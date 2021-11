भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी लागू, सीएम शिवराज ने किया ऐलान

सीएम शिवराज (cm shivraj) ने प्रदेश में कानून प्रणाली बेहतर करने के लिए दो बड़े महानगरों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण लगेगा. वहीं कांग्रेस ने इसे सीएम शिवराज की 22 हजार कभी पूरी नहीं हुई घोषणाओं में से एक बताया.

MBM College में नमाज पढ़ने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लिखा पत्र, कहा- इन लोगों पर रोक लगाएं

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (sadhvi pragya thakur) ने एमबीएम कॉलेज (MBM college) में नमाज पढ़ने को लेकर भोपाल संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है. उन्होंने कॉलेज में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले अनाधिकृत लोगों पर रोक लगाने की मांग की है.

MP Panchayat Elections : पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट ! क्या कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस, पढ़िए

मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Elections) को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश चुनाव आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) जहां पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, वहीं राजनीतिक दल भी अपनी कमर कस चुके हैं.

शिव'राज' की स्वास्थ्य व्यवस्थाएंः शिवपुरी में नसबंदी कराने आयीं महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड में फर्श पर लिटाया

शिवपुरी के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Pohri Community Health Center) में लग रहे नसबंदी शिविर (sterilization camp shivpuri) में शनिवार को 20 महिलाओं की नसबंदी की गई. इस दौरान महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड में फर्श पर सोना पड़ा. अस्पताल प्रशासन ने महिलाओं को बेड तक उपलब्ध नहीं कराये. (shivpuri female sterilization)

Farm Laws Repeal: छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने ट्वीट कर शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे के साथ नौकरी देने की उठाई मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के तीनों कृषि कानून वापस (Farm laws repeal) लेने के ऐलान के बाद छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ (Chindwada MP Nakul Nath) ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाते हुए शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की है (compensation and job for families of martyr farmers).

Bandhavgarh Tiger Reserve: शावकों के साथ बड़े आराम से सड़क पार कर रही बाघिन, देखें VIDEO

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh Tiger Reserve) में बाघिन का दीदार करने पर्यटक पहुंच रहे हैं. 20 नवंबर की मॉर्निंग सफारी में एक साथ चार शावकों के साथ बाघिन को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. इस दृश्य को पर्यटकों (tourist in umaria) ने अपने-अपने फोन में कैद कर लिया. अब शावक के साथ बाघिन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

होशंगाबाद के लिए बड़ा प्लानः इंडिया के बड़े Tourism Destination के रूप मे होगा विकसित, जानें क्या-क्या होगा खास

मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर अभियान (madhya pradesh aatmanirbhar abhiyan) के तहत एक जिला एक उत्पाद में होशंगाबाद जिले को पर्यटन के चयन के तहत विकसित किया जाएगा. जिले में रचनात्मक रूप से पर्यटन को प्रमोट करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा एकीकृत होशंगाबाद टूरिज्म प्लान (hoshangabad tourism plan) बनाया गया है. पर्यटकों की सुविधा को केंद्र में रखकर विकसित किया जाएगा.

Ramdhun Controversy: बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान से नाराज Digvijay Singh, उनके घर जाकर करेंगे 'रामधुन'

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने एक बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस का आदमी अगर इधर आए तो उसके घुटने तोड़ दो. Digvijay Singh ने इसी पर पलटवार करते हुए उनके घर पर रामधुन (Ramdhun Controversy) करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि मैं गांधीवादी हूं और उनकी हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा.

MP में हनुवंतिया जल महोत्सव का आगाज, CM शिवराज सिंह ने किया उद्घाटन, 2 महीने तक टूरिस्ट लेंगे वॉटर स्पोर्ट्स का आनंद

मध्यप्रदेश के स्विटरजरलैंड कहे जाने वाले इंदिरा सागर डेम (Indira Sagar Dam) के हनुवंतिया टापू (Hanuwantia Island) पर सीएम शिवराज छठवें जल महोत्सव (mp water festival) का शुभांरभ किया. गणेश वंदना और कन्यापूजन के साथ सीएम ने जल महोत्सव की शुरूआत की.

कैसे 'स्कूल चलें हम'? निजी दुकानों में बेची जा रहीं सरकारी साइकिलें, वीडियो में खुलासा

छतरपुर (Chhatarpur News) से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है (Corruption in Government Scheme). दरअसल वीडियो में सरकार की तरफ से बांटी जाने वाली सरकारी साइकिल निजी दुकानों में बेची जा रही है (Government Cycles Being Sold in Shops). वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते हैं.