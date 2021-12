आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. जननायक टंट्या भील का बलिदान दिवस आजः एमपी का इकलौता स्टेशन जहां आदिवासियों के 'रॉबिनहुड' की आस्था में ठहर जाती है ट्रेन

Tantya Bhil balidaan diwas: 4 दिसंबर को जननायक तथा अमर क्रांतिकारी टंट्या भील के बलिदान दिवस को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जायेगा. वहीं इंदौर का पातालपानी रेलवे स्टेशन (Indore Patalpani Railway Station) एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जहां टंट्या मामा के सम्मान में ट्रेनें कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन रुकती जरूर है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी: हिरासत में मौत तो कलेक्टर करेंगे जांच, पुलिस को मिलेंगे 14 अधिकार, 4 दिसंबर को फाइनल प्रजेंटेशन

मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है. भोपाल और इंदौर के कमिश्नर सिस्टम का गृह विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है (madhya pradesh police commissioner system draft). मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने शनिवार को इसका प्रजेंटेशन (draft presentation to shivraj chouhan) किया जाएगा. यहां पढ़ें खबर

3. पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा : 18 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 (Uttarakhand assembly election 2022) का शंखनाद करेंगे. देहरादून दौरे पर पीएम मोदी 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. देहरादून के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित (PM Modi Dehradun Rally) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

4. चक्रवात 'जवाद' से मुकाबले के लिए एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात : DG NDRF

चक्रवात जवाद प. बंगाल के तट से आज टकराने वाला है. मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force) ने आने वाले चक्रवाती तूफान जवाद से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कुल 64 टीमों को तैनात (64 Teams appointed) किया है. पढ़ें पूरी खबर.

5. लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति

भारत की संसद की लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष समारोह 4-5 दिसम्बर 2021 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. राहुल गांधी पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर का तंज! कांग्रेस कार्यकर्ता ही उनके बयान पर नहीं करते भरोसा, नहीं करनी कोई टिप्पणी

Gwalior latest news: राहुल गांधी के देश के किसानों की मौत और उस पर सरकारी मुआवजे के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister narendra Tomar taunt on Rahul Gandhi ) ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही उनके बयान पर भरोसा नहीं करते तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. बसपा विधायक रामबाई का 'नौलखा' डांस, भांजे की शादी में जमकर थिरकीं

विधायक रामबाई परिहार ने 'मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैंया दीवाने' गाने डांस किया. रामबाई अपने भांजे के शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी.वहां लेडीज संगीत के दौरान उन्होंने मंच पर जमकर डांस किया. यहां पढ़ें खबर

3. mp legislative assembly winter session: 20 से 24 तक 5 दिन के सत्र में जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (mp legislative assembly winter session)20 दिसंबर से शुरू (winter session will start on 20-24 December 2021)हो रहा है,जो 24 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. पढ़ें खबर

4. MP urban body elections: आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई, नोटिस जारी

MP urban body elections: सुप्रीम कोर्ट ने उस स्पेशल लीव याचिका (एसएलपी) को लेकर नोटिस जारी किया है,जिसमें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय के अध्यक्ष पद के आरक्षण के स्टे को चुनौती दी थी. मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. Congress Janjagran Yatra Gwalior :सिंधिया के घर में गरजी कांग्रेस, विधानसभा 2023 में 175 सीटें जीतने का दावा

कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में वो 175 सीटें जीतेगी. (congress janjagran yatra against inflation)ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है.वो शिवराज सरकार को जल्द से जल्द रवाना (congress claim 175 seats 2023 election)करना चाहती है. विस्तार से पढ़ें खबर

6. Omicron Corona New Variant: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के ACS मोहम्मद सुलेमान ने कहा जनवरी में बढ़ सकता है खतरा

मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी (acs of the health department moh.suleman) मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि जनवरी में मध्य प्रदेश में भी कोरोना का नया वेरिएंट (Omicron Corona New Variant) डिवेलप (Corona New Variant develop mp in January) हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. Bhopal Diagnostic Kit RGPV: अब हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं, जानें कैसे 50 रुपए में होगी कैंसर, डायबिटीज, कोरोना, लीवर की जांच

आरजीवीपी के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेस (Bhopal Diagnostic Kit RGPV) ने विभाग की विभागाध्यक्ष ने प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम की साथ मिलकर एक डायग्नोस्टिक टूल किट तैयार की है. कैंसर, डायबिटीज, कोरोना और लीवर से जुड़ी जांच के लिए ब्लड और स्वाब आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह जांच चंद मिनटों में सांस का सेंपल लेकर की जा सकेंगी. इसके रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना होगा. पढ़ें खबर

8. Niti Aayog Report 2021: देश का चौथा गरीब राज्य बना एमपी, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, प्रदेश का यह जिला सबसे ज्यादा गरीब

नीति आयोग (Niti Aayog Report 2021) की गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है. वहीं बिहार पहले नंबर पर है. एमपी की यह हालत तब है जबकि वहां पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है. यहां पढे़ं खबर

