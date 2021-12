आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. Farmer Protest : हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने को राजी, इन मांगों पर बनी सहमति

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (Samyukt Kisan Morcha meeting) खत्म हो गई है. कल यानी गुरुवार को दोपहर 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. पढ़िए पूरी खबर.

2. त्रिपुरा में दो दिन का व्यापार शिखर सम्मेलन आज से

त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार से यहां प्रज्ञा भवन में दो दिन के व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत

कन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में (Helicopter Crash) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है. वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. बता दें कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2. MP के शहडोल के दामाद थे CDS Bipin Rawat, सोहागपुर की बेटी थीं जनरल की पत्नी मधुलिका रावत

देश के पहले सीडीएस (cds bipin rawat mp connection) बिपिन रावत का (general Bipin rawat letest news)हेलीकॉप्टर क्रेश में निधन होने की खबर से देश में दुख का माहौल है. हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं. हादसे में 13 लोगों के शव मिल चुके हैं. वायूसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है. हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत सहित पत्नी मधुलिका की मौत से देश के पहले सीडीएस की ससुराल होने पर नाज करने वाले शहडोल में भी दुख का माहौल है. बिपिन रावत मध्य प्रदेश के शहडोल के दामाद थे. यहां पढ़ें खबर

3. CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश में सीहोर के जितेन्द्र कुमार की भी मौत, पैतृक गांव धमन्दा में आज पहुंचेगी पार्थिव देह

तमिलनाडू के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई है. इनमें सीहोर के जितेन्द्र कुमार भी शामिल हैं. (CDS Bipin Rawat Helicopter Crash)जितेन्द्र सीडीएश बिपिन रावत की स्पेशल फोर्स में थे. वे भी हेलिकॉप्टर में सवार थे.(helicopter crash jitendera dead sehore) जितेन्द्र धमन्दा गांव के रहने वाले थे. पढ़ें खबर

4. mp corona update सीएम ने हाथ जोड़कर की वैक्सीन लगवाने की अपील, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाए गए दो हजार बिस्तर, 335 करोड़ रुपए जारी

कोरोना के नए वेरिएंट से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है. इस बात को समझते हुए मध्यप्रदेश सरकार लगातार हर दिन वैक्सीनेशन अभियान चल रही है. बुधवार को हुए महा वैक्सीनेशन (mp corona update)अभियान में 11 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से लगातार वैक्सीन के दोनो डोज लगवाने की अपील कर रहे (cm shivraj appeal)कर रहे हैं. विस्तार से पढ़ें खबर

5. Bhopal AIIMS Dharna: बेड को लेकर पूर्व सांसद आलोक संजर का धरना, जूनियर डॉक्टर्स बोले-VIP कल्चर खत्म हो

AIIMS Bhopal में मरीज को बेड नहीं मिला तो पूर्व सांसद आलोक संजर धरने पर बैठ गए (former mp alok sanjar dharna in bhopal aiims). इसके बदले में एम्स के बाहर वीआईपी कल्चर से परेशान जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया. दोनों ओर से जमकर (bhopal aiims Junior doctors stopped work )नारेबाजी हुई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. ओमीक्रॉन संक्रमण को दावत देती लापरवाही! एमपी से सटे राजस्थान सीमा पर कोई रोक-टोक नहीं

विदेश यात्रा कर भोपाल लौटे 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओमीक्रॉन संदिग्ध मानते हुए आइसोलेशन में रखा गया है, दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिग के लिए भेज दिया गया है. इससे पहले जबलपुर में एक शादी में शामिल होने पहुंचे जर्मन युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. प्रदेश में विदेश से आए तीन लोग अब तक संक्रमित मिल चुके हैं. वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना मरीज मिले हैं. यहां पढ़ें खबर

7. CDS रावत के निधन पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया

दुखकन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में (Helicopter Crash) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का निधन ( cds general bipin rawat death) हो गया है. इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है. जनरल रावत के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है. पढ़िए पूरी खबर.

