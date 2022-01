आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. मकर संक्रांति पर कोरोना का साया, नर्मदा-क्षिप्रा के किनारे मेले और सामुहिक स्नान प्रतिबंधित, धारा 144 लागू, तोड़ने पर होगी कठोर कार्रवाई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के पास बहने वाली नदियों में स्नान (fair and bath band on narmada shipra) पर पाबंदी लगा दी है. ओंकारेश्वर और जबलपुर में नर्मदा के सभी घाटों के साथ ही उज्जैन में क्षिप्रा के घाटों पर भी स्नान पर पाबंदी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी में नए सिरे से परिसीमन के बाद पंचायत चुनावः 17 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

एमपी में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) निरस्त हो चुके हैं, जबकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसपर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होने वाली है. इस बीच मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों के परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं. परिसीमन की प्रक्रिया भी 17 जनवरी से 28 फरवरी तक की जाए. यहां पढ़ें खबर

3. PM Modi Corona review : मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री करेंगे बैठक

कोरोना महामारी के गंभीर संकट को देखते हुए पीएम मोदी समीक्षा बैठक (PM modi covid situation review) करेंगे. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार (13 जनवरी) को बैठक (modi meeting with chief ministers) करेंगे. बता दें कि कोरोना संक्रमण और कोविड-19 के नए वेरिएंट- ओमीक्रोन की गंभीरता भांपते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.

4. यूपी चुनाव 2022 : भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, 170 से अधिक उम्मीदवारों के नाम फाइनल !

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक भाजपा 100 से अधिक नेताओं के टिकट फाइनल कर चुकी है. इसी बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के मुताबिक भाजपा 16 या 17 जनवरी को 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर.



कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. एमपी में कोरोना का कहर! गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे 10वीं तक के स्टूडेंट्स

बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहली से 10वीं तक के छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे. लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बावत आदेश जारी कर दिया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. MP Corona Update: प्रदेश में कोरोना से 3 और मौतें, 24 घंटे में 3639 नए केस, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर बच्चे नहीं होंगे शामिल

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो रही है. बीते 24 घंटे में 3639 नए केस (Corona Cases In MP) मिले हैं. वहीं बुधवार को 3 और लोग की मौत हो गई है. इनमें ग्वालियर की एक 25 साल की महिला भी है, जिसने एक दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था. यहां पढ़ें खबर

3. सीएम शिवराज का दावाः 2 महीने में बांटी 5 लाख से ज्यादा नौकरी, अब हर महीने लगेगा रोजगार मेला, छठी कक्षा से शुरू होगा प्रोफेशनल कोर्स

MP rozgar mela: रोजगार मेला का प्रदेश भर में आयोजन हुआ. वहीं भोपाल में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज ने दावा किया कि 57 दिन में 5 लाख 26 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है. सीएम ने हर महीने रोजगार मेला लाएं जाने की बात कही, साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार के साधन मिल सके. पढ़ें खबर

4. जानिए क्या है MP में कोरोना से जंग के लिए सरकार की थ्री स्टेप प्लानिंग, विश्वास सारंग बोले-24 घण्टों में 80 हजार टेस्ट किए

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (corona cases in Madhya Pradesh) ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए तीन स्तर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. 24 घण्टों में 80 हजार टेस्ट किए गए हैं. वहीं विश्वास सारंग ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर भा जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है. विस्तार से पढ़ें खबर

5. सीएम शिवराज का कांग्रेस पर गंभीर आरोपः पीएम की सुरक्षा में चूक खूनी साजिश, कांग्रेस आलाकमान से जुड़े तार

पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक (lapse in PM security) पर सीएम शिवराज ने एकबार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है. स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कई सवाल किए, साथ ही इसे सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि खूनी साजिश करार दिया(CM Shivraj allegation on Congress). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. दिग्विजय की सफाई 'मैंने कभी नहीं कहा 'भगवा आतंकवाद, कहा संघी आतंकवाद', RSS का सिर्फ कुर्सी से ही लेना देना

