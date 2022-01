एमपी में जीनोम सीक्वेंसिंग की हवा-हवाई तैयारी! ओमीक्रॉन की जांच के लिए दिल्ली पर रहेगा निर्भर

प्रदेश के लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी दिल्ली पर ही निर्भर रहना (People will have to wait for Genome Sequencing Machine in MP) पड़ेगा. ऐसे में यदि ओमीक्रॉन मरीज बढ़ते हैं तो टेस्ट में ही महीनों लग जाएंगे.

MP को बड़ा तोहफा! अंग्रेजों ने जहां नेताजी को किया कैद, वहीं उनकी यादों का होगा दीदार, आज 126वीं जयंती पर होगा उद्घाटन

आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में बन रहे संग्राहलय का उद्घाटन होने जा रहा है. यहां नेताजी से जुड़ी सभी वस्तुओं को रखा गया है, जो आजादी की जंग के वक्त उन्होंने इस्तेमाल की थी. यही नहीं यहां उनकी यादों को भी संजोया गया है.

MP Corona Update: आने वाले दो दिनों में सेकेंड वेव के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आज पांच मौतें और 11274 संक्रमित मरीज मिले

जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दो दिनों में यह दूसरी लहर के रिकॉर्ड को तोड़ जाए. कोरोना की सेकेंड वेव में 13 हजार के लगभग अधिकतम केस आए थे. जबकि शनिवार को ही 11274 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. (mp corona update)

दिग्विजय सिंह पर धरना देने के मामले में FIR बोले, जब शिवराज को डर लगता है तो वह पुलिस को आगे करता है

सीएम हाउस के बाहर धरना देने के मामले में दिग्विजय सहित 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर (fir on digvijay singh in mp) एफआईआर दर्ज की गई है. दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर व्यापमं घोटाला राग छेड़ते हुए भी कहा कि मैं सिर्फ हवा में गुब्बारे नहीं उड़ाता. मैं जब भी कोई बात कहता हूं पूरे तथ्यों और रिसर्च के साथ कहता हूं. उन्होंने एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है.

ओबीसी आरक्षण: 37 जिलों में सर्वे पूरा, सरकार तैयार कर रही है डाटा, जल्द मिलेगा रिजर्वेशन

एमपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है. अब प्रदेश सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने की तैयारी कर ली है. इसके लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सर्वे करा रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. (survey for obc reservation in mp)

हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के ! NH-44 पर टोल टैक्स जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहीं लड़कियां

सागर में देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे-44 (nh-44 sagar toll tax) को लड़कियां संभाल रही हैं. यहां चितौरा टोल टैक्स बूथ पर 9 लड़कियों को जिम्मेदारी दी गई है. जिसे सभी बखूबी निभा रही हैं.

पतंजलि, डेटॉल, इंडिका जैसी ब्रांडेड कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वाली महिलाएं सावधान! ये खबर आपके होश उड़ा देगी

इंदौर में ब्रांडेड कॉस्मेटिक के नाम पर बड़ा गोरखधंधा चल रहा है. इसमें करोड़ों के मुनाफे का खेल है. लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए यही गोरखधंधा बड़े नुकसान का सौदा हो सकता है. जानिए आखिर कैसे आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का बेखौफ खेल चल रहा था जिसका खुलासा हुआ है. पतंजलि, डेटॉल, इंडिका जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान आपको बेचे जा रहे हैं और इसकी किसी को जानकारी नहीं.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर! बड़ा बदलाव नहीं, जानिए आपके शहर में आज का फ्यूल रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

भोपाल में कोरोना से बड़ा खेल! 20 हजार रेल यात्रियों में सिर्फ 3 हजार की हो रही कोरोना जांच, प्रशासन के दावों की खुली पोल

भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी भोपाल (corona Virus in Bhopal) में संक्रमण के नियंत्रण को सेंपलिंग बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के जांच की बात की जा रही है. लेकिन दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं.

भ्रष्टाचार से लड़ने का इनाम! छतरपुर में पीएचई लेखपाल की साथियों ने बंद कमरे में की पिटाई, अस्पताल में भर्ती

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संभागीय लेखपाल आनंद दयाल के साथ उनके ही दफ्तर में पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने मारपीट (PHE accountant beaten up in Chhatarpur) की. जिसकी शिकायत आनंद दयाल ने सिटी कोतवाली छतरपुर में दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले में पुरुषोत्तमदास रैकवार, नंद किशोर रावत, सौरभ पटैरिया, कालका प्रसाद प्रजापति, प्रभात प्रताप सिंह एवं अन्य पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

शराबबंदी पर सियासत! प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं शिवराज, स्टेट हेंगर पर CM से अचानक हुई मुलाकात- कमलनाथ

प्रदेश में शराबबंदी पर सियासत गर्म है. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने रीवा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम शिवराज पूरे प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं. शुक्रवार को सीएम से हुई मुलाकात को उन्होंने अचानक हुई भेंट बताया.