तकरार हुई.

2021 की घटनाएं: पढ़िए एमपी की मर्दानी की कहानियां, जो जान बचाने के लिए मौत से टकरा गईं

अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए एक मां खुद भी मौत से टकरा गई और पांच साल के बेटे को मौत के मुंह (Mother fights with jackal to save son life) से सुरक्षित खींच लाई. अब मां-बेटा दोनों सुरक्षित हैं. घर के बाहर खेल रहे बेटे पर सियार ने हमला कर दिया था, तभी बेटे को बचाने के लिए मां सियार से भिड़ गई.

'चाय पियो, कप खा जाओ': 2 युवाओं ने मिलकर शुरू किया नया स्टार्टअप, चाय पीने के बाद कप भी खा रहे लोग

आपने चाय तो बहुत पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना या देखा है कि चाय पीने के साथ ही लोग कप भी खा जाए. (Drink Tea And Eat Cup Concept) तो जनाब आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर जा रहे हैं. जहां लोग चाय तो पीते हैं और बड़े चाव के साथ कप भी खा जाते हैं. आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग चाय पीने के बाद कप भी खा जाते है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में जानिए इस खाने वाले कप की खासियत...

देश का दिल देखो: पर्यटकों को लुभा रहा हनुवंतिया, साल के आखरी दिनों में देशभर से पहुंच रहे हैं सैलानी

मध्य प्रदेश के गोवा कहे जाने वाला जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया पर्यटकों को लुभा रहा है. (New Year Celebration in Hanuwantia) साल के आखरी महीने में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. परिवार के साथ तो कोई ग्रुप बनाकर यहां पहुंच रहे है. महाराष्ट्र, गुजरात और प्रदेश के अन्य शहरों से पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है.

MP Panchayat Election 2022: OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, विधानसभा से सर्वसम्मति से संकल्प पास

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर ही चुनाव होंगे. (Panchayat Elections will Held on OBC Reservation in MP) इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास करवा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आए. इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया. हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा.

मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

Satpura Tiger Reserve: सैलानियों की पहली पसंद है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नये साल पर लगता है पर्यटकों का जमावड़ा

मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने बाघों की दहाड़ के लिए बेहद फेमस है. यही वजह है कि यहां हमेशा पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है. बॉलीबुड के कई कलाकार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आकर यहां की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते. नया साल आने को है यहां के प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं. (Satpura Tiger Reserve)

मध्य प्रदेश में कदम रखने से डर रहे राहुल गांधी, इसलिए प्रियंका को सौंपी कमान- गृहमंत्री

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने से डर रहे है. (Narottam Mishra targets Rahul Gandhi) क्योंकि कमलनाथ ने राहुल बाबा से किसानों का कर्जा माफ करने का वादा करवाया और पूरा नहीं किया. इसलिए प्रदेश प्रभारी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी है.

परशुराम बना किसान! बिजली विभाग के दफ्तर में घुस जेई पर फरसे से किया हमला

मुरैना जिले के कैलारस तहसील क्षेत्र में बीती शाम बिजली घर में घुसकर एक किसान ने जेई पर फरसे से हमला (Farmer attacked JE in electricity department office) कर दिया. घटना कैलारस थाना क्षेत्र की है. घायल जेई को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किसान बढ़े हुए बिजली के बिल और ट्यूबवेल (electricity department cutting connection of tube well in morena) का बिजली कनेक्शन काटने से नाराज (farmer upset getting huge electricity bill) बताया जा रहा है.

देश का दिल देखो! नए साल को बनाना है यादगार तो जल्दी करें, कहीं ये मौका छूट न जाए

यदि आप जंगल सफारी के शौकीन हैं और नए साल का स्वागत जंगल सफारी के साथ करना चाहते हैं तो पेंच नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं. पहले आपको टिकट कन्फर्म करना होगा क्योंकि 3 जनवरी तक पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों (Pench National Park filled for tourists till first week of new year) की क्षमता पूरी हो चुकी है.