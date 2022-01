साल 2022 की पहली भस्म आरती में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, LIVE देखें भस्म आरती

नए साल को लेकर महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा. सुबह की भस्म आरती (mahakal mandir on new year) देखने के लिए भक्त उज्जैन पहुंचे.

छुट्टी पर एमपी सरकार! साईंबाबा की शरण में सीएम, गृहमंत्री ने किए मल्लिकार्जुन के दर्शन, खाटू श्याम जाएंगे सारंग

देश-दुनिया में नए साल का जश्न (new year 2022 celebration) है. मध्य प्रदेश में भी नए साल के स्वागत की तैयारी है. वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार तीन दिनों की छुट्टी पर है. कई मंत्री और नेताओं ने न्यू-ईयर को लेकर अलग-अलग प्लान बना रखा है.

Face To Face Jagdish Devda: कर्ज लिया है तो चुका भी रहे हैं, तरक्की के लिए बुरा नहीं कर्ज

कर्जा लेना बुरी बात नहीं है. बस कर्ज का सदुपयोग होना चाहिए. ये कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का. देवड़ा का कहना है कि बढ़ता कर्ज समस्या नहीं है. इससे अगर विकास को गति मिलती है, तो जरूर लेना चाहिए.(Face To Face Jagdish Devda)

'मैं हूं झोलाधारी इंदौरी' देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर (Indore cleanest city of country) को पॉलिथीन से मुक्त करने की कवायद शुरू की गई है. 'मैं हूं झोलाधारी इंदौरी' अभियान के तहत कपड़े के झोले को बढ़ावा मिलेगा और कई सार्वजनिक स्थानों पर ये झोले मुफ्त में बांटे जाएंगे, ताकि लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें (Say no to polythene).

Today Gold Silver Rate: नए साल पर महंगा हुआ सोना, जानें आज का भाव

नए साल पर शनिवार को सोना (Today Gold Silver Rate) 210 और चांदी 500 रुपये महंगी हो गई है. आज सोने की कीमत 48580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

Fuel Price 2022: MP में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल ₹107.21 प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. आज क्या है एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

MP Weather Update: साल का सबसे ठंडा दिन रहा 31 दिसंबर, 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सागर में सबसे ठंडी रात

मध्य प्रदेश में साल 2021 का आखिरी दिन सबसे ठंडा दिन रहा. वहीं सागर जिले की रात प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही. बीते तीन दिनों से एमपी के लोग कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं. शीतलहर के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है (MP Weather Update).

एमपी में सख्ती के साये में न्यू-ईयर सेलिब्रेशनःहोटलों में रात 10ः30 बजे तक ही जश्न, मास्क और वैक्सीनेशन जरूरी

कोरोना का काला साया न्यू ईयर के सेलिब्रेशन (MP new year corona guidelines) पर भी पड़ा है. एमपी में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए साल का जश्न मनाने के निर्देश हैं. ऐसे में पार्टी करने से पहले आप भी जान लें कि इस दौरान किस बात की इजाजत है और पाबंदियां क्या हैं.

WELCOME 2022 जोश में न खोएं होश, MP तेजी से बढ़ रहें है कोरोना और ओमीक्रॉन के मामले, सीएम की हिदायत, सावधानी बरतें लापरवाही ना करें

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज लोगों से गाइडलाइन का (must follow corona protocol) सख्ती से पालन करने की अपील की है. मामलों के बढ़ने में आई तेजी (corona cases increase fast in mp) को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सीएम ने राजधानी के अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाएँ भी देखीं.

Happy New Year 2022: जश्न पर कोरोना का साया! राजधानी में पब-क्लब को लोगों का इंतजार, नाइट कर्फ्यू ने बढ़ाई परेशानी

नए साल आने में चंद घंटे बाकी है. लोग सेलेब्रेशन (New Year 2022 celebration) के मूड में हैं. लेकिन एमपी में कोरोना (MP corona cases) के बढ़ते मामलों ने इस जश्न के जोश को कम कर दिया है. पब-क्लब, होटल्स ने तो खास इंतजाम कर रखा है, पर नाइट कर्फ्यू (night curfew in mp) इस जश्न के आड़े आ रहा है.