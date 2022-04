चौंकाने वाला खुलासा: जंगलों में आग के मामलों में दूसरे नंबर पर एमपी, हर साल धू-धू कर जल रहे जंगल

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जंगलों में आग लगने की घटनाओं के मामले में मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है. वहीं पहले स्थान पर उड़ीसा है. 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक 16,700 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं. (MP is second in forest fire cases) (Fire in mp forests)

MP Fuel Price Update: पेट्रोल डीजल को फिर लगा महंगाई का डोज, जानें अपने शहर भाव

जनता को लगातार महंगाई का डोज मिलता जा रहा है. इसी कड़ी में आज भोपाल में पेट्रोल का रेट बढ़कर 118.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं. जबकि देश की राजधानी में पेट्रोल के रेट 105.41 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. पेट्रोल के साथ-साथ डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है.

एमपी में गर्मी का सितम: तीन दिन की राहत के बाद तापमान​ फिर बढ़ा, खजुराहाे और खरगाेन सबसे गर्म

मध्यप्रदेश में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो गई है. प्रदेश में गर्मी झुलसाने लगी है. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे एवं खरगाेन में दर्ज किया गया. हालांकि प्रदेश के किसी भी जिले में लू नहीं चली. मौसम विज्ञानियाें के अनुसार, दाे दिन तक तापमान बढ़ेगा. (MP weather report) (Temperature rises in MP)

बाबा महाकाल का आज हनुमान के रूप में हुआ श्रृंगार, करें महाकालेश्वर के दर्शन

शनिवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. आज बाबा महाकाल का हनुमान स्वरूप में श्रृंगार किया. भारी संख्या में भक्तों ने भस्मारती में शामिल होकर हनुमान जयंती के मौके पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया.

भिंड मेलाः कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने काव्यपाठ से बांधा समां, हंसी ठिठौली के साथ राजनेताओं पर ली चुटकी

भिंड मेले के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ. मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कवि डॉ. कुमार विश्वास ने अपने काव्य से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया. इस दौरान उन्होंने राजनेताओं पर चुटकी भी ली. ड्यूटी कर रहे भिंड के जवानों को याद करते हुए उन्हें समर्पित काव्य भी सुनाया.(fair organized in bhind) (Kumar Vishwas join Kavi Sammelan)

Hanuman Jayanti 2022: विश्व प्रसिद्ध हैं छिंदवाड़ा के भगवान हुनमान, विश्रामावस्था में हैं विराजमान, आज कमलनाथ भी करेंगे दर्शन

चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सावली में भगवान हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इसे लेकर जिला प्रशासन भी चाक-चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है. कोरोना संक्रमण के कारण विगत दो वर्ष से दर्शनार्थी जन्मोत्सव पर दर्शन नहीं कर सके. इस वर्ष प्रशासन 5 लाख से अधिक दर्शनर्थियों के आने का अनुमान लगा रहा है.

प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामाः प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी गर्लफ्रेंड, कहा- जिंदा रहूंगी तो ब्वॉयफ्रेंड से शादी करके

नवानगर थाना क्षेत्र में शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका, प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई. युवती का कहना है, चाहे जान चली जाए पर शादी करूंगी तो उसी से. युवक युवती से शादी करने के लिए राजी नहीं है. युवती ने बताया कि बरगवां पुलिस ने एक बार उसे बुलाकर समझौता भी कराया था. उस दौरान युवक शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब शादी से मुकर गया.

Face To Face: संत कालीचरण महाराज का दावा! गांधी और नेहरू नहीं थे राष्ट्रभक्त, बोले- मुझे फांसी दे दो लेकिन जो कहा उसपर कायम

ईटीवी भारत से संत कालीचरण महाराज ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू राष्ट्रभक्त नहीं थे.इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह गांधी को लेकर दिए गए बयान पर आज भी अडिग हैं और अडिग ही रहेंगे, फिर चाहे उन्हें फांसी ही क्यों ना दे दी जाए. (Saint Kalicharan Maharaj exclusive interview)

उज्जैन: लाउड स्पीकर से अजान का विरोध, आह्वाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर की सरकार को चेतावनी, करेंगे आंदोलन

बाबा महाकाल मंदिर के साधु-संतों ने लाउड स्पीकर का वीरोध किया है. संतों ने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की है. (Mahakal sage Demand remove loud speakers)

MP के मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा का PM मोदी को चुनौती? नेता पुत्रों को टिकट देना गलत नहीं, समझाई परिवारवाद की परिभाषा

मप्र के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखलेचा के पुत्र हैं. उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा समझाते हुए और नेता पुत्रों को चुनाव में टिकिट देने की पैरवी की है.