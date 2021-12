कालीचरण पर कलह! बापू के हत्यारे की पुण्यतिथि मना रही हिंदू महासभा, भूपेश सरकार को दी ये चेतावनी

कालीचरण की गिरफ्तारी से खफा हिंदू महासभा ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी (Hindu Mahasabha challenged chhattisgarh government) दी है कि वह गांधीजी के हत्यारे की पुण्यतिथि (death anniversary of Mahatma Gandhi assassin) मनाएगी, अगर दम है तो रोककर दिखाए. इससे पहले महासभा ने भूपेश बघेल का पुतला फूंक कर गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाया था.

बीजेपी की नई चाल! MP में पंचायतों का होगा नया परिसीमन, दोबारा अध्यादेश लाने वाली अधिसूचना जारी

शिवराज सरकार प्रदेश में नए सिरे से पंचायतों का (new delimitation of panchayats in MP) परिसीमन कराएगी, इसके लिए अध्यादेश लाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

विधायक सचिन बिरला को मिला अभय दान! विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की अर्जी ठुकराते हुए विधायक सचिन बिरला को अभय दान (Sachin Birla to remain MLA) दे दिया है, बिरला अब विधायक बने रहेंगे. कांग्रेस ने दल-बदल कानून का हवाला देते हुए सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

MP Health 2021: बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिया बेइंतहा दर्द, कोरोना ने कंपा दी रूह

कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद प्रदेश में हालात बद से बदतर होते नजर आए. कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं बेडों की कमी. एमपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave in mp) से लड़ने के लिए समय समय पर कदम उठाए, लेकिन हालातों पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका. आएये समझते हैं साल 2021 का लेखा-जोखा.

दो दिन की पुलिस रिमांड पर कालीचरण महाराज, राष्ट्रपिता का अपमान करने पर दर्ज है राजद्रोह का केस

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. गुरूवार सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) उनकी गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है.

Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल ₹107.21 प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. आज क्या है एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की होगी मॉकड्रिल, 7 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट, भोपाल और शिवपुरी में बनेगा बड़ा प्लांट

मध्य प्रदेश में कोरोना और नए वेरियंट का खतरा(third wave of corona preparations) लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में 190 में से ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर लिए गए हैं. आने वाले 7 दिनों में माकड्रिल के जरिए (mock drill of oxygen plant) प्लांट्स की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जाएगी.

MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में कोरोना 72 नए मरीज मिले, तीसरी लहर की आशंकाएं तेज

एमपी में गुरुवार को कोरोना के 72 नए मामले (corona cases in mp) सामने आए हैं. वहीं 19 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं. आज सबसे ज्यादा मामले इंदौर में आए.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्वः नया साल मनाने पहुंचेंगे 50 हजार पर्यटक, 2021 में इन हस्तियों ने किया विजिट

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सुंदरता पर्यटकों (satpura tiger reserve new year celebration) को अपनी ओर मोहित करती है. आम पर्यटकों के साथ ही यहां महान हस्तियां फिल्मों की शूटिंग के लिए आती हैं. यहां की सुंदरता सबसे अलग है. एसटीआर के जंगल, बाघ और यहां का वातावरण इन्हें अपनी ओर खींच कर ले आता है.

MP के सभी 6 टाइगर रिजर्व फुल, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे और कड़कड़ाती सर्दी के बीच नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग टाइगर रिजर्व (madhya pradesh all tiger reserves full) पहुंच रहे हैं. हालत ये है कि 4 जनवरी 2022 (tiger reserves full for new year celebration) तक प्रदेश के सभी 6 नेशनल पार्क और आसपास बने होटल फुल हो गए हैं.