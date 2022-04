अनूपपुर तुलसी महाविद्यालय में एक छात्र अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए उसकी परीक्षा देने चला गया. पेपर शुरू ही हुआ ही था कि परीक्षा कमरे में उपस्थित छात्रों की उपस्थिति ली जाने लगी. तभी हस्ताक्षर करने के दौरान उसकी ये होशियारी पकड़ी गई. परीक्षा प्रभारी ने उसको प्राचार्य के रूम में लाकर बिठाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में पहुंचा जेल, कहा- मेरी दोस्त की तबीयत खराब थी...

सोने-चांदी के खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. शुक्रवार को सोने-चांदी दोनों के ही दामों में कमी देखने को मिली. आज सोना 370 रुपये और चांदी 1200 रुपये सस्ती हो गई है. जानिए आज क्या रहा सोने का भाव ? (Gold and Silver Rate)

Gold Silver Price: खुशखबरी ! सोने चांदी के खरीदार आज कर लें यह काम, होगा फायदा, पढ़ें खबर

पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट लगभग रोज ही बढ़ रहे हैं. भोपाल में पेट्रोल (Petrol Rate in Bhopal) के दाम शुक्रवार को 117.96 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं. वहीं, डीजल की कीमत 100.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है.

MP Fuel Price Today: महंगाई की चौतरफा मार, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जाने अपने शहर का रेट

आईपीएल की प्रेस रिलीज के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 के लिए चोटिल मोहम्मद अरशद खान के जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर कुमार कार्तिकेय सिंह को साइन किया है. कुमार कार्तिकेय मध्य प्रदेश टीम से लगातार पिछले कई साल से खेल रहे हैं.

आईपीएल में खेलेगा शहडोल क्रिकेट टीम का खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस टीम में सलेक्ट हुए कुमार कार्तिकेय

सागर में एक अनियंत्रित कार कुएं में समा गई. हादसे में पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया. एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू ऑपरेशन कर कार और शवों को बाहर निकाला.

रफ्तार का कहरः कुंए में गिरी अनियंत्रित कार, पिता और दो पुत्रों की मौत, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

आज उज्जैन के राजा बने बाबा महाकाल, भस्मारती के बाद श्रृंगार की देखें LIVE तस्वीरें

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीख और समय की घोषणा कर दी गई है. एमपी बोर्ड की ओर से परीक्षा के परिणाम 29 अप्रैल 2022 को दोपहर 1 बजे जारी किए जाएंगे.

MP Board Result: आज दोपहर एक बजे घोषित होंगे 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम, ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल और नई गाड़ियों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी.आक्सपो में 13 सेगमेंट के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं. एक्सपो में आने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चा ऑडी की SUV ई-ट्रॉन की है जिसकी कीमत 1.19 करोड़ रुपए हैं.

INDORE AUTO EXPO: शुक्रवार को CM भी पहुंचेंगे, लॉन्च होगी 1.19 करोड़ की SUV, स्वच्छता वाहन भी हुए डिस्पले, कांग्रेस ने आयोजन को बताया फिजूलखर्ची

बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को रात ढ़ाई बजे एक ट्वीट किया जिसमें दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने पिछले 1 घंटे से लाइट न होने का जिक्र किया था. इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए उनके ट्वीट का जवाब दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय ने बिजली जाने पर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस ने दिया जवाब MP में भी यही हाल

बड़वानी में भीषण गर्मी और गहराते जलसंकट के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नतीजतन गांव की 10 से ज्यादा बहुओं ने ससुराल छोड़ दिया है, तो वहीं पानी की किल्लत वजह से यहां के युवाओं के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं. (Barwani water crisis) (youths are not getting married due to water crisis)

पानी नहीं, शादी नहीं! जलसंकट ने बढ़ाई युवाओं की चिंता, वनग्रामों में नहीं हो पा रहा सैकड़ों युवाओं का विवाह