आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई नहीं होना बताया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में मनमानी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) सुनवाई होनी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. मंगलवार को काशी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी

वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे. बैठक में कौन-कौन शामिल होगा और पीएम मोदी किस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे. जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

3. Mokshada Ekadashi : मोक्ष प्राप्ति के लिए करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें व्रत की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है. इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 14 दिसंबर (Gita Jayanti 2021) को मनाई जाएगी. एकादशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. जानिये क्यों खास है आज का दिन

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. ओमीक्रान से जंग की तैयारी: वार्ड स्तर पर खुलेंगे 'संजीवनी क्लिनिक', लोगों पर होगी निगरानी

मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट से जंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. (Third Wave of Corona Infection in Madhya Pradesh) ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरी लहर को रोकने के लिए वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लीनिक (Sanjeevani Clinic Will Open at Ward Level in Gwqalior) बनाने की तैयारी कर रहा है. इन क्लिनिक के माध्यम से लोगों पर निगरानी भी रखी जाएगी. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

2. सीएम शिवराज का तीन दिवसीय UP दौरा, PM मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे

सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे. वे इस दौरान बनारस और अयोध्या में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री चौहान आज दोपहर भोपाल से प्रस्थान कर बनारस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में (Chief Minister's Conclave in presence of PM Modi) विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक और गंगा आरती में शामिल होंगे. यहां पढ़ें खबर

3. Comedian कुणाल कामरा और फारूकी को न्योता देने पर कांग्रेस में ही हुई दिग्विजय सिंह की किरकिरी, नहीं मिला पार्टी का साथ- बताया निजी बयान

Stant Up Comedian Controversy: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से फिर विवाद पैदा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो कराने का न्योता दिया है (digvijay singh invites stand up comedians kunal kamra munawar faruqui)और कहा कि पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी. इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर शो नहीं होने देंगे. पढ़ें खबर

4. शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर संतों का धरना खत्म, मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर ने दिया आश्वासन, 6 महीने में पूरा होगा प्लान

शिप्रा नदी किनारे दत्त अखाडा घाट पर शिप्रा शुद्धिकरण (purification of shipra river) की मांग को लेकर चल रहा संतों का धरना(ujjain saints dharna end) खत्म हो गया. 6 दिन बाद सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने संतों को मना लिया है. विस्तार से पढ़ें खबर

5. दहेज का दंश: नौकरानी की तरह घर में रखा, खाना भी नहीं दिया, 4 साल में हड्डी का ढ़ांचा बनी युवती

ग्वालियर में दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. (Dowry Harassment Case in Gwalior) पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. (Girl Tortured For Dowry in Gwalior) पीड़िता ने कहा कि उसके ससुराल वाले उसे खाना नहीं देते थे. चार साल से नौकरानी की तरह रखा. जब मैं मरने की कगार पर हूं, तो मुझे मायके छोड़ गए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. MP Panchayat Chunav 2022 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली, शुरू हो चुकी है नामांकन प्रक्रिया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat election Nomination process starts) के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस बार प्रत्याशियों को बिजली बिल के अलावा टैक्स आदि का बकाया नहीं होने का शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ ही देना होगा. वहीं पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई (hearing in Supreme Court today on mp panchayat election) कल तक के लिए टाल दी गई है. यहां पढ़ें खबर

7. फारुक अब्दुल्ला को केंद्रीय कृषि मंत्री की नसीहत, राकेश टिकैत के लंदन में सम्मान पर कही ये बात

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फारुख अब्दुल्ला को संयम (Narendra Singh Tomar statement on Farooq Abdullah controversy) रखने की नसीहत दी है, जबकि राकेश टिकैत के सम्मान मिलने के सवाल पर वो विपक्ष पर कीचड़ उछाल गए और मंदसौर हिंसा में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के सवाल पर भी टोपी राज्य सरकार के सिर पर घुमा दिए. पढ़ें खबर

8. MP Panchayat Election 2022 : मध्य प्रदेश में पंचायत उम्मीदवारों को बिजली का नोड्यूज देना होगा

एमपी पंचायत चुनाव 2022 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के समय देना होगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब

Miss Universe 2021: मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू ने खिताब अपने नाम कर लिया है. 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 13 दिसंबर (सोमवार) को इजराइल में हुआ. इस प्रतियोगिता के शुरुआती स्टेज में 75 से ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था , लेकिन टॉप 3 में तीन देशों की महिलाओं ने जगह बनाई, जिसमें भारत की हरनाज संधू भी थीं. प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप परागुए की नाडिया फेरेरा और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की Lalela Maswane रहीं. फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इस बार जज पैनल में शामिल थीं. पढ़ें पूरी खबर

10. कश्मीर में सुरक्षा बल की बस पर आतंकियों ने किया हमला, दो जवान शहीद

श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में पुलिस बस पर आतंकवादियों ने की गोलीबारी की है. हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायल जवानों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर

11. ब्रिटेन में ओमीक्रोन से पहली मौत ने बजाई खतरे की घंटी

दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहे कोविड-19 के ओमीक्रोन (omicron) वेरिएंट से ब्रिटेन में पहली मौत दर्ज की गई है. सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने बताया कि ओमीक्रोन वेरिएंट से पीड़ित कम से कम एक मरीज की मौत की पुष्टि की गई है. पढ़ें पूरी खबर

12. करीना कपूर और अमृता हुईं कोरोना पॉजिटिव, भारी पड़ी लापरवाही

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. उनके साथ उनकी सबसे खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं हैं. हाल ही में करीना और अमृता अपने दोस्तों के साथ कई पार्टी में शामिल हुई थीं. पढ़ें पूरी खबर

13. Kashi Vishwanath Corridor : पीएम मोदी ने मांगा स्‍वच्‍छता, सृजन और आत्‍म निर्भर भारत का संकल्‍प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम (Kashi Vishwanath Corridor ) का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया है. इस मौके उन्होंने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि काशी के सभी बंधुओं के साथ हम शीश नवाते हैं, माता अन्नपूर्णा को नमन करता हूं. पीएम ने कहा कि ये भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा. इससे पहले उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल कालभैरव जी के दर्शन करके आया हूं, देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं. काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है. मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं. पढ़ें पूरी खबर

14. NDPS Amendment Bill : विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोक सभा में चर्चा जारी

विपक्षी दलों ने लोकसभा में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक के प्रावधानों का विरोध करते हुए सवाल किया कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए तथा इसे पूर्व प्रभाव से लागू करने से एक और खामी पैदा हो जायेगी जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकेगी. सोमवार को निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) (संशोधन) विधेयक, 2021 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा. बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि महताब ने संशोधन को लेकर पहले अध्यादेश जारी किये जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि अध्यादेश के जरिये कानून लागू करना ठीक नहीं है और इस प्रणाली को बदलना होगा. पढ़ें पूरी खबर

13. Kashi Vishwanath Corridor : पीएम मोदी के क्रूज से टकराई पतंग, जानिए फिर...

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में क्रूज पर सवार होकर गंगा घाटों को निहार रहे थे. इसी दौरान अचानक एक पतंग उनके क्रूज से आकर टकरा गयी. खास बात यह थी कि पतंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आकर गिरी. पतंग के टकराते ही सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ.

14. 'जन जागरण अभियान' के तहत अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरुक करने के मकसद से पार्टी की ओर से शुरू किए गए 'जन जागरण अभियान' के तहत 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अमेठी में (rahul gandhi to participate in amethi padyatra) पदयात्रा करेंगे. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर बताया कि इस पदयात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी. राहुल गांधी अमेठी से 2004 से 2019 तक लोकसभा सदस्य रह चुके हैं. पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ

1. शादी के 4 साल बाद भी नहीं हुआ बच्चा, मां बनने की चाहत में किया मासूम का अपहरण, आरोपी दंपत्ति गुजरात से गिरफ्तार

उज्जैन के शंकराचार्य चौराहे से अपहृर्त मासूम बच्ची को पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 23 दिन बाद गुजरात के मोरवी से बरामद कर लिया है. अपहरणकर्ता दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों का कहना है कि चार साल से उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए यह गलत कदम उठाया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. भोपाल में बड़ा हादसा: सीवेज में सफाई करते वक्त गड्ढे में गिरे मजदूर, इंजीनियर सहित 2 की मौत