आरएसएस को 'दीमक' बताने वाले अपने बयान पर सफाई देते (digvijaya singh on hindu terrorism) हुए सिंह ने कहा कि RSS सनातन धर्म के खिलाफ है, उसे दीमक की संज्ञा देने पर उन्होंने कहा कि दीमक (i spoke only sanghi terrorism)संगठित होता है. इसी तरह RSS सबसे संगठित संगठन है. यहां पढ़ें खबर

7. MP में सियासी उफान लाने वाली 4 घटनाओं पर आयोग की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार, 8 साल में गठित हुए 7 आयोग, 3 में ही आई फाइनल रिपोर्ट

प्रदेश में सियासी उफान लाने वाली प्रमुख घटनाओं पर सरकार ने( mp out of 7 commission 4 reports will pending)आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद से फिर किसी ने जैसे इसकी सुध ही न ली. मंदसौर में किसान आंदोलन में गोली चलाने के मामले में आज भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है. विस्तार से पढ़ें खबर

8. एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बने. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है. वह अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक हैं. उन्हें रॉकेट इंजीनियरिंग मामलों में विशेषज्ञता हासिल है. पढ़ें पूरी खबर.

9. देश में कोरोना मामलों में तेजी से हुआ इजाफा, संक्रमण दर बढ़कर 11% पहुंची : केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण में तेजी से इजाफा देखा गया है और नमूनों की जांच में संक्रमण की दर 30 दिसंबर को 1.1 प्रतिशत से बढ़कर बुधवार को 11.05 प्रतिशत हो गई. पढ़ें पूरी खबर.

10. घर बनाने के लिए पैसे की मांग करना भी दहेज : सुप्रीम कोर्ट

दहेज के अंतर्गत सीधे तौर पर सिर्फ पैसे की ही मांग नहीं की जाती है. यदि आप दबाव बनाकर महिला को अपने घर से पैसे मांगने के लिए उकसाते हैं, तो यह भी दहेज प्रताड़ना का ही हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घर बनाने के लिए पैसे की मांग करना भी दहेज ही माना जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

11. Rape case Alwar : नाबालिग से रेप के बाद हैवानियत, 8 डॉक्टरों की टीम कर रही बचाने की जद्दोजहद

राजस्थान के अलवर में मंगलवार रात मूक बधिर व मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे ओवरब्रिज पर फेंक दिया. किशोरी का इलाज फिलहाल 8 डॉक्टरों की टीम कर रही है. पीडित बच्ची का रेक्टम अपनी जगह से खिसक गया है, पेरिनियल एरिया में शार्प कट है जहां से ब्लीडिंग हो रही थी. इसे प्लास्टिक सर्जन की मदद से रिपेयर किया जा रहा है. बच्ची के पेट में छेद करके रास्ता बनाया जा रहा ताकि मल बाहर निकाला जा सके. फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और 6 से 7 महीने बाद फिर हो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

12. पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (swami prasad maurya arrest warrant) जारी हुआ है. मौर्य ने मंगलवार को ही भाजपा छोड़, सपा का दामन थामा था. जानकारी के मुताबिक सात साल पुराने केस में मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ है. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछड़े वर्गों में काफी प्रभाव माना जाता है. इस मामले में सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

13. PM security lapse case: वकीलों को धमकी देने के मामले में FIR दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच रोकने के लिए वकीलों को धमकी भरे कॉल मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दावा किया था कि कॉल कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे) द्वारा किए गए थे. पढ़ें पूरी खबर.

14. COVAXIN बूस्टर डोज Omicron और Delta दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी

भारत बायोटेक ने कहा है कि कोविड टीका 'कोवैक्सीन' (BBV152) का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों वेरिएंट Omicron और Delta के खिलाफ प्रभावी है. पढ़ें पूरी खबर.