9. Omicron Variant पर स्वास्थ्य मंत्री का संसद में बयान, 18 संक्रमितों की जांच जारी

लोकसभा में 'कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति' पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खतरे की श्रेणी वाले देशों से आये 16 हजार यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच में 18 लोग कोविड-19 संक्रमित आए गए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कितने नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron Variant) से संक्रमित हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10. ब्रिटिश कंपनी का दावा, Omicron के खिलाफ प्रभावी है हमारी दवा

कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ (Omicron) से निपटने के लिए पूरा विश्व एकजुट हो रहा है. वहीं, ब्रिटेन की दवा कंपनी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन ने दावा किया है कि उसकी एंटीबॉडी दवा सोट्रोविमैब ओमीक्रोन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है. दूसरी तरफ फाइजर कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के खिलाफ अपने टीके को उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहा है. पढ़िए पूरी खबर.

11. राहुल गांधी की मांग- मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा दे मोदी सरकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है. कांग्रेस नेता ने कहा कि वह सरकार को मृतक किसानों की सूची देने को तैयार हैं. सरकार उनसे मारे गए किसानों का रिकॉर्ड लेकर उनके परिजनों को मुआवजा दे सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

12. कंगना का दावा, पंजाब में उनकी कार पर हुआ हमला

अभिनेत्री कंगना रनौत ने दावा किया है कि पंजाब में उनकी कार पर हमला किया गया है. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हमला करने वालों ने अपने आपको किसान बताया है. जानिए पूरा मामला.

13. गीता गोपीनाथ बनेंगी IMF की उप प्रबंध निदेशक, 2022 में संभालेंगी पद

IMF ने बताया कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक (First Deputy Managing Director-FDMD) जेफ्री ओकामोटो अगले साल की शुरुआत में फंड से हट जाएंगे. उनकी जगह वर्तमान में IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री के तौर पर कार्यरत गीता गोपीनाथ नए उप प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी. पढ़ें पूरी खबर.

14. GHI : भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक पर उठाए सवाल, कहा- गलत है पैमाना

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index) भारत की वास्तविक स्थिति नहीं चित्रित करता, क्योंकि यह भूख मापने का गलत पैमाना (Wrong Measure of Hunger) है. इस सूचकांक में भारत को 101 वां स्थान मिला था. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. Jabalpur High Court News Latest: खंडवा में मुन्नाभाई को भेजा जेल, SSC Exam में नकल करते किया था गिरफ्तार

खंडवा शहर के मोतिलाल नेहरू स्कूल परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सात साल पहले नकल करते हुए पकड़े गए तीन मुन्ना भाइयों को एक साल की सजा सुनाई है. मोतीलाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा के परीक्षा केन्द्र में दिनांक 2 नवंबर 2014 को कर्मचारी चयन आयोग मध्यप्रदेश क्षेत्र रायपुर (छतीसगढ़) परीक्षा आयोजित की गई थी. आरोपी को मोबाइल फोन और इयरफोन से नकल करते हुए पकड़ा गया था. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कोरोना के नए वेरिएंट की आहट, आदिवासी इलाके में कैसी तैयारी? (Tribal area hospital ready to deal with Corona)

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आदिवासी इलाका शहडोल बुरी तरह प्रभावित हुआ था. अब कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant makes hospital alert ) की आहट के साथ ही स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है. शहडोल के मेडिकल कॉलेज ने इस बार किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं (Shahdol Medical College fully prepared to handle possible Corona 3rd wave ). टेस्ट से लेकर बेड और ऑक्सीजन तक प्रशासन का दावा है इस बार किसी की कमी नहीं होगी. यहां पढ़ें खबर

3. Ratlam Soldier Martyred in Imphal: जावरा के लोकेश इंफाल में शहीद, मुख्यमंत्री ने शोक जताया

एमपी के रतलाम जिले के जावरा के मावता गांव के निवासी लोकेश कुमावत इंफाल (Ratlam Soldier Martyred in Imphal) में शहीद हो गए. लोकेश सेना की इंफाल यूनिट में पदस्थ थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं. राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने शोक संदेश में कहा, मातृभूमि की सेवा करते हुए आर्मी की इंफाल यूनिट में पदस्थ एमपी के रतलाम निवासी वीर सपूत लोकेश कुमावत के वीरगति प्राप्त होने का समाचार मिला है. विस्तार से पढ़ें खबर

4. BSP Private Police Sidhi: बसपा ने बनाई अपनी पुलिस, कहा- हम पर अत्याचार होता है, अपनी रक्षा खुद करेंगे

सीधी जिले में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पुलिस तैयार कर (bsp private police)ली है. थाना प्रभारी से लेकर कॉन्स्टेबल तक की भर्ती की है. पार्टी का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम (sidhi bsp own police ) लोगों ने अपनी पुलिस बनाई है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

5. ना एंबुलेंस पहुंची ना डायल 100-गोद में प्रसूता बेटी को लेकर दौड़ा पिता, रेलवे क्रॉसिंग पर बच्चे का जन्म, हालत गंभीर

