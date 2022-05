सीएम शिवराज सिंह चौहान की आपात बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि गुना के पास अपराधियों की गोलीबारी में पुलिस के तीन जांबाज अफसर और कर्मचारी शहीद हुए हैं. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. (guna police encounter)

गुना की घटना पर गृह मंत्री ने जताया शोक, कहा- नजीर बनेगी अपराधियों की सजा, क्रॉस फायरिंग में मारा गया एक शिकारी

गुना में शनिवार तड़के पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं एक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना स्थल से पुलिस को काले हिरण के शव भी बरामद हुए हैं.

पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़, फायरिंग में तीन पुलिसकर्मी शहीद; काले हिरण के अवशेष मिले, मंत्री ने कहा- दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा

गुना में तड़के हुई घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई है. बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई है. बैठक गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ-साथ सीएस, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं.

गुना घटना को लेकर सीएम शिवराज ने ली आपात बैठक, गृहमंत्री के साथ आलाअधिकारी भी हुए शामिल

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (WCL)की पाथाखेड़ा में स्थित तवा-1 कोयला खदान में शुक्रवार रात हुए हादसे में दो कामगारों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया. इसमें 30 वर्षीय चैतराम वरकड़े डब्ल्यूसीएल कर्मी था, जबकि भोला ठेका मजदूर था. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सुनील के दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी है. हादसा बगडोना क्रॉस कट 57 लेवल में सपोर्ट लगाते समय हुआ.

बैतूल के पाथाखेड़ा स्थित डब्ल्यूसीएल की खदान में गिरा बड़ा पत्थर, 2 कामगारों की मौत, एक गंभीर घायल

मध्यप्रदेश में ई व्हीकल चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग सहित 16 जिले के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों को अलग से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा.(Separate connection for e vehicle charging) (news rules for e vehicle charging in MP) (Electricity rates fixed for e vehicle)

MP में ई- व्हीकल चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन अनिवार्य, बिजली की दरें निर्धारित

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित वर-वधुओं के लिए बुंदेली गारी गाई. इस दौरान उन्होंने सभी जोड़े की भविष्य में सुरक्षा को लेकर आठवां वचन लिया. कार्यक्रम में 175 वर-वधुओं के विवाह सम्पन्न हुआ. (group marriage function in sagar)

सागर में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न, मंत्री गोविंद सिंह ने गायी बुंदेली गारी; कहा- वर-वधु की सुरक्षा का मैं देता हूं आठवां वचन

मध्य प्रदेश के कॉलेजों में गीता के पाठ्यक्रम की शुरुआत को लेकर ईटीवी भारत ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात की. उन्होंने कहा कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें इसके लिए जरूरी है कि कॉलेजों में गीता भी पढ़ाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर ईटीवी भारत से बात की.

Face to Face: कॉलेज पाठ्यक्रम में इसी सत्र से शुरू होगी गीता, ईटीवी भारत से बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कही ये बात

बीते कई दिनों से दोनों के दाम स्थिर बने हुए हैं. शनिवार को भी प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118.14 और डीजल 101.16 रुपये प्रति लीटर ही रहे.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर का भाव

ओबीसी आरक्षण को लेकर 10 मई को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसपर 17 मई को सुनवाई होगी.

ओबीसी आरक्षण: MP सरकार की संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, 17 मई को होगी सुनवाई

जिन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रकोप रहता है, उस राशि के जातकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कई जातक शनि की साढ़ेसाती के प्रकोप को कम करने के लिए, तरह-तरह के उपाय भी करते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अभी शनि किन-किन राशियों में अपना असर दिखा रहा है. साथ ही किन राशियों से उतर रहा है .इसके अलावा शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाएं. आइऐ जानते हैं पंड़ित सुशील शुक्ला शास्त्री से

शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान तो करें ये उपाय, जानिए अभी किन-किन राशियों में है शनि का प्रकोप