भोपाल। ईषा फाउंडेशन के सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान की शुरूआत की गई है. उनके इस अभियान को देश की कई बड़ी हस्तियों का समर्थन मिला है. इसमें गायक, खिलाड़ी से लेकर बाॅलीवुड और राजनेता तक शामिल हैं. वासुदेव के अभियान की कंगना रनौत, आर माधवन, अनुपम खेर, हरभजन सिंह, एबी डिविलियर्स जैसे कई खिलाड़ी अभियान के समर्थन में आगे आए हैं.

मध्य एशिया के 26 देशों की यात्रा कर चुके हैं : सद्गुरुू यूरोप, मध्य पूर्व, मध्य एशिया के 26 देशों की यात्रा करने के बाद भारत पहुंचे हैं. वे अब देश के 9 राज्यों में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं. इसके तहत वे मंगलवार को गुजरात और उत्तर प्रदेश पहुंचे. वह 9 जून को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे. उनका शहर के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में जानकारी दी है.

मिट्टी पर संकट के लिए कर रहे हैं जागरूक : गौरतलब है कि जग्गी वासुदेव का यह वैश्विक अभियान है. इसका लक्ष्य मिट्टी पर संकट के लिए दुनियाभर के लोगों को जागरूक करना है. मकसद है कि सारे देशों में खेतीयोग्य भूमि में जैविक तत्वों को बढ़ाया जाए. इसके लिए सभी सरकारें इसको लेकर नीतियां बनाएं और जैविक खेती के तरीकों को अपनाएं. उनके इस अभियान को लेकर 74 देशों ने समर्थन दिया है. देश में गुजरात और राजस्थान सरकार ने भी मिट्टी के संरक्षण के लिए एमओयू साइन किए हैं. (Sadhguru Jaggi Vasudev in Bhopal on June 9) (Jaggi Vasudev seek support in save soil campaign)