15. ग्रामीण-शहरी इलाकों में डिजिटल अंतर को पाटेगा रेलटेल, बनाएगा 'एज डाटा केंद्र'

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए रेलटेल बड़ा कदम उठा रहा है. रेलटेल ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में एज डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है. यह एक पब्लिक सेक्ट यूनिट है. यह टियर-दो और टियर-तीन कस्बों में स्थित 102 स्थानों पर रेल परिसरों/भूमि में इस प्रकार के 'एज डेटा केंद्र' बनाने के लिए साझेदार तलाश रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर को पत्रकार बने ठग ने पहनाई 'करोड़ों की टोपी', खाते में ट्रांसफर कराए 1 करोड

इंदौर शहर के कनाडिया थाना क्षेत्र में फर्जी पत्रकार (fake journalist arrested in indore) बन ठग ने इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर को करोड़ों की टोपी पहना दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, उसके साथियों की तलाश कर रही है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. 'शिक्षा का अधिकार' के नाम पर बड़ा घोटाला! जबलपुर में कागजों में चल रहे प्राइवेट स्कूल

जबलपुर में 'शिक्षा के अधिकार' के तहत बड़ा खेल खेला (Jabalpur education scam) जा रहा है. यहां कुछ स्कूल कागजों पर चल रहे हैं, और गरीब बच्चों के दाखिले के नाम पर सरकार ने मिलने वाली सब्सिडी वसूली जा रही है. इधर ऐसे में स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावक परेशान हैं. यहां पढ़ें खबर

3. गजब स्वास्थ्य व्यवस्था! अस्पताल गई, न सैंपल दिया, फिर भी घर पर लगा दिया कंटेनमेंट एरिया का बैनर

80 साल की महिला पिछले पांच महीने से अस्पताल नहीं गई, न ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने उसे कोरोना पॉजिटिव (80 year old woman found covid positive without test) बता दिया और उसके घर के बाहर कंटेनमेंट जोन का बैनर लगा दिया. स्वास्थ्य विभाग अब सवालों के घेरे में है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. बीहड़ का खूंखार बागी मोहर सिंह गुर्जर! 600 अपहरण-400 हत्या के आरोपी को क्यों उठाना पड़ा था हथियार

ईटीवी भारत की विशेष सीरीज चंबल के डकैत (ETV Bharat Special Dacoit Series) में आज बात कर रहे हैं बीहड़ के सबसे खूंखार डकैत मोहर सिंह गुर्जर की. जिस पर 400 हत्या और 600 अपहरण का आरोप लगा. इसके बावजूद वह गरीबों का मसीहा बना. अपने जीवन पर बनी फिल्म में खुद का किरदार निभाया. 140 बागियों के साथ आत्मसमर्पण किया. चुनाव जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बना. इस सीरीज में इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर मोहर को बंदूक क्यों उठानी पड़ी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कौन थी चंबल की 'लवली'! जिसका बीहड़ पर था राज, लेटर पैड पर चिट्ठी भेज मांगती थी फिरौती

ईटीवी भारत की खास सीरीज (ETV Bharat Special Dacoit Series) में आज आपको बताएंगे चंबल के खूंखार डकैत दस्युराज रज्जन गुर्जर और कुख्यात डकैत किरण उर्फ लवली पांडे की कहानी. चंबल के बीहड़ों में दशकों तक राज करने वाले डकैत गुर्जर का अंगुलीमाल की तरह मन परिवर्तन हुआ और उसने जिसका अपहरण किया था, उसे ही अपना गुरू भाई मान लिया और बड़े ही मान-सम्मान के साथ अपने कैंप में रखा. यहां पढ़ें खबर

SPECIAL

1. मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी, भोपाल के आसमान में उड़ेगी 15 सौ रुपए की पतंग

