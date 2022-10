भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को सलाह दी है ऐसे में कानून बनाने के पहले इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडेय ने कहा है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में संघ की शाखाएं लगाने का काम शुरू हो जाएगा. इसको लेकर संघ द्वारा योजना तैयार की गई है. संघ द्वारा स्वावलंबन और पर्यावरण पर भी काम किया जाएगा. तीन साल के लिए 240 विस्तारक संघ अलग-अलग स्थानों पर भेजेगा.

देश को अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं

मुसलमानों की संख्या बढ़ने पर चिंता : संघ की प्रयागराज में हुई बैठक की जानकारी देते हुए पांडे ने कहा कि घुसपैठ, धर्मांतरण और रोहिंग्या मुसलमान के कारण देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए सरकार ऐसी जनसंख्या नीति बनाए जो सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हो. इसको लेकर उन्होंने पिछले दशकों में तेजी से बढ़ी मुलसमानों की आबादी को लेकर आंकड़े भी पेश किए. उन्होंने कहा कि मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा में इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

लोकसभा में सांसद उदय प्रताप सिंह ने आवाज उठाई, 'दो बच्चों का कानून' लागू करने का वक्त आ गया

शताब्दी विस्तारक निकलेंगे दौरे पर : संघ के सौ साल पूरे होने पर सभी जगहों पर शताब्दी विस्तारक निकलेंगे. देश के प्रांतों के साथ मध्यप्रदेश में भी शताब्दी विस्तारक निकलेंगे. अभी मध्य भारत प्रांत में 102 शताब्दी विस्तारक निकले हैं, जिन्हें एक साल में 200 तक पहुंचाया जाएगा. उधर, देशभर में 3000 शताब्दी विस्तारक निकले हैं और एक हजार विस्तारक और भी निकलेंगे. उन्होंने कहा कि संघ के मध्य भारत प्रांत में संघ रचना के 1814 ग्रामीण मंडल हैं. एक साल में यहां 150 नए मंडलों में काम शुरू हुआ है. वर्तमान में संघ के 820 मंडलों में शाखा और 260 मंडलों में साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में 760 बस्तियों में से 550 बस्तियों में शाखा के जरिये या साप्ताहिक मिलन के माध्यम से संघ की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. (RSS big statement)

(No need population control law yet) (Study before implementing) (Hint example of China)