ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने एक बार पुनः आ गई हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार देर से जागी है. वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस का पर आरोप लगाया है.

ओबीसी आरक्षणः भाजपा कांग्रेस आमने-सामने, विवेक तन्खा बोले- देर से जागी प्रदेश सरकार; गोपाल भार्गव ने दिया जवाब

किसान कल्याण योजना के तहत कल रीवा के एसएएफ ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर रीवा आएंगे. इस दौरान वह किसानों से प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा करेंगे.

आज रीवा आएंगे सीएम शिवराज, सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में भेजेंगे सहायता राशि, प्राकृतिक खेती पर होगी चर्चा

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने मस्तक पर तिलक, तीसरा नेत्र व कानों में कुंडल धारण किये. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

LIVE तस्वीरों में उज्जैन नगरी के राजा के करें दर्शन, बाबा महाकाल ने त्रिनेत्र और कानों में कुंडल किये धारण

कसरावद स्थित पुल से एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि नगरपालिका द्वारा रखी लाइफ सपोर्ट रिंग (Life support ring) मददगार साबित हुई. जिसके चलते डूब रहे युवक की जान बच गई. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया. बताया जा रहा है​ कि ग्राम धनोरा निवासी युवक कालू मानकर अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था. उसने शराब के नशे में आत्महत्या करने की कोशिश की. लोगों ने वहां रखी लाइफ सपोर्टिंग रिंग नदी में फेंक दी. जिसे कालू ने पकड़ लिया.

पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने नदी में लगाई छलांग, इस तरह बची जान

सूरज के तेवर नरम पड़ने से मध्यप्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई. कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, कई जिले अब भी लू की चपेट में हैं. नौगांव और सीधी सबसे गर्म रहा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. (MP weather report) (Some Relief from heat in mp)

MP weather report: एमपी को गर्मी से मिली थोड़ी राहत, नौगांव और सीधी रहे सबसे गर्म, दो दिन तापमान में नहीं होगा परिवर्तन

मध्यप्रदेश में फ्यूल ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं. प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हैं. जिससे आमजन परेशान है. बुधवार को राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118.58 रुपये और डीजल 101.16 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है.

MP Petrol Price: राजधानी में फिर महंगा हो गया पेट्रोल, जानिए अपने शहर का नया रेट

बीते दिन मिली राहत के बाद एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं. सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम पर 210 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. वहीं चांदी 900 रुपये महंगी हो गई है.

MP Gold Rate: फिर बढ़े सोने-चांदी के दाम, जानें नए गोल्ड रेट

छिंदवाड़ा। भले ही छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन आज भी कई आदिवासी गांव ऐसे हैं, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती. मजबूरी में प्रसूता महिलाओं को खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसा ही नजारा उमरेठ विकासखंड के मांडईमाल में देखने को मिला. जहां लोगों ने करीब 2 किलोमीटर तक खाट के सहारे 20 साल की गर्भवती महिला जरीना को एंबुलेंस तक लाने की कोशिश की. लेटलतीफी के चलते प्रसूता की घर से कुछ दूरी पर ही डिलीवरी हो गई. प्रसूता ने रास्ते में ही पुत्र को जन्म दिया. मौके पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के चलते जच्चा-बच्चा दोनों को खाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक लेकर आए.

ये है ​कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल: गांव में नहीं है सड़क, खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंची गर्भवती महिला, रास्ते में दिया जन्म

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को खाद्य तेलों के औद्योगिक उपयोग को रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि पेंट उद्योग देश के खाद्य तेल का 23 प्रतिशत खपत करता है. पीटीआई से बात करते हुए आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तिलहन और दलहन) डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश का 23 प्रतिशत खाद्य तेल पेंट, वार्निश और अन्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में जाता है. यह आवश्यक है कि खाद्य तेल के इस औद्योगिक उपयोग को रोका जाए.

ICMR ने दिए संकेत - खाद्य तेलों के औद्योगिक इस्तेमाल पर लग सकती है रोक