1. जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे. राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बूथ अध्यक्षों समेत काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के लगभग 29,500 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2. ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के घोष शिविर का आज तीसरा दिन,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वर साधक संगम यानी घोष शिविर (ghosh camp) का गुरुवार को ग्वालियर (gwalior)में शुभारंभ (start) हुआ. 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर में मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों की 500 से अधिक स्वर साधक शामिल होंगे. शिविर में संघ प्रमुख (mohan bhagwat),मोहन भागवत भी शामिल होने के लिए शुक्रवार शाम को यहां पहुंचेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

1. भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने खाया जहर, 2 लोगों की मौत

पारिवारिक कलह में एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खा (5 members of same family ate poison in bhopal) लिया, जिसमें से एक बच्ची और उसकी दादी की मौत हो गई है, बाकी 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. पिपलानी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कृषि बिल की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा- आंदोलन से नहीं संवाद से हल होती हैं समस्याएं

जेपी कार्यसमिति की बैठक (BJP Working Committee meeting bhopal) में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल (minister prahlad patel) भी पहुंचे. यहां उन्होंने तीन कृषि कानून को लेकर मुखर होकर अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि किसानों को संवाद करना चाहिए. यहां पढ़ें खबर

3. Covid deaths compensation in MP: जबलपुर में 5 पीड़ित परिवारों को मिली अनुग्रह राशि

Covid deaths compensation in MP: कोरोना महामारी ने कईयो के घर कहर बरपाया है. मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी. अब पीड़ित परिवार को सरकार राहत देते हुए 50-50 हजार की अनुग्रह राशि दे रही है. इसी कड़ी में जबलपुर में 5 परिवारों को मुआवजा दिया गया (Corona Deaths in Jabalpur). पढ़ें खबर

4. बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया अमृत, कहा- चखने के बाद मैदान में उतरेंगे कार्यकर्ता

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भोपाल में चल रही दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (minister jyotiraditya scindia) भी पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक से कार्यकर्ता आपस में जुड़ते हैं और वह भविष्य की रणनीति पर काम करते हैं. यहां पढ़ें खबर

5. Minister comment on upper caste women: मंत्री बिसाहूलाल को देखते ही पीटने की धमकी, गुस्साए समाज ने जलाया पुतला

सवर्णों के घरों की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी(Minister comment on upper caste women) से क्षत्रिय समाज में काफी गुस्सा है. समाज के लोगों ने मंत्री बिसाहूलाल को देखते ही(threat beating bisahulal mp) पीटने की धमकी दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. Burning Train In Morena: धू-धू कर जली 3 एसी कोचेस, बाल-बाल बचे पैसेंजर्स

Burning Train In Morena: मध्य प्रदेश में मुरैना के पास हेतमपुर स्टेशन के पास ट्रेन संख्या 20848 उधमपुर एक्सप्रेस की 3कोचेस में आग लग गई. ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी. खबर मिलते ही पुलिस, प्रशासन, रेलवे सहित दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर पहुंची और आनन-फानन में आग बूझाने का काम शुरू किया गया. इस घटना में किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है. यहां पढ़ें खबर

7. covishield-vaccine found in-garbage: 1 आयुष डॉक्टर की समाप्त, 8 डॉक्टरों 4 कर्मचारियों को भेजा नोटिस "Etv bharat" की खबर का असर

रीवा (rewa)के मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते दिनों कचरे के ढेर ( vaccine found in garbage )में मिली कोविशील्ड वैक्सीन (covishield vaccine) के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था. जिसपर कार्रवाई करते हुए 8 डॉक्टरों सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. पढ़ें खबर

8. e-vivechna app का ट्रायल शुरू, देश में तीसरा राज्य बना मध्य प्रदेश , पुलिस को मिलेगी मदद

मध्य प्रदेश में E-FIR के बाद अब (e-vivechna app) ई-विवेचना ऐप लांच किया गया है. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में इसका ट्रायल रन कर शुभारंभ किया गया. विस्तार से पढ़ें खबर

9. Doctor Hari Singh Gaur को भारत रत्न दिलाना सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मिंटो हॉल का नाम बदलने का भी प्रस्ताव - भूपेंद्र सिंह

सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक और जाने-माने कानूनविद डॉ. हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग (bharat ratna demand for doctor gaur) काफी समय से हो रही है. वहीं शुक्रवार को डॉ. गौर की जयंती (Doctor Hari Singh Gaur Jayanti) समारोह में शामिल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसे लेकर विधानसभा में फिर से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जायेगा. साथ ही मिंटो हॉल का नाम भी डॉ. गौर के नाम पर करने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है(minto hall rename hari singh gaur). यहां पढ़ें खबर

10. India-Russia Annual Summit : 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे. इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

11. international flights : केंद्र का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

लंबे इंतजार के बाद 15 दिसंबर से फिर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती है. इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

12. सेंसेक्स में गिरावट 1300 अंक के पार, निवेशक सहमे

शेयर बाजारों की शुरुआत शुक्रवार को काफी कमजोर हुई. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स में गिरावट 1300 अंक को पार कर चुकी है.बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स सूचकांक 720 अंक से ज्यादा गिरकर खुला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही रही. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

13. Constitution Day समारोह में बोले पीएम, सरकार संविधान के प्रति समर्पित, विकास में भेदभाव नहीं करती

दिल्ली में आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एकमात्र देश है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की ओर अग्रसर है लेकिन इसके बावजूद उपनिवेशवादी मानसिकता के चलते देश पर पर्यावरण के नाम पर तरह-तरह के दबाव बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर या अन्य चीजों का सहारा लेकर अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

14. Farmers' Protest : गाजीपुर सीमा पर बोले टिकैत, आंदोलन का फैसला संसद चलने पर

किसान आंदोलन (farmers agitation) को एक साल पूरे हो गये हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) समेत अन्य मांगों पर टिक गया है. इस पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत हुई. किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि साल 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद एमएसपी में गारंटी (Guaranteed Agriculture Law on MSP) की मांग की थी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

15. कौशल की बहन ने किया खुलासा, नहीं हो रही कैटरीना से शादी

विक्की कौशल की एक रिश्तेदार ने शादी की चल रही खबरों पर खुलासा किया. विक्की की मौसेरी बहन डॉ. उपासना का कहना है कि विक्की और कैटरीना (Vicky Kaushal & Katrina Kaif) की शादी नहीं हो रही है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

1. South Africa Corona Virus New Strain: नया कोविड स्ट्रेन 'बी.1.1.1.529' डेल्टा से भी अधिक घातक क्यों है? क्यों इसे कहा जा रहा है साउथ अफ्रिका का खतरनाक वेरिएंट

दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के 100 से अधिक मामलों का पता चला है, जहां नया स्ट्रेन धीरे-धीरे तेजी से फैलता जा रहा है. (South Africa Corona Virus New Strain) इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई. यहां पांच चीजें हैं जो आपको इस घातक सुपर कोविड संस्करण के बारे में जाननी चाहिए (know the facts of corona new variant). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. इंदौर की बेटी ने बढ़ाया मान! National Law University convocation में हासिल किए 5 गोल्ड-2 सिल्वर

indore latest News: मानसी सिंगोदिया ने इंदौर शहर का मान बढ़ाते हुए National Law University convocation में 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए है. मानसी जज बनना चाहती है. इसके लिए उन्होंने एमपी ज्यूडिशियरी की प्रारंभिक परीक्षा (MP Judiciary Preliminary Exam) भी क्लियर कर ली है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. एमपी में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, 10 प्रतिशत वोट शेयर कैसे बढ़ाएगी जानिए

एमपी बीजेपी इकाई की प्रदेश कार्यसमिति बैठक शुक्रवार को हुई जिसमें पार्टी ने अपना वोट शेयर 10 प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया है. प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कार्यसमिति में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यसमिति सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि चुनाव तो हम जीतते ही हैं, लेकिन हमें अपना वोट शेयर बढ़ाना है. वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 15 महीने तक चली कांग्रेस की सरकार प्रदेश को गर्त में ले जा रही थी. मुख्यमंत्री कोई और था और सरकार को चला कोई और रहा था. यहां पढ़ें खबर

4. MP Fertilizer Crisis: खाद न मिलने से नाराज किसानों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम कर सड़कों पर किया प्रदर्शन

मध्य प्रदेश (MP Fertilizer Crisis) में खाद की कमी (shortage of fertilizer in satna) के चलते खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया. जिले के खाद वितरण केंद्र पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुईं थीं जबकि वितरण केंद्र में खाद कम थी. टोकन देकर किसानों को खाद बांटा जा रहा था (farmers demanding urea). जब दोपहर बाद तक किसानों को टोकन नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा. विस्तार से पढ़ें खबर

