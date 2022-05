इंदौर में एक मल्टी में शनिवार रात्रि करीब तीन बजे भीषण आग लग गई. इस हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए. कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. लोगों को खबर भी नहीं लगी और सोते हुए जल गए. यह भी बताया जाता है कि मल्टी के नीचे बिजली के मीटरों से लगी आग ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया. इससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे निकल नहीं पाए और गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने में वक्त लग गया, क्योंकि कॉलोनी के अंदर की सड़क संकरी है. मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

अग्निकांडः इंदौर की एक मल्टी में भीषण आग, सात लोग जिंदा जले, कई गंभीर रूप से झुलसे

विजय नगर इलाके में स्वर्णबाग कॉलोनी में दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे में सात लोग जिंदा जल गए. इस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

इंदौर अग्निकांडः सीएम शिवराज ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का किया ऐलान, कहा- मौत की खबर अत्यंत ह्रदय विदारक

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल का आज खुला तीसरा नेत्र, उज्जैन नगरी के राजा बने महाकालेश्वर, भस्मारती के बाद की देखें LIVE तस्वीरें

ईटीवी भारत से मध्यप्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के मुख्यालय जबलपुर शक्ति भवन में 3 दिन तक यह मंथन हो रहा है और इस मंथन के बाद प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होगी. (MP Energy Minister Pradyuman Singh Tomar exclusive interview)

Face to Face- बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जानिए कैसे अन्य प्रदेशों से बेहतर है मध्यप्रदेश

आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में मध्य प्रदेश सरकार आदि उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.

आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी शिवराज सरकार, फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कार्यक्रम का उद्देश्य

शिवराज सरकार प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है. इन स्कूलों में तमाम सुविधाएं और उच्चस्तरीय पढ़ाई होगी. पढ़ाई का मीडियम अंग्रेजी होगा, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग को पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी के टीचर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं. सीएम राइज के तहत पहले चरण में 275 स्कूल खोले जाने हैं, लेकिन अभी तक 239 टीचर्स का ही सिलेक्शन हो सका है. जबकि एक सब्जेक्ट के एक स्कूल में कम से कम 5 टीचर्स की जरूरत है.

एमपी में सीएम राइज स्कूलों के लिए नहीं मिल रहे इंग्लिश के टीचर, खाली पड़े हैं 80 फीसदी से ज्यादा पद

यहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक माता-पिता ने 24 घंटे पहले अपने जिस बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया था, पत्नी ने चूड़ियां तोड़ दी थीं और मांग का सिंदूर मिटा डाला था, वही व्यक्ति 24 घंटे बाद जिंदा अपने घर लौट आया है. उसे घर में देख परिवार वाले हैरान रह गए. इंदरगंज थाना इलाके की नौगजा रोड पर रहने वाला रोहित कुशवाहा अपने घर से 10 दिन से गायब था. उसकी तलाश करने के बावजूद भी वह कहीं नहीं मिला. गुरुवार को सुबह परिजनों को सूचना मिली कि ग्वालियर के महाराज बाड़ा के पास स्थित छतरी पार्क में एक युवक का शव मिला है.

अजब गजब! जिसका हो चुका था अंतिम संस्कार वही 24 घंटे बाद जिंदा घर पहुंचा, परिजन हुए हैरान, जानें क्या है मामला

बेटे ने कार खरीदने के लिए खुद ही अपने अपहरण की साजिश रच ली और रिहाई के लिए पिता से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी. परिजनों को धमकी भरे मैसेज भी भेजे, लेकिन सायबर टीम एक्टिव होने के बाद युवक को पकड़ लिया गया. (Shivpuri kidnapping case) (Shivpuri Cyber ​​Team Active) (Youth caught from mobile location)

शादी से पहले युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, फिरौती में पिता से मांगे 5 लाख

ददर गांव को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोद लिया है, इसके बावजूद भी गांव में विकास कार्य जीरो है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव जल संकट से जूझ रहा है. ईटीवी भारत की टीम को रियलिटी चेक में पता चला कि यहां सालों से लगे हैंडपंप सूखे पड़े हैं और भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं. (jabalpur water crisis)

सांसद का गांव: फग्गन सिंह कुलस्ते के गोद लिए ददर गांव में कई साल से सूखे पड़े हैं हैंडपंप, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस ने बिजली संकट (Power Crisis) को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) को घेरने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस ने बिजली संकट को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है. पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आरोप लगाया कि कोयले की कमी बताकर देश में बड़े घोटाले की तैयारी की जा रही है. उन्होंने शिवराज सरकार से बिजली को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. (MPCongress will launch statewide agitation) (Congress attacking on BJP at power crisis) (MP Congress demand white paper from government)

बिजली संकट को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस, शिवराज सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग