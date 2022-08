भोपाल। भोपाल में 29 वर्षीय महिला शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र की एक मल्टी में अपने दो बच्चों के साथ रहती है. उसका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है. इसके बाद उसके एक युवक से संबंध बन गए. शाहजहानाबाद थाने के उपनिरीक्षक राधेलाल ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि चार साल पहले प्रशांत राजभर नाम के युवक से उसकी जान-पहचान हो गई थी. एक ही इलाके में रहने के कारण वह महिला की मदद करने लगा. चूंकि महिला अकेली है. इसलिए उसे भी एक सहारे की जरूरत थी. इसके चलते दोनों के बीच जब नजदीकी संबंध बन गए और प्रशांत ने जल्द ही महिला को शादी का झांसा दिया तथा शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया.

शादी का वादा कर दूसरे से कर ली शादी : महिला ने पुलिस को बताया कि प्रशांत लगभग चार साल तक शोषण करता रहा और जब भी महिला शादी की बात कहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था. पिछले दिनों प्रशांत ने दूसरी लड़की से शादी कर ली. यह बात जब महिला को पता चली तो उसने थाने में शिकायत कर दी. पुलिस ने रेप का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है. Rape in pretext of marriage, Divorced woman physically abused, young man married another, Accused arrested