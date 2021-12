एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिका पर टली सुनवाई, 13 दिसंबर को SC में होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. (MP Panchayat Chunav 2022) अब इस मामले में आज यानि शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई, अब 13 दिसंबर को सुनवाई होना है.

बच्चे पैदा न करें सिकलसेल पीड़ित कपल, करा लें गर्भपात! राज्यपाल की कोख सूनी करने वाली सलाह

राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मानवाधिकार के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को विवादित (governor mangubhai patel on sickle cell) बयान दिया है. उन्होंने सिकलसेल के इलाज (number of sickle cell patient in mp) के लिए माता-पिता को अबॉर्शन की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सिकलसेल पीड़ित दंपति बच्चा पैदा न ही करें तो अच्छा है.

मकरंद देऊस्कर बने भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर, कहा- महिला अपराधों को लेकर बनेगी नई रणनीति

भोपाल में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था शुरू हो गई है. पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर (Makrand Deuskar became first police commissioner of Bhopal) ने शुक्रवार को पदभार संभाला है. इन्हें एडीजी साईं मनोहर ने कार्यभार सौंपा है. इस दौरान देउसकर ने कहा यह सिस्टम मध्यप्रदेश में नया है. जुडिशल और एग्जीक्यूटिव वर्क दोनों को समझना होगा. इसे नए सिरे से सीखना होगा. ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो लोगों को समझ में आए. उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को लेकर भी नई रणनीति बनानी होगी.

Indore First Police Commissioner Interview: कहा- गुंडों और माफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

इंदौर। जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है. इंदौर रेंज के आईजी रहे हरिनारायण चारी मिश्र (Hari Narayan Chari Mishra interview) इंदौर के पहले कमिश्नर बने हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है, उसको कम करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए एक अलग सी कार्य योजना बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की मंशा रही है कि पुलिस अपराधियों के प्रति सख्त और जनता के प्रति मैत्री ढंग से पेश आए. अब इसी दिशा में काम किया जाएगा.

Today Gold Rate: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, जानें क्या है आज का भाव

शनिवार को सोने (Today Gold Rate) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने का रेट आज 48,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. आज चांदी के दामों में 700 रुपये प्रति किलो पर कमी आई है. इस तरह चांदी 64,800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.

किशोरियों की पिटाई का मामलाः मामूली धारा लगाकर पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो अभी भी फरार

जबलपुर में लड़कियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस दो फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

CDS के साथ शहीद हुए पैराकमांडो जितेंद्र का बेटी को पढ़ाने का सपना प्राइवेट स्कूल करेगा पूरा

हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद हुए सीहोर के नायक जितेंद्र कुमार वर्मा (Nayak of Shaheed Sehore Jitendra Kumar Verma) का सपना था की वह अपनी बेटी को पढ़ाए. शहीद पिता का यह सपना प्राइवेट स्कूल पूरा करेगा. सीहोर के अमलाहा पब्लिक स्कूल के संचालक ने शहीद की बेटी की 12वीं तक की पढ़ाई नि:शुल्क करवाने का निर्णय किया है.

Face To Face Water Man Rajendra Singh: विश्व युद्ध से बचना है तो नदियों को बचाओ, वॉटर मैन की चेतावनी, खतरे में 'चंबल'

Face To Face Water Man Rajendra Singh: तीसरे विश्व युद्ध से बचना है तो नदियों को बचाओ. वॉटर एक्टिविस्ट राजेन्द्र सिंह ने दुनिया को ये संदेश दिया है विश्व जल शांति यात्रा के जरिए. इस यात्रा का पड़ाव अभी ग्वालियर में है. Water Man राजेन्द्र सिंह से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. (third world war on water rajendra singh)

होलकर कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से मचा बवाल, पब में छात्राओं को गोद में लेकर नाच रहे थे छात्र

होलकर कॉलेज में अश्लील पार्टी (Obscene Dance in Fresher Party at Holkar Science College) के बाद बवाल मच गया है. पार्टी में शामिल 8 विद्यार्थियों को प्रबंधन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रबंधन का कहना है कि पार्टी के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. (Holkar College Fresher Party Created Ruckus)

सीडीएस जनरल बिपिन मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन, शहडोल के लोगों ने बेटी-दामाद को ऐसे दी श्रद्धांजलि

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को शहडोल के लोगों ने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी, मधुलिका यहीं की थीं, इसलिए यहां के लोग बिपिन रावत को दामाद मानते थे, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, लोग हाथों में कैंडल लेकर निकले और अपने बेटी-दामाद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. शुक्रवार को रावत दंपति (CDS Bipin Madhulika Rawat funeral at Brar square crematorium) का अंतिम संस्कार किया गया.