भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने GIS समिट के संबंध में USA के उद्योगपतियों और फ्रेंडस ऑफ MP से VC के माध्यम से चर्चा की. उन्होंने कई उद्योगपतियों से इस संबंध में संवाद किया है. इस दौरान जितेंद्र मुछाल, राकेश भार्गव, पुनीत सिंघल, अबिद नीमचवाला, अमित भंडारी, सुनील नायक, सुधीर पारिख, हेमा समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे. सीएम ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है. बिजली, सड़क, पानी सहित उद्योगों के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं. मध्यप्रदेश पावर सरप्लस राज्य है. हम मध्यप्रदेश में ओंमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं. फार्मा सेक्टर में मध्यप्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और लगातार इस सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं. (Shivraj talked to industrialists on vc)

एक बार फिर MP आएंगे मोदी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल, इंदौर में होगा आयोजन

क्यों एमपी में इन्वेस्ट करें प्रवासीः मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को यह भी समझाया है कि वह क्यों मध्यप्रदेश में निवेश करें. मध्यप्रदेश शांति का टापू है. पहले चंबल में जहां डाकू थे, वहीं अब हम वहां अटल प्रोग्रेस वे बना रहे हैं. आप सभी निवेशक मित्रों का मध्यप्रदेश में बहुत-बहुत स्वागत है. प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आप पधारिये. आप मध्यप्रदेश घूमने भी आइये. आपका स्वागत है. निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्यप्रदेश में हैं. हमारे पास डेढ़ लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक है. जमीन की कोई कमी नहीं है. मध्यप्रदेश इन्वेस्ट फ्रेंडली प्रदेश है. निवेशकों की राह में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं. (Shivraj told why mp is suitable for investment)

मध्यप्रदेश अब टाइगर के साथ चीता स्टेट भी हैः शिवराज ने निवेशकों से कहा कि अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं. मध्यप्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है. ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अनेक कंपनियां यहां काम कर रही हैं. इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नवंबर में दिल्ली गए थे. दिल्ली कर्टेन रेजर एवं एम्बेसडर्स मीट में शामिल हुए थे. मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 11 और 12 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023' होगी. निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने यूएस, यूके, यूएई, जापान, सिंगापुर, इजराइल साउथ कोरिया समेत अन्य देशों के भारत स्थित राजदूतों से संवाद किया और उन्हें इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया है. वही मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में भारत के बड़े उद्योगपतियों से पुणे में मुलाकात की थी. जिसमें उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने और मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. (Mp is now a tiger State as well as a cheetah state)