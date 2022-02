भोपाल। राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाने में वेब सीरीज 'मोह माया' के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. दअरसल पिछले साल भोपाल में अलग-अलग स्थानों पर हुई शूटिंग और कलाकार व यूनिट के रहने-खाने, हवाई यात्रा के टिकटों व अन्य सेवा प्रदाताओं के 44 लाख रुपए खाकर मुंबई का सर्विस प्रोवाइडर भाग गया है. आरोपी ने भोपाल की कंपनी से सुविधाएं देने का अनुबंध कर पूरा खर्च कराया और जो चेक दिया वो बाउंस हो गया. इतना ही नहीं, जालसाज ने कंपनी संचालक ने 10 लाख रुपए नकद भी के लिए थे.

शूटिंग ने नाम पर लाखों का लगाया चूना

शाहपुरा पुलिस के बताया कि ससम जैन पुत्र कैलाशचंद्र जैन (29), 220, डी-सेक्टर शाहपुरा में परिवार के साथ रहते हैं और 'सोच' फिल्म एंड पब्लिसिटी प्रमोशन के नाम से कंपनी चलाते हैं. उन्होंने शिकायत की है कि मोहमाया वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होनी थी. इसके लिए अंधेरी वेस्ट मुंम्बई निवासी लली तेंदी शरद पैकराय पुत्र शरद कुमार ने उनसे संपर्क किया और शूटिंग के कलाकारों, पूरी यूनिट के रहने-खाने, आने-जाने के साथ शूटिंग के लिए क्रेन व अन्य समान, वाहन उपलब्ध कराने का अनुबंध किया था. लेकिन अनुबंध की राशि नहीं दी.

चेक हुआ बाउंस, फोन भी बंद

अनुबंध के बाद अप्रैल 2021 में वेब सीरीज की पूरी यूनिट भोपाल आई. सर्विस प्रोवाइडर से हुए अनुबंध के अनुसार, ससम जैन ने मुंबई निवासी लली तेंदी शरद पैकराय की पूरी यूनिट को होटल, खाने और आने-जाने के वाहन के साथ शूटिंग के लिए क्रेन व अन्य सामान उपलब्ध कराना शुरू कर दिया. इस बीच जालसाज आरोपी ने फरियादी से काम के लिए 10 लाख रुपए कैश भी लिए. फरियादी ने वेब सीरीज की शूटिंग में 24 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए. कैश सहित कुल 34 लाख 80 हजार रुपए हो गए. जालसाज ने शूटिंग के बाद उक्त राशि का सिंडिकेट बैंक अंधेरी मुबई का चेक दिया. फरियादी ने चेक कैश कराना चाहा तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद से आरोपी ने फरियादी का फोन रिसीव करना बंद कर दिया. कुछ दिन बाद से वह मोबाइल नंबर लगातार बंद आ रहा है.

टिकट के नाम पर ठगे 10 लाख

इसके अलावा ससम जैन से ठगी के साथ उक्त आरोपी ने कोलार निवासी महेंद्र प्रताप सिंह से भी साढ़े दस लाख रुपए की ठगी की है. बताया जा रहा है कि महेन्द प्रताप सिंह से जालसाज ने कलाकारों के भोपाल से मुंबई आने-जाने के हवाई जहाज के कई दफा टिकट कराए थे. उक्त टिकटों व अन्य खर्च मिलाकर करीब साढ़े दस लाख रुपए ठग लिए गए. थाना प्रभारी ने बताया कि हालांकि महेंद्र प्रताप सिंह का आरोपी या उसकी कंपनी से कोई अनुबंध नहीं हुआ था. आरोपी ने दोनों व्यक्तियों को कुल 44 लाख रुपए से अधिक का चूना लगाया है.

