बोलीं प्रज्ञा सिंह सुधर जाएं गोविंद सिंह वर्ना कहीं के नहीं रहेंगे

भोपाल। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जोरदार हमला बोला है. उन्होंने धमकीभरे लहजे में कहा कि गोविंद सिंह सुधर जाएं, यदि मैंने आपकी कुंडली खोल दी तो आप कांग्रेस के क्या कहीं के भी नहीं रहेंगे. मैं जल्द ही उनके खुलासे करने वाली हूं. साध्वी ने कहा कि वे सावधान हो जाएं.आपको बता दें कि गोविंद सिंह ने कहा है कि उनके पास बीजेपी और संघ के लोगों की सीडी है. इस मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने गोविंद सिंह को आड़े हाथों लिया है. (Sadhvi pragya singh warnning govind singh)

साध्वी ने पंडितों के साथ क्रिकेट भी खेलाः पार्टी में सियासी गुगली फेंकनी वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ने क्रिकेट मैदान में अपना हाथ आजमाया. साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भोपाल में कर्मकांडी पंडितों द्वारा खेला गए क्रिकेट टूर्नामेंट में हाथ आजमाया. अपने बल्ले से जौहर दिखाए. भोपाल में पंडितों के क्रिकेट मैच के समापन के मौके पर साध्वी प्रज्ञा सिंह पहुंची थीं. क्रिकेट के मैदान में पहुंचकर वह अपने आप को रोक न सकीं. (sadhvi also played cricket with the Pandits)

हनीट्रैप की CD! गोविंद सिंह बोले-मेरे घर आएं VD तब दिखाऊंगा, नरोत्तम बोले-भजन गाने की उम्र में गजल गा रहे नेता प्रतिपक्ष

पहले भी वॉलीबॉल कोर्ट पर खेल चुकी हैंः साध्वी प्रज्ञा सिंह खेलों की शौकीन हैं. उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया है और इसी दौरान कई खेलों को खेलना सीखा. कोरोना के पहले सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें उन्होंने बास्केटबाल खेली और बाल को नेट में भी डालकर अंक हासिल किया. हालांकि वे कई मौकों पर वह अपने गार्ड्स के सहारे से चलते हुए और व्हीलचेयर पर दिखाई दीं. इसको लेकर वह विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर भी रहीं. (Have played on the volleyball court before)

साध्वी ने अपनी सफाई में क्या कहाः साध्वी का कहना है कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में बंद कराया. मुझे टॉर्चर किया गया, साल 2008 में मुझे रीढ़ की हड्डी की समस्या हुई थी. मेरा सर्वाइकल और लंबर का इलाज चल रहा है. कई बार मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बिस्तर से भी हिल पाती. हालांकि आयुर्वेद से मुझे काफी फायदा हुआ है. (What did Sadhvi say in her clarification)

बयानों को लेकर पार्टी को कटघरे में खड़ा करती रही हैंः कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है. वहां की पुलिस ने उनपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने करकरे के खिलाफ बयान देने के बाद बाबरी ढांचे को ढहाने में शामिल होने का बयान देकर सबको चौंकाया था. प्रज्ञा ने कहा था कि ढांचा गिराने पर तो हम गर्व करते हैं. हमारे प्रभु रामजी के मंदिर पर अपशिष्ट पदार्थ थे. उनको हमने हटा दिया. पार्टी ने साध्वी को अनुशासित रहने को कहा और चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था. (She has been putting party in the dock regarding her statements)

गोडसे को बताया था देशभक्तः लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था. उन्होंने कहा था कि गोडसे देशभक्त थे हैं और रहेंगे. गोडसे को आतंकवादी कहने वाले स्वयं के गिरेबां में झांककर देखें. चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा. उनके इस बयान पर कुछ ही देर बाद पार्टी ने किनारा कर लिया और कड़ी निंदा करते हुए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था. (Told godse to be a patriot)