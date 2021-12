भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का गठन तो कर लिया है, लेकिन सदस्यता फॉर्म विवादों (Ruckus on Asking Caste in Membership Form of Bal Congress) में घिर गया है, इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस को युवा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बाल कांग्रेस का गठन की है और इसके जरिए बचपन से ही बच्चों के मन में जातिवाद का जहर घोलना चाहती है क्योंकि बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति इसीलिए पूछा जा रहा है.

बच्चों में जातिवाद का जहर घोलने की तैयारी!

बीजेपी ने बाल कांग्रेस के सदस्यता फार्म पर सवाल खड़े किये हैं, सदस्यता फॉर्म में जाति कॉलम लिखे जाने (Ruckus regarding caste column in membership form of Bal Congress) से मामला विवादों में आ गया है और कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है, मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिसौदिया ने तंज कसते हुए लिखा कि वर्तमान समय में सूझबूझ रखने वाले और वयस्क युवा कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उसमें भी जाति का कॉलम मतलब बचपन से बच्चों में जातिवाद का जहर (Preparing to dissolve poison of casteism in children) घोला जा रहा है.

बीजेपी का तो आधार ही जातीय राजनीति

कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर लिखा- भाजपा का तो आधार ही जातीय राजनीति है, जिस भाजपा ने 402 सदस्यीय कार्यकारिणी में जाति का उल्लेख कर जारी की थी और उसके बाद मुरलीधर राव कहते हैं कि बनिया-ब्राह्मण हमारी जेब में हमारा अगला टारगेट एसटी वर्ग वह आज जाति को लेकर कांग्रेस को कोस रहे हैं.

बच्चों में जातीय जहर घोलने की तैयारी

जाति के जंजाल में फंस चुकी है बीजेपी

जाति के कॉलम को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठते रहे हैं, बीजेपी ने भी अपने सदस्यता फॉर्म में जाति का कॉलम दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, हाल ही में बीजेपी कार्यसमिति के सदस्यों की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि कौन किस जाति से है, लेकिन मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी ने उन सदस्यों के नाम के सामने से जाति हटा दी थी.