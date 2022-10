भोपाल। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में ‘सफेद बाघ निवास’ कहे जाने वाले दो प्रमुख जिलों को जोड़ने वाली 15 किलोमीटर लंबी सड़क बाईपास और सुरंग परियोजना का उद्घाटन अगले महीने की शुरुआत में होने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है. अधिकारी ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्से के दो जिलों रीवा और सीधी के बीच इन दो परियोजनाओं से उनके बीच की मौजूदा लगभग 80 किमी की दूरी करीब सात किमी घट जाएगी और वन्यजीवों को वाहनों के आवागमन से बचाने में मदद मिलेगी.(white tiger area of mp) (white tiger region open in november) (road bypass tunnel project in mp)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण काम कर रहा है: कुल 15.35 किलोमीटर लंबी ‘चुरहट बाईपास’ सड़क परियोजना में से ‘ट्विन ट्यूब’ छह लेन की सुरंग करीब 2.9 किलोमीटर है. इस परियोजना की परिकल्पना कुल लगभग 1,000 करोड़ रुपये के लागत से की गयी थी. इस परियोजना की शुरूआत दिसंबर 2018 में हुई थी और इस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण काम कर रहा है. सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बाइपास एवं सुरंग परियोजना के नवंबर की शुरूआत में उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है.’’

रीवा में बन रही सुरंग: अधिकारी ने कहा कि इस मार्ग पर 'मोहनिया घाट' क्षेत्र में उच्च ढाल और तीखे मोड़ के कारण यातायात की बाधाओं और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरंगों से इस परेशानी को कम करने की उम्मीद है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक ट्विटर संदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-75ई के रीवा-सीधी खंड पर जुड़वां सुरंग सहित चुरहट बाईपास पर काम लगभग पूरा हो गया है.

सफेद बाघों की धरती कही जाती है रीवा: गडकरी ने कहा कि जुड़वां सुरंगों के संचालन से जंगलों में वन्यजीवों की आवाजाही में "शून्य हस्तक्षेप" होगा और यातायात के मोड़ के परिणामस्वरूप, प्राकृतिक आवास जहां 'सफेद टाइगर मोहन' रहता था, को बहाल पाया गया है. 1915 में पहला सफेद बाघ मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में देखा गया था, जिसमें रीवा और सीधी जिले आते हैं. बड़ी बिल्ली की दुर्लभ नस्ल, जो पहली बार पकड़ी गई थी, 1920 में मर गई. बाद में, 1951 में मोहन नाम के एक सफेद बाघ शावक को रीवा के रियासत शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सीधी जिले के जंगलों से पकड़ लिया. यह बाद में दुनिया के सभी ज्ञात सफेद बाघों का पूर्वज बन गया. (white tiger area of mp) (white tiger region open in november) (road bypass tunnel project in mp)

(PTI)