ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबरः न्यूनतम किराया किराया 30 से हुआ 10 रुपये, जनरल टिकट भी मिलेंगे

ट्रेन यात्रियों के लिए अब 15 नवंबर से मंडल से चलने या गुजरने वाली 106 यात्री ट्रेनें सामान्य नंबर और किराये से चलने लगेंगी. इनमें से अधिकांश अभी चल रही हैं, लेकिन स्पेशल स्टेट्स (train special status) होने से नंबर 0 से शुरू होते थे. अब 1 से शुरू होंगे.

PM Modi Bhopal Visit: 13 आदिवासी नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इन योजनाओं की करेंगे घोषणा

जनजाति आदिवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 16 नेता मौजूद रहेंगे. इनमें 13 नेता आदिवासी हैं. वहीं 3 नेता गैर आदिवासी है. मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घोषणाओं का ऐलान करेंगे.

कल यानी 15 नवंबर को भोपाल में 4 घंटे रहेंगे PM MODI, सिक्युरिटी को लेकर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, आप भी जान लें

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के भोपाल दौरे (Bhopal Visit) को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश भी जिला प्रशासन ने जारी किए हैं. VVIP मूवमेंट को देखते हुए सिक्युरिटी के साथ हेल्थ इमरजेंसी को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं.

Children Day Special 2021: मिलिए सबसे छोटे Motivational Speaker Avi Sharma से, Wonder Boy ने 2 साल की उम्र में कर दिया था ये कारनामा

जिस उम्र में बच्चे मोबाइल पर गेम खेलनें व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में अवि शर्मा(12 years old wonder boy avi sharma) ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं . (host anchor motivational speaker )12 साल के अवि शर्मा ने 250 छंदों की बालमुखी रामायण (writer of baalmukhi ramayan) लिख डाली. अवि आज एक जाने माने होस्ट, एंकर, मोटिवेशन स्पीकर और वैदिक गणित के गुरु हैं. इसलिए उन्हें देश का वंडर बॉय(Wonder Boy) कहा जाता है.

खत्म होने लगा हबीबगंज का नामो-निशान, रानी कमलापति के नाम की लग रही है पट्टिका

हबीबगंज रेलवे स्टेशन (Habibganj railway station) का नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन से हबीबगंज नाम हटाने का कार्य शुरू हो गया है. प्रशासन हाइड्रा मशीन से नाम हटा रहा है. दरअसल 15 नवंबर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (Rani Kamalapati Railway Station) का उद्घाटन करेंगे.

PM Modi Bhopal visit : 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्थान के समय भोपाल एयरपोर्ट पर मिनिस्टर इन वेटिंग रहेंगे विश्वास सारंग

15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भोपाल में प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों में शिरकत के बाद उन्हें दिल्ली विदा करने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर मिनिस्टर इन वेटिंग मंत्री विश्वास सारंग रहेंगे.

Children Day 2021: Baalveer: जाबांज जाह्नवी ने कैसे बचाई बिजली के तार में फंसे भाई की जान

बाल दिवस (children Day 2021) के मौके पर आपको बालवीर (Baalveer) जाह्नवी (Jhanvi rajput) के उस साहसी कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई जाह्नवी के हिम्मत (Jhanvis courage) का कायल हो चुका है. इतना ही नहीं जाह्नवी अपने आप में किसी नजीर से कम नहीं...

जानिए कौन सा मकसद साधने भोपाल आ रहे हैं मोदी! जनजातीय सम्मेलन या सियासी समीकरण सुधारने की जुगत

15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं. पीएम जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करेंगे. राज्य सरकार इस सम्मेलन का बड़े पैमाने पर और भव्य आयोजन कर रही है. सम्मेलन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगभग 2 लाख से ज्यादा आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होने का दावा किया जा रहा है.

Murder In Jabalpur : काना बोलने से मना किया तो दोस्त घोंप दिया चाकू, मौत

murder in jabalpur जबलपुर में एक युवक को काना बोलने से मना करने पर चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे. वहीं जबलपुर पुलिस (jabalpur police) मामले की जांच में जुट गई है.

तीन दिवसीय ध्रुपद संगीत समारोह शुरू, केंद्रीय मंत्री बोले- ग्वालियर रहा है बड़ा केंद्र

ग्वालियर में ध्रुपद संगीत समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है. यह कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा. शनिवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (union agriculture minister narendra tomar), संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा का ग्वालियर संगीत का बड़ा केंद्र है.