8. UP Assembly Elections 2022 : 'लाल टोपी' पर अखिलेश का पलटवार, कहा- काली टोपी वाले क्या समझेंगे

बीजेपी पर अखिलेश यादव बुधवार को खुलकर बोले. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लाल टोपी (Red Cap Alert) का डर भाजपा नेताओं में घर कर गया है. उनको अब अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा है. भाजपा की लाल बत्ती गुल होने वाली है. इस सच्चाई से भाजपा अच्छी तरह परिचित हो गई है, तभी वह समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

9. गजबे है बिहार : सीएम योगी, हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी को गया में लगी कोरोना वैक्सीन! लिस्ट में स्वास्थ्य मंत्री भी

बिहार में कोरोना जांच और टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा ( Fraud in RTPCR Test and Covid Vaccination) सामने आया है. गया जिले के टेकारी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को टीके की पहली डोज (Corona Vaccination in Gaya) देने के दस्तावेज सामने आए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10. कांग्रेस ने कंगना के खिलाफ DCP से की शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

कांग्रेस ने नई दिल्ली के DCP से कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. पुलिस अधिकारी काे दी शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने संसद मार्ग थाने को भी बीते 20 नवंबर को इस बाबत शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. पढ़ें पूरी खबर.

11. मुस्लिम युवक ने जताई हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा तो हो गई पिटाई, थाने में बोला- जेहादी बनकर नहीं रह सकता

शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Former Shia Waqf Board Chairman) के हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बाद मुस्लिम युवकों के हिंदू धर्म अपनाने के मामले सामने आने लगे हैं. कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई (muslim man want to become hindu) तो उसे पीट दिया गया. भगवा गमछे में थाने पहुंचकर उसने सुरक्षा की गुहार लगाई. पढ़ें पूरी खबर.

12. जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक को संसद की मंजूरी, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक रास में पारित

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्लीनिक की निगरानी और उनके नियमन तथा इस प्रक्रिया के व्यावसायिक दुरूपयोग पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान के उद्देश्य से लाए गए जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई. पढ़िए पूरी खबर.

13. Ind vs SA: टीम इंडिया का एलान, कोहली के हाथ से फिसली कप्तानी, रोहित बने वनडे टीम के कप्तान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टी-20 के बाद वन-डे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वन-डे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे. इसका आधिकारिक एलान भी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान ही किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. गंजबासौदा को मिनी स्मार्ट सिटी बनाना सीएम शिवराज का सपना! 150 बेड वाले हॉस्पिटल को दी मंजूरी, ड्रग्स माफिया से सख्ती से निपटने के निर्देश

MP latest News: बीजेपी विधायक की बेटी की शादी में शामिल होने विदिशा पहुंचे सीएम शिवराज ने गंजबासौदा (CM Shivraj visited Ganjbasoda) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने इलाके में 150 बेड वाले हॉस्पिटल को मंजूरी दी. साथ ही कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. नूरी खान के इस्तीफे का असर! एमपी महिला कांग्रेस में बनी 4 नई वरिष्ठ उपाध्यक्ष , नूरी खान ,कविता पांडे, रश्मि पवार, जमुना मरावी को नई जिम्मेदारी

कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने नाराजगी के कारण कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया था और कुछ ही घंटों में वापस भी ले लिया . शायद इसी का असर है कि बुधवार को(mp mahila congress udpate news) महिला कांग्रेस ने नूरी खान समेत 4 महिलाओं को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है. पढ़ें खबर

3. Religious Conversion in School: बीजेपी विधायक ने कहा- कांग्रेसियों ने की तोड़फोड़, शांति से काम करते है हिंदू संगठन

सोमवार को विदिशा जिले के गंजबासौदा में मिशनरी स्कूल (Vandalism in St Joseph Convent School) में हुई तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी विधायक (BJP MLA Umakant Sharma) ने बयान दिया है. विधायक ने कहा कि स्कूल में तोड़फोड़ कांग्रेस के गुंडों ने की है. इस मामले में जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. हिंदू संगठन हमेशा शांति से पेश आते है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

4. एसपी के पत्र से मचा बवाल, पुलिस ने जताया खेद, आतंकवादियों के श्रेणी में रखा था सिख-मुस्लिम समुदाय का नाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के कटनी आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी किए गए कटनी एसपी सुनील जैन के एक पत्र से बवाल (ruckus on sp latter) मच गया है. पत्र में दो समुदायों को आतंकवादियों की श्रेणी (category of terrorists)में रखने का जिक्र होने के बाद पुलिस ने इसपर खेद जताया है. यहां पढ़ें खबर