1. Face To Face Sanjeev Rajput: हर खिलाड़ी अलग होता है, तैयारी के लिए भी अलग रोडमैप हो, तभी जीतेंगे ओलंपिक में मेडल

Face To Face Sanjeev Rajput: ओलंपिक में अगर पदक लाना है तो हर खिलाड़ी के लिए अलग से रोडमैप तैयार करने की जरूरत है. यह कहना है ओलंपियन शूटर और अर्जुन अवॉर्डी संजीव राजपूत का(arjun awardee olympian shooter sanjeev). संजीव से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. ETV भारत से बोले सुरजेवाला, 'कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकतीं ममता, प्रियंका पर पार्टी को पूरा भरोसा'

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया सेल के अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह कांग्रेस को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगी. उन्होंने कहा कि ममता कभी भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकतीं, वह कितनी भी कोशिश कर लें, बंगाल को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में कभी नहीं जीत पाएंगी. भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, क्षेत्रीय दलों के बस की बात ये नहीं है. क्लिक कर देखें साक्षात्कार..

3. मोदी-योगी की जोड़ी ने गुंडाराज व बाबूराज से व्यापारियों को दिलाई मुक्ति : वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

यूपी के गोरखपुर में वित्त राज्यमंत्री (Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ( Pankaj Choudhary) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि मोदी और योगी ने व्यापारियों को गुंडाराज और बाबूराज से मुक्ति दिलाई है. क्लिक कर देखें साक्षात्कार..

1. MP Corona Update: ढील ना पड़ जाए भारी, कोरोना एक्टिव केस की संख्या 100 के पार, एक हफ्ते में 30 फीसदी बढ़े मरीज

सभी कोरोना प्रतिबंध खत्म करने वाले (MP Corona Update)राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर था. हर जगह फिर से भीड़भाड़ होने का असर भी जल्द ही सामने आने लगा है. राज्य में अब फिर से कोरोना के केस बढ़ने (corona cases increasing in mp) लगे हैं. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 100 से ज्यादा हो गए हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. BJP Feedback Meeting Bhopal: 2023 के रण की तैयारी, जानिए बीजेपी नेताओं के दावे और वादे

भोपाल में बीजेपी की फीडबैक बैठक चल रही है. नजर 2023 पर है. फीडबैक के (BJP Feedback Meeting Bhopal) आधार पर उसी की रणनीति बन रही है.(bjp planning 2023 election mp) विधायकों, मंत्रियों से वन-टू-वन संवाद चल रहा है. यहां पढ़ें खबर

3. डॉ वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती आज, अमूल को बनाया ब्रांड, देश में किया था श्वेत क्रांति का आगाज

डॉ वर्गीज कुरियन (dr verghese kurien) की 100वीं जयंती पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं. तस्वीरों में यह भी देखें कि कैसे डॉ. कुरियन को अमूल कैसे हर मौके पर याद करता है. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

4. जानिए, कौन है हरी आंखों वाली 'अफगान गर्ल', जिसने तालिबान राज के बाद इटली में ली पनाह

इटली की सरकार ने कहा कि अफगान महिला शरबत गुला (Sharbat Gula) को यहां लाया गया है. अफगान नागरिकों के लिए व्यापक निकासी कार्यक्रम और सरकार की योजना के एक हिस्से के रूप में इटली तक लाया गया. इस अफगान महिला के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

1. जानिए ऐसा क्या हुआ कि MSP के सवाल पर चुप हो गए Minister Narendra Singh Tomar, कहा- लोकसभा में चर्चा के बाद वापस होंगे तीनों कृषि कानून

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (minister narendra singh tomar) ने कहा कि तीनों बिलों पर लोकसभा में चर्चा होगी. उसके बाद तीनों कृषि कानून (narendra singh tomar on agriculture law) खत्म करने की प्रक्रिया करेंगे. वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर चुप्पी साध ली. वहीं उन्होंने 2023 और 2024 की तैयारियों को लेकर कहा कि अभी 2023 के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं. संवाददाता सरस्वती चंद्र ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की खास बातचीत. यहां क्लिक कर देखें वीडियो