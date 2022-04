महाकाल की नगरी में मनोज मुंतशिर: मोहनजोदड़ो से लेकर नेपोटिज्म पर रखी अपनी बात, कहा- पूर्व की सरकारों ने बाएं हाथ से लिखा इतिहास

उज्जैन पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने हिंदू नव वर्ष यानी गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया. उन्होंने लोगों की फरमाइश पर पंक्तियां सुनाईं. इस दौरान कार्यक्रम स्थल जय श्री राम व भारत माता की जय से गूंज उठा. मनोज ने बॉ​लीवुड में नेपोटिज्म और ताजमहल निर्माण पर जमकर निशाना साधा.(Manoj Muntashir in ujjain)

MP Fuel Price Today: नहीं थम रहे दाम, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने बाजार में लगाई आग, जानें आज का भाव

आज प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल के रेट 115.90 और डीजल के दाम 98.30 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. बढ़ते डीजल के दाम शतक को लगभग-लगभग छू ही चुका है. वहीं मुंबई में पेट्रोल-डीजल और भी महंगा बिक रहा है, जबकि राजधानी दिल्ली में दोनों के दामों में थोड़ी गनीमत है.

Face To Face: डेढ़ सौ सीटों के साथ कांग्रेस की जीत का दावा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया एमपी में सत्ता वापसी का फॉर्मूला

ईटीवी भारत से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस देश में कड़ी मेहनत करेगी और डेढ़ सौ सीटों के साथ एमपी में फिर सत्ता वापसी करेगी. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मध्यप्रदेश में आदिवासियों की हितेषी पार्टी बताया. (Youth congress president Vikrant Bhuriya exclusive interview)

बाबा महाकाल का आज राजा के रूप में हुआ श्रृंगार, Live Pictures देख करें दर्शन

शनिवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. महाकाल मंदिर के पांडे-पुजारी ने भगवान महाकाल को श्रृंगार में फूलों की माला भी चढ़ाई. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

प्रथम नवरात्र पर मां शारदा की LIVE आरती देखें, अनोखा है इस शक्तिपीठ का इतिहास, जानें

चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो गई हैं. पवित्र नगरी मैहर में मां शारदा देवी के मंदिर में भव्य आरती हुई. प्रशासन ने यहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है. मैहर में लगने वाले मेले को 7 जोन में बांटा गया है. इसके अलावा 11 सौ पुलिस जवानों को तैनात किया. सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन से मेले की निगरानी की जा रही है. मां शारदा का भव्य मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब माता सती का शव लेकर भटक रहे थे.

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालयः टाइगर की फैमिली में हुआ इजाफा, बाघिन ने चार शावकों को दिया जन्म

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया है. इनमें एक शावक सफेद रंग का है, जो संग्रहालय के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इसके साथ ही बाघों की संख्या 12 हो गई है.(Tigress gave birth to 4 cubs)खुशखबरी: बाघिन ने दिया चार शावकों को जन्म, जानें बाघों के कुनबे में कितना हुआ इजाफा

सारनी में मिले तेंदुए के पगमार्क, रहवासियों में दहशत का माहौल, तीन दिन पहले बैल को किया था घायल

बैतूल के सारनी में एक बार फिर वन्य प्राणी के मूवमेंट से दहशत है. यहां तेंदुए के पगमार्क मिले हैं. 3 दिन पहले एक बैल घायल हालत में मिला था. हमले के पीछे बाघ या तेंदुए के हाेने की आशंका थी. शुक्रवार काे पैर के निशान मिलने से तेंदुए के मूवमेंट की पुष्टि हो गई है.

VIDEO: मवेशियों से भरा था ट्रक, बूचड़खाने ले जाते समय पुलिस ने अपराधियों को दबोचा

शहडोल। जयसिंहनगर थाना अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है. ट्रक में 55 मवेशी भरे थे, जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था. घटना में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं सभी मवेशियों को छुड़ा लिया है. (slaughterhouse in Shahdol) (truck was packed with cattle in Shahdol)

पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ निकाली लापता बच्ची, रहवासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत, देखें VIDEO

बाणगंगा थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची के लापता होने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया. पुलिस के साथ पूरा मोहल्ला उसकी तलाश में जुट गया. महिलाएं भी चूल्हा चौका छोड़कर पुलिस के साथ तलाश में जुटी रहीं. मोहल्ले की वो दुकाने खुलवाई, जिनमें कैमरे लगे थे. बच्ची के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए, इसकी वजह से पुलिस ने तत्काल टीमें गठित की. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बच्ची जिस रास्ते गई उस पर तलाशी करते हुए बच्ची को उसके बुआ के घर से बरामद किया. 9 साल की बच्ची को ढूंढ कर सही सलामत परिजनों को सुपुर्द किया.

MP अजब है! 872 दवाओं की कीमत 10 फीसदी बढ़ी, शराब 20 फीसदी सस्ती

मध्यप्रदेश में अब शराब खरीदना सस्ता पड़ेगा लेकिन बुखार, इंफेक्शन जैसी आम बीमारियों से जुड़ी दवाएं 10 फीसदी तक महंगी हो गई है. जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना. (rate of liquor decreased by 20 percent) साथ ही उमा भारती ने कहा कि वे इस बात से शर्मिंदा हुई हैं.(medicine became expensive in mp)