SPECIAL

1. CDS Bipin Rawat : यूं ही नहीं बनाया गया था देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस

भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 1978 में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने के बाद 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में सैन्य अधिकारी के रूप में देश में सेवा की शुरू की थी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. जानिए क्या होती है 'जीनोम सीक्वेंसिंग', IGIMS के वैज्ञानिक दे रहे हैं जानकारी

जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है. वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं. इसकी पूरी प्रोसेसिंग (Scientist On Genome Sequencing ) की जानकारी दे रहे हैं आईजीआईएमएस के वैज्ञानिक (Dr. Abhay Kumar, Scientist at IGIMS) डॉ अभय कुमार. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

3. ओमीक्रॉन मचाएगा तबाही?(Dangerous Omicron) कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचें (Omicron protection), बच्चों के लिए कितना खतरा? MP में विदेश से आने वालों पर नज़र

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के देश में दस्तक देने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमीक्रॉन के 2 केस आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है. बता दें कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पाए जाने के एक हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 29 देशों में दस्तक दे चुका है. क्या ओमीक्रॉन से डरने की ज़रूरत है, कैसे ओमीक्रॉन से होगा बचाव (Omicron protection), क्या ओमीक्रॉन से आएगी तीसरी लहर (Corona third wave). ऐसे कई सवाल लोगों को डरा रहे हैं. यहां पढ़ें खबर

4. Air crashes in India : सिर्फ बिपिन रावत ही नहीं, विमान हादसे में भारत की कई हस्तियों की जा चुकी है जान

विमान दुर्घटना में भारत के कई दिग्गजों की जान जा चुकी है. होमी जहांगीर भाभा, संजय गांधी, माधव राव सिंधिया समेत कई हस्तियों की मौत हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही हुई थी. पढ़ें खबर

5. Mi-17V-5 सैन्य हेलिकॉप्टर क्रैश : रूस निर्मित हेलीकॉप्टर के बारे में जानें सब कुछ

सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी समेत 14 सदस्यों को लेकर जा रहा भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर (Indian Army chopper) तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान Mi-17V-5 मीडियम-लिफ्टर हेलीकॉप्टर (medium lifter chopper) के रूप में हुई है. यह दुनिया के सबसे उन्नत और बहुमुखी हेलीकॉप्टरों (most advanced and versatile helicopters) में से एक है. यहां पढ़ें खबर

VIDEO

1. सैयां कोतवाल, तो किस बात का बवाल... गाड़ी पर बत्ती लगाकर घूम रहीं थी CSP की पत्नी, RTO ने बिना कार्रवाई छोड़ा

प्रधानमंत्री ने भले ही वाहनों पर बत्ती का चलन खत्म (Lights on Vehicles End) कर दिया हो, लेकिन नेता, मंत्रियों के अलावा सरकारी अधिकारियों पर भी बत्ती का शौक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. मंदसौर सीएसपी परमाल सिंह मेहरा (Mandsaur CSP Parmal Singh Mehra) की पत्नी भिंड में निजी कार पर बत्ती लगाकर घूम रहीं थी. इस दौरान वाहन चेकिंग में उनकी कार (CSP Wife was Roaming Around With Lights on Car) रोकी गई. लेकिन फिर बिना कार्रवाई उसे छोड़ना भी पड़ा. मंदसौर के CSP पूर्व में गोहद एसडीओपी रह चुके हैं. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. मेडिकल कॉलेज में पति को स्ट्रेचर पर लेकर भटकती रहीं पत्नी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

मेडिकल कॉलेज में मरिज को लेकर भटकती महिला का वीडियो वायरल (Wife Wandering with Husband on Stretcher in Medical College) हो रहा है. दरअसल संभाग के ग्राम बिजौरा से स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता ललिता सिंह अपने पति मान सिंह को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज (Chaos in Shahdol Medical College) लेकर आई, जिनके वाहन को अंदर नहीं आने दिया गया. यहां देखे वीडियो