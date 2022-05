ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में अदालत ने परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है, जहां शिवलिंग पाया गया है. इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है. अब हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया ने इस मामले को लेकर कहा है कि काशी और मथुरा पर मुस्लिम समाज को सद्भावना की मिशाल पेश करनी चाहिए. ( jaiBhai Singh Pawaiya statement of Gyanvapi masjid) (Muslims should surrender on Kashi and Mathura)

काशी व मथुरा को लेकर सत्य के सामने समर्पण करें मुस्लिम, नहीं तो ध्यान रखें तीन नहीं तीस हजार : पवैया

रानी दुर्गावती वन अभ्यारण में चीतल का शिकार करने आए दो शिकारियों को पकड़ लिया गया है, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए. वन विभाग जल्द ही दोनों आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रहा है.

रानी दुर्गावती वन अभ्यारणः चीतल का शिकार करने आए दो आरोपियों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार

खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर पैदल और बाइक सवार लोगों को कुचल दिया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं 25 लोगों के घायल होने की खबर है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

Khandwa Road Accident: यमदूत बनकर आया ट्रक, लोगों को रौंदते हुए गड्ढे में गिरा, तीन की मौत

पुलिस को आरोपी की देर रात रुठियाई इलाके में लोकेशन मिली थी. इसके बाद पुलिस आरोपी की सर्चिंग में लग गई. मौका पाकर सुबह आरोपी छोटू खान को हरिपुरा के जंगल में ढेर कर दिया गया. यह पुलिस का तीसरा एनकाउंटर है.

गुना हत्याकांडः पुलिस मुठभेड़ में एक और आरोपी ढेर, लोकेशन मिलने के बाद निशाने पर था बदमाश

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल ने मस्तक पर रजत चंदी का चन्द्र और सूर्य किया धारण, महाकालेश्वर के इस स्वरूप के करें LIVE दर्शन

पुरानी कचहरी स्थित दरगाह के पास हनुमानजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी. विशेष समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई. उपद्रवियों ने एक बाइक में आग लगा दी.

नीमच में बवालः दरगाह के पास हनुमानजी की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्ष भिड़े, उपद्रवियों ने की आगजनी-पत्थरबाजी, पुलिस ने भांजी लाठी

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की आमदनी खासा प्रभावित हो रही है. मंगलवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमशः 118.14 और 101.16 रुपये प्रति लीटर रहे. वही इंदौर में पेट्रोल के रेट 118.18 और डीजल के दाम 101.22 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.

MP Petrol Price: आसमान छू रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है आज का नया रेट

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना शुरू हो गई है. कृषि-आधारित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने सोमवार को कहा कि अनाज से भरे 5,000 ट्रक देश के दो प्रमुख बंदरगाहों पर फंसे हैं. ये गेहूं मध्यप्रदेश का है. संगठन ने मंगलवार और बुधवार को एमपी की कृषि उपज मंडियों में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है.

MP के गेहूं से लदे 5 हजार ट्रक निर्यात पर प्रतिबंध के कारण देश के 2 बंदरगाहों पर फंसे, विरोध में कृषि मंडियों में कल से हड़ताल

केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, लेकिन मोदी सरकार के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है. इस फैसले के बाद किसानों को अनुमानत: 10 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका जाहिर की गई है. गेहूं निर्यात होने से निजी कंपनियां ज्यादा दामों में गेहूं खरीद रही थी, लेकिन निर्यात बंद होने से अब गेहूं के दाम में गिरावट आ गई है.(Ban on export of wheat harms farmer) (Wheat Export Policy)

भारत ने बंद किया गेहूं का निर्यात: एमपी के किसानों को होगा घाटा, मजबूरी में समर्थन मूल्य पर बेचना पड़ेगा गेंहू

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल 2.0 योजना की शुरूआत करते हुए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने इसे बंद कर दिया था. यह योजना किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार आई तो उसने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. (Sambal 2.0 scheme start in MP) (CM sent 573 crores to worker account) (CM Shivraj target to Kamal Nath)

MP में संबल 2.0 योजना शुरू, सीएम शिवराज ने श्रमिकों के खाते में 573 करोड़ भेजे, कमलनाथ पर साधा निशाना