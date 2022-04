बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने के मामले में सुनवाई होगी. ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच में होगी.

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज, मिलेगा न्याय या फिर दी जाएगी तारीख, पढ़ें खबर

कृषि मंत्री कमल पटेल ने जनत से प्राकृतिक खेती करने की अपील की है. उन्होंने पेस्टीसाइड से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाएं ताकि कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सके.

कृषि मंत्री ने की ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपील, कहा- पेस्टीसाइड ले रहा जान, पंजाब के बाद एमपी में गंभीर बीमारियों की चपेट में

कॉलेजों में रैगिंग (Ragging) के मामले सामने आते रहते हैं. लेकिन अब बोर्डिंग स्कूलों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. सिंगोड़ी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया है. 11वीं के छात्र नौवीं के छात्रों से कपड़े व बर्तन धुलवाते हैं. ऐसा नहीं करने पर मारपीट की जाती है. दसवीं के छात्रों ने भी रैगिंग की शिकायत की है. (Ragging in Jawahar Navodaya Vidyalaya) (Ragging in Navodaya Vidyalaya of Chhindwara) (Junior students wash utensils and clothes)

छिंदवाड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग, जूनियर छात्रों से बर्तन व कपड़े धुलवाते हैं, नहीं करने पर पीटते हैं

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. फिर भगवान ने गणेश जी का रूप धारण किया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

गणेश स्वरूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, LIVE तस्वीरों में करें उज्जैन के राजा के दर्शन

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में इन दिनों पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. बुधवार को भोपाल में पेट्रोल 118.14 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा.

MP Fuel Price Today: आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, जानें क्या है आपके शहर का नया रेट

डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय (Dr. Harisingh Gour Central University) सागर का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित किया गया. समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी थीं. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया. दीक्षांत समारोह बुंदेली परंपरा के तहत आयोजित किया गया. विद्यार्थियों ने भी बुंदेली परिधान में डिग्री ग्रहण की.

बुंदेली संस्कृति से सराबोर रहा डॉ.हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का दीक्षांत समारोह

जानिए भोपाल की मंडी में आज सोमवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: महंगी हुई सोयाबीन, गेहूं के दामों में भी बढ़त, जानें क्या है भोपाल मंडी में सब्जियों का रेट

बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में सोने के दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था. बुधवार को भी यही स्थिति रही. आज भी सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. इस तरह 24 कैरेट सोने के दाम 52630 रुपये प्रति 10 ग्राम ही है.

MP Gold-Silver Rate: आज भी नहीं हुआ सोने की कीमतों में बदलाव, जानें क्या है चांदी का भाव

प्रदेश के खरगोन और बड़बानी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिंकवाए जाते हैं

दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा पर उठाए सवाल बोले- मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर BJP के लोग खुद फिंकवाते हैं पत्थर

कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे. इस संवाद के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रस्तुति भी देंगे. इसमें प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे.(PM Modi to interact with Chief Ministers).

कोरोना को लेकर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी, सीएम शिवराज भी होंगे शामिल