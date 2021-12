CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश में सीहोर के जितेन्द्र कुमार की भी मौत, पैतृक गांव धमन्दा में आज पहुंचेगी पार्थिव देह

तमिलनाडू के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई है. इनमें सीहोर के जितेन्द्र कुमार भी शामिल हैं. (CDS Bipin Rawat Helicopter Crash)जितेन्द्र सीडीएश बिपिन रावत की स्पेशल फोर्स में थे. वे भी हेलिकॉप्टर में सवार थे.(helicopter crash jitendera dead sehore) जितेन्द्र धमन्दा गांव के रहने वाले थे.

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास ज्योति प्रभा सिंह शहडोल से दिल्ली हुईं रवाना

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास शहडोल से दिल्ली के लिए निकल गई हैं, आज शाम को बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर (CDS Bipin Rawat mother-in-law Jyoti Prabha Singh Going from Shahdol to Delhi) लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 13 लोगों की जान गई है.

हत्यारे का महिमामंडन! नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी में हिंदू महासभा, जिला प्रशासन को लिखा पत्र

हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे की मूर्ति लगाने की मांग (Hindu Mahasabha wrote a letter to district administration) की है, ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ है, यहीं से गोडसे ने पिस्तौल खरीदी थी और यहीं पर पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेकर दिल्ली रवाना हुआ था. हिंदू महासभा अक्सर गोडसे की पूजा-मूर्ति-मंदिर बनाने को लेकर (Hutatma Nathuram Godse Narayan Apte Statue Controversy) विवादों में रहती है.

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज सुनवाई होगी, पिछली तारीख पर होने वाली सुनवाई टल गई थी. जिसके बाद 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी.

बालाघाट में लाल आतंक! एक हफ्ते में तीन बार आगजनी, नक्सलियों ने लगाए वार्निंग पोस्टर

बालाघाट में लाल आतंक का कहर लगातार जारी है, एक सप्ताह में तीसरी आगजनी की वारदात हथियारबंद नक्सलियों ने की है, बीती रात डामर प्लांट में लगी मशीनरी को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया. नक्सलियों ने 10 दिसंबर को मध्यप्रदेश-छतीसगढ़ सहित महाराष्ट्र (Naxalites put up warning posters) बन्द का आह्वान किया है.

MP के शहडोल के दामाद थे CDS Bipin Rawat, सोहागपुर की बेटी थीं जनरल की पत्नी मधुलिका रावत

भोपाल। देश के पहले सीडीएस (cds bipin rawat mp connection) बिपिन रावत का (general Bipin rawat letest news)हेलीकॉप्टर क्रेश में निधन होने की खबर से देश में दुख का माहौल है. हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं. हादसे में 13 लोगों के शव मिल चुके हैं. वायूसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है. हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत सहित पत्नी मधुलिका की मौत से देश के पहले सीडीएस की ससुराल होने पर नाज करने वाले शहडोल में भी दुख का माहौल है. बिपिन रावत मध्य प्रदेश के शहडोल के दामाद थे.

जनवरी में सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए एपमी के दौरे पर जाने वाले थे जनरल बिपिन रावत

जनवरी 2022 में सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए रीवा और शहडोल जाने वाले थे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, लेकिन उससे पहले बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत (first CDS General Bipin Rawat died in coonoor helicopter crash) हो गई, उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका सहित 12 और लोगों की भी मौत हुई है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर एमआई-17 वी5 पर रावत सहित 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है.

केन-बेतवा लिंक परियोजना बुझाएगी प्यास, 90 लाख लोगों को मिलेगा लाभ, उमा भारती ने पीएम मोदी का जताया आभार

केन-बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet Approved Ken-Betwa Link Project) की मंजूरी मिलने पर उमा भारती ने पीएम मोदी का आभार जताया है, उन्होंने कहा कि इससे 90 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा. उमा ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों के हेलिकॉप्टर दुर्घटना में निधन पर दुख जताया है.

यूपी के व्यापारी से एमपी में 12.5 लाख रुपए की लूट, 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार, नकदी बरामद

गल्ला व्यापारी से 12.5 लाख रुपए से अधिक कैश लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने तीन घंटे के अंदर (Robbery accused arrested in 3 hours) ही दबोच लिया और करीब 10 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर लिया है.

mp corona update सीएम ने हाथ जोड़कर की वैक्सीन लगवाने की अपील, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाए गए दो हजार बिस्तर, 335 करोड़ रुपए जारी

कोरोना के नए वेरिएंट से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है. इस बात को समझते हुए मध्यप्रदेश सरकार लगातार हर दिन वैक्सीनेशन अभियान चल रही है. बुधवार को हुए महा वैक्सीनेशन (mp corona update)अभियान में 11 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से लगातार वैक्सीन के दोनो डोज लगवाने की अपील कर रहे (cm shivraj appeal)कर रहे हैं.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. कैंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया है लेकिन ये ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं. जानिए आज के पेट्रोल डीजल के रेट (MP Fuel Price Today)

Today Gold Rate: बढ़ते दामों से कब मिलेगी राहत, फिर महंगा हुआ सोना, चांदी का जवाब नहीं

गुरुवार को एक बार फिर सोने के रेट बढ़ गए हैं. जबकि गत दिनों से सोने के दाम स्थिर थे. वहीं आज चांदी के दामों में भी बढ़त देखने को मिली. भोपाल (Bhopal Gold Rate) में गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 48430 रुपये प्रति 10 ग्राम रही.