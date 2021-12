Winter Session of MP Assembly: ओबीसी आरक्षण पर सदन में घमासान! कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को बीजेपी ने बताया पश्चाताप

मध्यप्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म किये जाने पर (Congress gave notice of adjournment motion on OBC reservation in house) बवाल मचा है. कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिसि दिया तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पश्चाताप बताया है.

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण: उमा भारती की शिवराज से चर्चा, ओबीसी आरक्षण के बिना 70% आबादी के साथ अन्याय होगा

MP में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का मामला गर्माया हुआ है. इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की है. उमा भारती ने कहा मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा.

Bank New Rule from January 2022: बैंक ग्राहकों से जुड़ी बड़ी खबर, 10,000 रुपए से ज्यादा धन जमा करने पर देना होगा इतना एक्सट्रा चार्ज

साल 2022 से बैंकिंग नियमों में बदलाव हो रहे हैं. आनेवाले नए साल यानी की एक जनवरी 2022 से बैंकों के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं (Bank New Rule from January 2022). इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ATM से फ्री लिमिट ने ज्यादा पैसा निकालना मंहगा पड़ सकता है. साथ ही एकाउंट में 10000 से ज्यादा रुपए जमा करने पर भी शुल्क देना होगा. रिजर्व बैंक ने बैंकों को इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दी है. जिसके बाद ज्यादा वित्तीय लेनदेन करने के बाद आपको अब चार्ज देना होगा (India post payment bank new charges). जानिए नए नियम से आपकी जेब पर कितना असर आएगा.

इंदौर में बोलीं हेमा मालिनी: मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का नंबर, ये है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद

इंदौर पहुंची मथुरा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मथुरा के उत्थान की बात कही. (Hema Malini's statement on Mathura) उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का उत्थान जरूरी है. प्रधानमंत्री मोदी से मथुरा को भी भव्य तीर्थ के रूप में विकसित करना चाहिए.

Cold Waves in MP : पचमढ़ी में पारा पहुंचा शून्य से 5 डिग्री कम पर, फिर भी बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या

पचमढ़ी में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. रविवार की रात को यहां का तापमान minus 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई. (Cold Waves in MP)

शाबास पारुल! जान पर खेल यात्री को मौत के मुंह से खींच लाई महिला सिपाही, देखें वीडियो

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बहादुरी दिखाते हुए महिला सिपाही पारुल यादव एक यात्री को मौत (Lady constable Parul Yadav saved passenger life at Gwalior railway station) के मुंह से खींच लाई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय गेट से फिसलकर गिर गया, लेकिन मौत उस तक पहुंचती, इससे पहले महिला कांस्टेबल ने उसे खींच लिया, बाद में दूसरे लोगों ने भी मदद की. 19 दिसंबर की रात 11 बजे प्लेटफॉर्म नम्बर 2 पर दिल्ली की ओर जा रही मालवा एक्सप्रेस में सवार यात्री ओम प्रकाश सिंह पानी पीने नीचे उतरे थे.

किसान नहीं-कांग्रेसी था मंडी में लहसुन जलाने वाला, भ्रष्टाचार के खुलासे पर प्रमुख सचिव के तबादले पर सीएम से करें सवाल: मंत्री

फसल के उचित दाम नहीं मिलने पर मंडी में लहसुन बेचने पहुंचे किसान ने वहीं पर फसल को आग (Congressman burnt garlic in Mandsaur grain market) के हवाले कर दिया था, जिसे कृषि मंत्री ने कांग्रेस की साजिश बताया है. मंत्री ने ये भी आरोप लगाया है कि फसल जलाने वाला किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी थी.

MP पुलिस के जवान ने दफ्तर को बनाया सिगरेट जोन, धुएं का गुबार उड़ाते और सिगरेट का कश लेते Video Viral

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे. जिले के यातायात विभाग में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का सिगरेट का कश लेते और धुंआ उड़ाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है (Anuppur traffic police blowing cigarette smoke in office). वहीं सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के अनोखे कमेंट आने भी आने शुरू हो गए. लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप है, और शीतलहर की वजह से पुलिसकर्मी को भी सिगरेट का सहारा लेना पड़ गया, वाह भाई वाह.

MP Assembly Winter Session : सत्र के पहले दिन उपचुनाव जीतने वाले विधायकों ने ली शपथ, दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि

एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया. पहले दिन एमपी विधानसभा में तीनों नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ. इसके बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर एमपी विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई. (MP Assembly Winter Session)

भिंड पुलिस ने बरामद किया 1000 किलो गांजा, केला भरे ट्रक में विशाखापत्तनम से लाये थे तस्कर, 5 गिरफ्तार

ई-कॉमर्स साइट के जरिए गांजा तस्करी के खुलासे के बाद भिंड पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 1000 किलो गांजा बरामद (Bhind Police recovered 1000 kg of marijuana in a truck) किया है, ये गांजा आंध्रप्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम से लाया गया था. पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा करेगी.