Makar Sankranti 2022: मकर संक्रांति पर आसमान रंग-बिरंगे पतंगों (Kite flying on Makar Sankranti) से भर जाता है. पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. मकर संक्रांति को लेकर राजधानी भोपाल के बाजारों में अलग-अलग साइज में तरह-तरह की पतंगे बिक रही है. बच्चों को जहां कार्टून कैरेक्टर वाली पतंग चाहिए, वहीं युवा चाइनीज और हैदराबादी पतंग को पसंद कर रहे हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबऱ

2. '...तो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ'

क्या यूपी के सीएम इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे. इसकी चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सीईसी करेगी (BJP cec to take final call). इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं. खबर है कि उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है (cm yogi adityanath to fight up assembly election from ayodhya). पार्टी इसके जरिए अवध क्षेत्र और राम मंदिर आंदोलन की भावना को केंद्र में ला सकती है. अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है. (UP Assembly election). पढे़ं पूरी खबर.

3. कोविड टीका लेने वालों पर ओमीक्रोन कम प्रभावी, अस्पताल जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत : विशेषज्ञ

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से जुड़े डॉ रमण गंगाखेड़कर ने कहा है कि कोरोना टीका ले चुके लोगों पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का कम प्रभाव होगा. ओमीक्रोन वेरिएंट और कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच डॉ गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों पर ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा काफी कम होगा. इसके अलावा एक अहम फैसले में आईसीएमआर ने विषाणु रोधी दवा मोलनुपिराविर को अभी कोरोना वायरस संक्रमण के चिकित्सीय ​​प्रबंधन प्रोटोकॉल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

4. China-Bhutan border पर चीन की चालबाजी, विवादित क्षेत्र में कर रहा निर्माण, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने

चीन भूटान के साथ लगी हुई सीमा पर निर्माण कार्य (Bhutan border Chinese construction) कर रहा है. इस संबंध में सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के साथ विवादित बॉर्डर पर चीन (Bhutan border Chinese construction ) दो मंजिला इमारतों सहित 200 से अधिक संरचनाओं का निर्माण कर रहा है. खबरों के मुताबिक भूटान सीमा पर चीन छह स्थानों पर बस्तियों का तेज गति से निर्माण कर रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO

1. पानी की परेशानी से जूझ रहे लोग, महिलाओं ने नगर पालिका CMO को बनाया बंधक

पानी की समस्या से परेशान विजय नगर की महिलाओं ने नगर परिषद पहुंचकर सीएमओ एनएल करोलिया को जमकर खरी-खोटी सुनाई. इसके बाद भी सीएमओ पीड़ित महिलाओं की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं हुए तो महिलाओं ने सीएमओ को डेढ़ घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इसके बाद सीएमओ ने पुलिस और महिला सफाई कर्मियों को बुलाकर पीड़ित महिलाओं को कार्यालय से बाहर निकलवा दिया. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. Ujjain Rojgar Mela:मधुमक्खियों का आतंक, मंत्रीजी बीच में ही बात छोड़ मौके से भागे

स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रदेश के कई शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. उज्जैन के रोजगार मेले में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा सहित सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन सहित कई युवा शामिल हुए. वहीं रोजगार मेले से निकलते समय प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बात की. प्रभारी मंत्री जब मीडिया से रूबरू हो ही रहे थे कि, अचानक कालिदास अकादमी की बिल्डिंग की दिवार पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों ने भीड़ पर हमला कर दिया. यहां देखें वीडियो

3. मंत्री जी ने खेला गिल्ली-डंडा, बैट उठाया तो पहली ही गेंद पर हुए कैच आउट

मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने विवेकानंद जयंती पर मंदसौर पहुंचकर युवा पत्रकारों के साथ क्रिकेट और गिल्ली-डंडा खेला. मंत्री जी के साथ विधायक और बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी खेल के मैदान में हाथ आजमाया. खास बात ये रही है कि दोनों ही नेता जब क्रिकेट खेलने पहुंचे तो पहली ही गेंद में आउट हो गए. देखें वीडियो