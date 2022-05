सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक न हो. कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. (Body elections due to OBC reservation in MP)( OBC disappointed reservation)

सोमवार को हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर में स्थापित किए गए हनुमानजी की मूर्ति को हटा दिया है. पुलिस प्रशासन ने मूर्ति को नीमच सिटी के पुराने थाना परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित कर मंदिर में ताला लगा दिया है. curfew-in-neemuch-over-

प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे. सीएम शिवराज ने प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों से चर्चा भी की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1700 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी है.

बैतूल जिले के आमला थाने के तहत आने वाले गांव बघवाड़ में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर तलवार, चाकू और लाठियां चलीं. दोनों पक्षों की ओर से 8 लोग घायल हुए हैं. कुछ की हालत गंभीर है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. (Bloody conflict between two sides) (Bloody conflict over land dispute)

गुरुवार को सोने-चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है. आज सोना 470 और चांदी 300 रुपये लुढ़क गई है. गत दिनों सोने-चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी से राहत मिली है.

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आने वाली एक ट्रेन में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही जीआरपी व शहर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. ट्रेन के आते ही एक-एक बोगी की तलाशी ली गई. इसके बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया. जीआरपी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. (At Ujjain railway station rumor of bomb) (Rumor of bomb in a train) (GRP search of each bogie of train)

जैसे-जैसे आईपीएल के मैच अपने आखिरी दौर में पहुंचे रहे हैं, वैसे-वैसे सट्टे के कारोबार में भी इजाफा होता जा रहा है. इसी कड़ी में उज्जैन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सटोरियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 9 लाख की नगदी, सामान सहित 90 लाख का हिसाब किताब मिला है. (Ujjain police action) (Three Bookie arrested in ujjain)

सागर में सूदखोरों से परेशान होकर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड से पहले किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला.

मध्यप्रदेश में ईंधन के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं. प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हैं. पेट्रोल डीजल के लगताार बढ़ते दामों से जनता परेशान है. गुरुवार को राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतें 118.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 101.16 रुपये प्रति लीटर रही.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजकर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.

