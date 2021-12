ज्योतिरादित्य सिंधिया इंस्टाग्राम एकाउंट हैक कर लिखा- श्रेया अरोरा, आईटी टीम ने ठीक की आईडी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia instagram account) का इंस्टाग्राम एकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया है. हालांकि इस पर सिंधिया समर्थकों ने तत्काल आईटी विभाग को सूचना दी. अब इंस्टाग्राम एकाउंट ठीक हो गया है.

आदिवासियों के रॉबिनहुड का बलिदान दिवस आज, पातालपानी में टंट्या मामा की प्रतिमा का सीएम करेंगे अनावरण

आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से मशहूर जननायक टंट्या मामा भील का आज बलिदान (sacrifice day of tribals Robinhood Tantya Mama Bhil) दिवस है, इस अवसर पर शिवराज सरकार इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मेगा शो का आयोजन की है, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लेकर मुख्यमंत्री और कई मंत्री के अलावा दिग्गज मौजूद रहेंगे. वहीं सीएम पातालपानी में टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण (Tantya Mama Statue inauguration in patalpani) करेंगे.

टंट्या मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 15 लोग सड़क हादसे में घायल

इंदौर में आयोजित टंट्या मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम (Tantya Mama Sacrifice Day program) में शामिल होने जा रहे 15 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए, करीब 35 लोगों को लेकर बस इंदौर जा रही थी, तभी खंडवा में सेल्दा के पास (Khandwa road accident) अनियंत्रित होकर पलट गई.

ओमीक्रॉन का खतराः 17 से 19 दिसंबर को होने वाली आईएएस सर्विस मीट स्थगित, अब थ्री-टी रणनीति से होगा काम

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए एमपी में होने वाली आईएएस सर्विस मीट (ias service meet in mp) को स्थगित कर दिया गया है. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव ने दी.

बालाघाट में फिर नक्सलियों की दस्तक! सड़क निर्माण में लगे रोलर को जलाया, पर्चे भी लटकाए

छत्तीसगढ़ से सटे बालाघाट जिले में नक्सली गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति (Naxalites knock again in Balaghat) दर्ज कराते रहते हैं. बीती रात नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे रोलर को जला (Naxalites set roller engaged in road construction on fire) दिया, साथ ही चेतावनी भरे पर्चे भी वहां लटका गए हैं.

जहरीली हवा में सांस ले रहा भोपाल! यहां अब जीना हुआ मुहाल, देखें आज की Air Quality Index

भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (bhopal air quality index today) 258 पर पहुंच चुका है. यह स्थिति बहुत है चिंता जनक है. अगर प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (bhopal aqi) भी अब वायु प्रदूषण पैमाने में डेंजर जोन में आ चुकी है.

MP Weather Update: गिरता पारा बढ़ती सर्दी, ठंड से बचना है तो इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

गत दिनों भिंड में हुई बूंदा-बांदी से अब ठंड बढ़ना शुरू हो गई है. वहीं सर्द हवाएं (MP Weather Update) बढ़ने से तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में ठंड से खुद का बचाव करने की जरूरत है.

Shivpuri news: जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में आधी रात को घुसा चोर, मरीजों के मोबाइल लेकर फरार

शिवपुरी। (Shivpuri news) जिला अस्पताल के वार्ड में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा मरीजों के मोबाइल चुराने का मामला सामने आया है. चोरो की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे (mobile stolen in district hospital shivpuri) में कैद हो गई है. अस्पताल में चोरी होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. खास बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर चोरी की इन वारदातों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

shanichari amavasya 2021: त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं ने फव्वारों में किया स्नान, प्रशासन ने किये खासे इंतजाम

उज्जैन में शनिचरी अमावस्या (shanichari amavasya 2021) पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही. वहीं श्रद्धालुओं ने घाट पर लगे फव्वारों में स्नान किया. इसके बाद प्रार्थना की. इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों के लिए खासे इंतजाम किये.

बापू की 'हृदय नगरी' में इस परिवार ने संजोकर रखी हैं यादें

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में मध्य प्रदेश के हरदा शहर से जुड़ी उनकी यादों पर खास रिपोर्ट.