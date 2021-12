MP Winter session 2021: कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Legislative Assembly Winter session 2021) 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में विपक्ष प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा को लेकर सरकार को घेरेगा.

सीएम शिवराज ने की कोरोना की समीक्षा, कहा- संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी रखें

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा (cm shivraj addressed corona review meeting in bhopal) बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोरोना थर्ड वेव को रोकने को लेकर रणनीति पर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की.

Corona Cases in MP Today: एमपी में कहीं हो न जाए कोरोना ब्लास्ट, तीसरी लहर की आशंका के बीच मौत

एमपी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सागर के एक कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय (corona infected died in sagar) मरीज की मौत हो गई. वर्तमान में 180 संक्रमित मरीज हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज (corona cases in mp today) मिले हैं. सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में 10 मिले हैं.

Pachmarhi Hill Station Temperature Today: प्रदेश में पचमढ़ी का तापमान गिरकर पहुंचा 2 डिग्री

होशंगाबाद में शनिवार को प्रदेश का सबसे ठंडा दिन 2 डिग्री पचमढ़ी का रहा. शीत लहर (Pachmarhi hill station temperature today) का प्रकोप बढ़ने ठंड बढ़ गई है.

अखिलेश यादव पर बरसे केंद्रीय कृषि मंत्री, कहा- चुनाव से पहले ही हार रही सपा, जीतेंगे हम

दो दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश 2022 (narendra singh tomar on up election 2022) चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीता का दावा किया है. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव (narendra singh tomar statement on akhilesh yadav in morena) पर भी निशाना साधा है.

बीजेपी जोर-जोर से बोलकर झूठ को भी सच साबित कर देती है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का भाजपा पर बयान

छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जोर-जोर से बोलकर झूठ को भी सच साबित कर देती है, अब हमें इससे सावधान होना पड़ेगा. (Kamal Nath targeted BJP in Chhindwara)

MP Fuel Price Today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में खास बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Today Gold Rate MP: सर्राफा बाजार में आज स्थिर रहा सोने का भाव, जानें चांदी के दामों में कितना हुआ बदलाव

Today Gold Rate MP: आज मध्य प्रदेश में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि चांदी 100 रुपये महंगी हो गई है. इस तरह रविवार को राजधानी में 24 कैरेट सोने की कीमत 49,210 रुपये प्रति 10 ग्राम ही रही.

Body Building Championship 2021 in Ujjain: बॉडी बिल्डरों ने दिया स्वच्छता का संदेश, समझायी मास्क की महत्वता

कार्तिक मेला ग्राउंड में शनिवार रात कड़कड़ाती ठंड में शरीर साधकों ने नगर निगम की ओर से प्रति वर्ष होने वाली वेस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (Western India Body Building Championship 2021 in ujjain)में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ स्वच्छता का संदेश दिया. बल्कि मुंह पर मास्क लगाकर कोरोना से बचाव का संदेश देते भी नजर आए. इस दौरान शरीर साधकों ने संगीत मय धुन के साथ अपने शरीर का प्रदर्शन किया.

केन बेतवा लिंक परियोजना का जल्द होगा भूमिपूजन, 44 हजार करोड़ से बदलेगी नदियों की तस्वीर

भोपाल पहुंंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा की प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project) का जल्द भूमिपूजन होगा. इसके साथ ही पटेल ने इस बात की भी जानकारी दी कि एमपी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 10% की ग्रोथ लगातार कायम है.