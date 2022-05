चुनावों को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आरक्षण की अधिसूचना आज शुक्रवार को जारी होगी. विभाग ने कलेक्टरों को 25 मई तक आरक्षण कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये हैं.(Panchayat elections in mp) (Reservation information will be released today)

एमपी पंचायत चुनावः आज जारी होगी अधिसूचना, सरकार ने 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के दिये निर्देश

खरगोन में कांग्रेस ने बिजली व महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के हक की बिजली खुले बाजार में बेच रही है. इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार की नीयत में खोट है. उन्होंने खरगोन में हुए दंगों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए सीएम शिवराज को खरगोन से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है.(Congress protest against electricity and inflation) (Khargone mla challenges cm shivraj)

बिजली और महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, विधायक ने दी सीएम शिवराज को खरगोन से चुनाव लड़ने की चुनौती

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने मस्तक पर तीसरा नेत्र और चंदी का चंद्र धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

भस्मारती में बाबा महाकाल ने राजा के रूप में दिए दर्शन, LIVE तस्वीरों में करें दर्शन

बिल्ली का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दूध पीने के दौरान बिल्ली का मुंह स्टील के डिब्बे में फंस गया. कोठी बाजार क्षेत्र में रहने वाले संदीप मिश्रा के घर बिल्ली दूध के डब्बे से दूध पी रही थी. तभी उसका मुंह डिब्बे में फंस जाएगा. बिल्ली का मुंह डिब्बे में से नहीं निकलने पर वह पूरे कमरे में छटपटाती और दीवारों से सर मारती रही. सारी कोशिश करने के बाद जब बिल्ली का मुंह डिब्बे से नहीं निकला तो आखिरकार संदीप मिश्रा और आनंद चौकसे ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मशक्कत के बाद बिल्ली का मुंह डिब्बे से बाहर निकाला. जिसके बाद बिल्ली ने चैन की सांस ली और वहां से भाग गई.

बिल्ली के गले पड़ी मुसीबत: डिब्बे में मुंह फंसने के बाद हालत हुई खराब, वीडियो देख लोगों की छूटी हंसी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को पेट्रोल 118.14 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं प्रदेश के उज्जैन में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल बेचा जा रहा है. यहां पेट्रोल 118.72 और डीजल 101.70 रुपए प्रति लीटर के रेट पर पहुंच गया है.

MP Fuel Price Today: लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है आपके शहर का नया रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: लहसुन की कीमत 6700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची, मैथी-सरसों के भाव भी बढ़े

हाथों में मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन की शादी में महज 24 घंटे बाकी थे. मगर होनी को कोई नहीं टाल सकता. इससे पहले कि लाडली की मायके से डोली उठती, उससे पहले ही मौत विदा उठाकर ले गई. दुल्हन मेघा की 20 मई को शादी थी, लेकिन डोली की जगह घर से अर्थी उठी. घर में शादी के जश्न का माहौल अचानक मातम में बदल गया. घटना छिंदवाड़ा की है. जहां यह रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया. छिंदवाड़ा के शहनाई बारात घर में महाराष्ट्र के पुणे से आई बारात रुकी थी.

गोलगप्पे खाने से हुई दुल्हन की मौत! डोली के जगह उठी अर्थी, मातम में बदला शादी का माहौल, जानें कहां का है मामला

मध्य प्रदेश की राजधानी में आज सोने की कीमत 210 रुपये बढ़ गई है. इस तरह 24 कैरेट सोना बढ़कर 49540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि चांदी के दाम बिना किसी बदलाव के साथ 65100 रुपये प्रति किलो पर बने हुए हैं.

MP Gold Rate: फिर महंगा हुआ सोना, चांदी के दाम रहे स्थिर, जानें आज का नया भाव

ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के 113वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हिंदू महासभा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा नाथूराम गोडसे की पूजा-अर्चना की गई और पुष्पांजलि अर्पित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई.

ग्वालियर में बापू के हत्यारे की मनाई जयंती, हिंदू महासभा ने पूजा-अर्चना कर नाथूराम गोडसे अमर होने के लगाये नारे

ट्रैफिक पुलिस के जवान रणजीत अपनी अलग-अलग खूबियों के कारण देशभर में सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार उनकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें रणजीत के तेज गर्मी में सड़क से नंगे पांव गुजर रहे बच्चों को अपने जूतों पर खड़ा कर उन्हें सड़क पार करा रहे हैं.

ट्रैफिक जवान रंजीत की दरियादिली, नंगे पैर घूम रहे बच्चों को अपने पंजों पर खड़ा कर पार कराई सड़क,चप्पल भी दिलाई