Ujjain Latest News: मध्य प्रदेश सरकार के विकास के तमाम दावों के बीच, महाकाल की नगरी उज्जैन से 62 किमी दूर से जमीनी हकीकत बयां करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां कच्ची सड़क के कारण समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, और महिला की डिलीवरीरेलवे क्रॉसिंग के पास ही हो गई. वहीं ICU में भर्ती नवजात की हालत गंभीर है. यहां पढ़ें खबर

6. 2.5 करोड़ का आसामी निकला एमपी एग्रो का प्रबंधक! कई ठिकानों पर EOW खंगाल रही सबूत

ईओडब्ल्यू (eow action in indore) लगातार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को टीम ने एमपी एग्रो स्टेट के प्रबंधक रमेश चंद (mp agro state manager ramesh chand) के पांच ठिकानों पर छापा मारा, इनमें दो धार और एक-एक भोपाल, शाजापुर, इंदौर का था. अभी कार्रवाई चल रही है. यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी आय से अधिक संपत्ति मिली है. फिलहाल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बतायी जा रही है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. 'राजा' को झटका देंगे 'महाराज' ! राघोगढ़ में पहली बार सिंधिया की चुनौती, दिग्गी के करीबी को BJP में कराएंगे शामिल

आज पहली बार दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में सिंधिया कोई बड़ा कार्यक्रम (scindia in raghogarh)करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वे दिग्गी राजा के करीब मूलसिंह के बेटे हीरेन्द्र सिंह को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो ये एमपी की सियासत में अहम घटना होगी. क्योंकि इससे पहले सिंधिया (scindia big meeting in raghogarh)सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर हमला करने से बचते रहे हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. बापू की 'ह्रदय नगरी' में इस परिवार ने संजोकर रखी हैं यादें

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में मध्य प्रदेश के हरदा शहर से जुड़ी उनकी यादों पर खास रिपोर्ट.

3. Exclusive Interview MP Vivek Tankha: जनता के मुद्दों से बीजेपी को नहीं सरोकार, हिंदुत्व से चमका रही है राजनीति

Exclusive Interview MP Vivek Tankha: ईटीवी भारत की खास बातचीत में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने देश में बढ़ रही महंगाई (Congress MP Vivek Tankha on Inflation) सहित कई मसलों पर बात की. हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के कांग्रेस पर दिए बयान पर चुप्पी साधते हुए कहा कि मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करता. यहां पढ़ें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

4. - यात्रा पर प्रतिबंध से साउथ अफ्रीका चिंतित, कहा नए वैरिएंट ओमीक्रोन की खोज की सजा दे रही है दुनिया

साउथ अफ्रीका विभिन्न देशों की ओर से लगाए गए यात्रा पर प्रतिबंध से परेशान है. साउथ अफ्रीका का कहना है कि उसे नया वैरिएंट ओमीक्रोन की खोज करने की सजा दी जा रही है. डब्ल्यूएचओ ने सलाह दी है कि ओमीक्रोन के खतरों के बारे में पूरी जानकारी आनी बाकी है, जल्दबाजी में यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों को साइंटिफिक अप्रोच से फैसला लेना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

5. रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत का सिलसिला अब भी जारी, इसे रोकने के लिए बनी योजना में बरती गई उदासीनता : कैग

मधुमक्खियों की आवाज से हाथियों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोकने का प्लान फेल साबित हो रहा है. ऐसा नहीं है कि इस योजना में खामी है, बल्कि इसे जिस तत्परता से लागू करना था, एजेंसियां उसमें असफल साबित हुई हैं. यह निष्कर्ष कैग का है. इसकी रिपोर्ट संसद में पेश की गई है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की एक रिपोर्ट...

SPECIAL

1. BJP के 'आदिवासी ढोल' की खुली पोल: MP में आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ी गरीबी , नीति आयोग की रिपोर्ट से सकते में शिवराज सरकार

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार को आईना दिखा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है. जबकि शिवराज सरकार दावा करती है कि उनसे आदिवासियों के कल्याण का काम (mp 4th most poor state )सबसे ज्यादा किया है. 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले इस (niti aayog report in 6 tribal-districts mp )रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. World Disabilities Day 2021: दिव्यांगों के लिए मिसाल विक्रम अग्निहोत्री, हाथ नहीं पैरों से चलाते हैं कार, दिव्यांग होकर भी बेहतरीन फुटबॉलर और स्वीमर

World Disabilities Day 2021: 3 दिसंबर को दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है. इंदौर के विक्रम अग्निहोत्री केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं, जो अपनी जिंदगी से निराश हैं (Divyang Icon Vikram Agnihotri). 7 साल की छोटी उम्र में अपने दोनों हाथ गंवा चुके विक्रम आज ना सिर्फ अपना हर काम खुद करते हैं, बल्कि वो पैरों से बखूबी गाड़ी चलाते हैं. वो देश के पहले दिव्यांग हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है. यहां पढे़ं खबर