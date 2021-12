अयोध्या में आज रामलला का आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज, बोले- पीएम के नेतृत्व में वैभवशाली राष्ट्र का हो रहा निर्माण

काशी विश्वानाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर शिव की नगरी वाराणसी में भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे. जहां बीते मंगलवार की शाम पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद सभी सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh reached ramlala temple ayodhya) ने कॉरिडोर की खूब प्रसंसा की. एमपी के सीएम सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे.

Nawab Pataudi Property Dispute: शत्रु संपत्ति की जद में नवाब पटौदी की विवादित प्रॉपर्टी! 20 से अधिक वारिसों ने ठोका दावा

भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की ज्यादातर संपत्ति विवादित (Nawab Pataudi Property Dispute in bhopal) है, इनमें से कई संपत्तियां शत्रु संपत्ति कानून (Nawab Pataudi disputed property may be declared as enemy property) के दायरे में आने वाली हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नवाब की संपत्ति के (20 Successor of Nawab Pataudi Property) 20 से अधिक दावेदार सामने आए हैं, इन सभी ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है.

एमपी पंचायत चुनाव: SC में आज होगी सुनवाई, जानिए अब कब होगा 'रोटेशन' पर फैसला

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी.

CM Meeting 2022: सरकारी घोषणाओं की स्थिति जानने के लिए सीएम शिवराज 3 जनवरी से करेंगे बैठक

प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कमर (CM Marathon Meeting in New Year) कस ली है, यानि उससे पहले सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हर भाषण को धरातल पर उतारना चाहती है, ताकि कांग्रेस के घोषणावीर मुख्यमंत्री वाले जुमले को झूठा साबित कर सके, इसके लिए सीएम ने नए साल के पहले हफ्ते में ही सभी विभागों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है.

नागदा रेलवे स्टेशन पर अचानक से बुजुर्ग भिखारी करने लगा नोटों की बारिश, देखें वीडियो

उज्जैन से 55 किमी दूर नागदा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उस वक्त होश उड़ गए, जब एक बुजुर्ग भिखारी रेलवे स्टेशन पर नोटों की बारिश (Old beggar threw bundles of currency notes on platform) करने लगा. देखते ही देखते प्लेटफार्म नंबर एक पर 100 और 50 के नोटों का ढेर लग गया. हालांकि लोग खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बुजुर्ग भिखारी के रुपए को हाथ तक नहीं लगाया.

DA Hike for MP Pensioners: 1 अक्टूबर 2021 से पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

DA Hike for MP Pensioners: एमपी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. वित्त विभाग के इस फैसले के बाद छठवें वेतनमान पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 164 फीसदी और सातवें वेतनमान का महंगाई भत्ता का प्रतिशत 17 हो जाएगा.

BJP Leader Passed Away: दिल का दौरा पड़ने से भगवत शरण माथुर का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर (BJP Leader Bhagwat Sharan Mathur Passed Away) का दिल का दौरा पड़ने से निधन (RSS Pracharak Bhagwat Sharan Mathur passed away) हो गया है, आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने माथुर को दुख जताया है.

पन्ना में जमीनी विवाद में जानलेवा जंग! महिला की बीच सड़क पिटाई का वीडियो वायरल

पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला की पिटाई (goons beating woman on road in property dispute) का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे कुछ महिलाए और युवक एक महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह पटक-पटक कर पीट रहे हैं. यह वीडियो अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बडी रुंध गांव का बताया जा रहा है.

MP Fuel Price Today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज भी बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Chhindwara Tribal Protest: बांध के नाम पर ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी, छिंदवाड़ा आदिवासियों की पंचायत चुनाव बहिष्कार की धमकी

छिंदवाड़ा के 8 ग्राम पंचायतों के आदिवासी उनके क्षेत्र में बांध बनाए जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. (Chhindwara Tribal Protest land acquistion)आदिवासियों का कहना है कि उन्हें बांध की ज़रूरत नहीं है. आदिवासियों को बांध के नाम पर अपनी ज़मीन छिन जाने का डर सता रहा है. आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गईं तो वो पंचायत चुनाव सहित आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे.(Chhindwara tribal to boycott MP Panchayat election).