भोपाल में सीवेज की सफाई करते समय एक मजदूर और इंजीनियर की मौत हो गई. (Big Accident in Bhopal) नगर निगम के जोन-1 लाऊखेड़ी गांधीनगर में सीवेज के काम के लिए अंकिता कंस्ट्रक्शन को ठेका दे रखा है. काम करते समय एक मजदूर और इंजीनियर सीवेज में गिर गए. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. यहां पढ़ें खबर

3. 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, चिल्लाने पर भागा दरिंदा, पुलिस ने दबोचा

मनगवां थाना इलाके में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की. बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया, जिसे पुलिस ने बाद(Rewa bacchi se dushkarm ki koshish ) में गिरफ्तार कर लिया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

4. संतोष जैन हत्याकांड: आरोपी के पिता ने दी मृतक परिवार को धमकी, CBI जांच की मांग को लेकर पीड़ित का चक्काजाम

भिंड के मेहगांव में 29 नवंबर को हुए व्यापारी संतोष जैन हत्याकांड (Bhind Santosh Jain Massacre) में आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. NCPCR Report Jabalpur: करूणा शेल्टर होम के खिलाफ हो FIR , बच्चों को जबरन पढ़ाई जा रही थी ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं

एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में जबलपुर के करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणियां की गई हैं. यहां बच्चों को जबरन ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने पर सख्त नाराजगी जताई है. (NCPCR Report Jabalpur)आयोग ने संस्थान के खिलाफ जांच करने की सिफारिश की है. यहां पढ़ें खबर

SPECIAL

1. Zero Waste Wedding: ना खाना बर्बाद होगा, ना होगा डिस्पोजल, इस संकल्प से बनेगा सुनहरा कल

राजधानी में अब जीरो वेस्ट वेडिंग की ओर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है. (Zero Waste Wedding)मतलब ये है कि शादियों में खाना वेस्ट नहीं हो. बचा हुआ खाना जरूरतमंदों में बांटा जाए. (wastage of food in world) इसके लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं. पढ़ें खबर

2. शहीद की पत्नी का एलान-ए-जंग: वीरवधू की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, प्रशासन ने भी फेरी आंखें

भिंड की एक वीरांगना अफ़सरों की मनमानी का शिकार हो रही है. 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीद रामलखन गोयल का परिवार आज अपनी ज़मीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. (bhind shaheed widow struggle)केन्द्र से लेकर सीएम तक ने इनकी मदद के आदेश दिए, (shaheed ramlakhan goyal widow demand) लेकिन प्रशासन उनके आदेश भी नहीं मान रहा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

VIDEO

1. जेल में कैदियों की मारपीट का Video Viral, तमाशबीन बनी रही जेल पुलिस

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की नौगांव जेल से कैदियों में मारपीट का वीडियो सामने आया है. (Prisoners Assaulted in Chhatarpur jail) वायरल वीडियो नौगांव जेल के अंदर का है, जिसमें तीन बंदी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Video of Prisoners Fighting in Jail Goes Viral) चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह झगड़ा हो रहा था, उस समय जेल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जेल के अंदर बंद एक कैदी चलता हुआ आता है, तभी तो अन्य कैदी तेज दौड़ते हुए आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. Video: अनियंत्रित चार पहिया वाहन ने कॉलेज की छात्रा को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को सड़क हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई. (Uncontrolled Four Wheeler Crushes College Student) जहां एक अनियंत्रित चार पहिया वाहन ने कॉलेज से घर लौट रही छात्रा को टक्कर मार दी. जिसके बाद वाहन एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जा घुसा. हादसे में छात्रा शिखा सिंह को गंभीर चोटें आई है. जिसके बाद उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहीं सड़क हादसे की लाइव तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है. जिसमें दिखाई दे रहा है कि वाहन द्वारा छात्रा को टक्कर मारने के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक के साथ झूमाझटकी भी की. यहां देखें वीडियो