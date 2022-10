भोपाल। धनतेरस से शुरू हो चुके दीपावली के पंच पर्व पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही शिवराज सिंह ने गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए ये भी बताया कि वो ये दीपावली किसके साथ मनाने वाले हैं. कोविड में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के साथ इस बार दीपावली मनाने जा रहे हैं प्रदेश के मामा. (cm will now fulfill duty of mama in true sense) (bhopal program will be held at cm residence) (shivraj singh diwali)

मेरे लिए बच्चों की चेहरे की मुस्कुराहट ही असली दीपावली होगीः शिवराज सिंह ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि वो ये दीपोत्सव उन्हीं बच्चों के साथ मनाएंगे जिन्होंने कोविड काल में अपने माता-पिता को खो दिया है. सीएम बोले कि कल रूप चौदस के दिन 23 अक्टूबर को वो उन बेटे-बेटियों, भांजे-भांजियों के साथ सेलीब्रेट करेंगे जिनसे सिर से कोविड के दानव ने माता-पिता की छत्रछाया छीन ली थी. हम उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वह अकेले नहीं हैं. हम उनके माता-पिता दोनाें का दायित्व निभाएंगे. उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही मेरे लिए किसी अनार फूटने के समान होगी. अगर मैं उन्हें जरा सा भी खुशी दे पाया तो मेरे लिए यह दीपोत्सव सार्थक हो जाएगा.

सीएम आवास पर होगा कार्यक्रमः मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम शिवराज सिंह के आवास पर आयोजित किया जाएगा. जिसमें वो इन बच्चों के साथ खुशियां बांटेंगे और उन्हें दीपावली के तोहफे भी देंगे. शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि जो बच्चे भोपाल और आसपास के हैं. उनके साथ मैं यहां अपने पर दीपावली मनाऊंगा लेकिन जो दूसरे जिलों के बच्चे हैं. उन जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं कि वे ऐसे बच्चों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें गिफ्ट आदि भेंट करें. यह भी शिवराज सरकार की एक अच्छी पहल में गिनी जाएगी.