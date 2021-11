आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. खेती के लिए मिली पट्टे की जमीन बेचने का मिलेगा अधिकार, कैबिनेट बैठक में पास हो सकता है प्रस्ताव

खेती के लिए मिली पट्टे की जमीन बेचने का अधिकार (Right To Sell Leased Land for Agricultural Use) जल्द ही मिल सकता है, आज प्रस्तावित कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) में इसका मसौदा पेश किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, वहीं सौर ऊर्जा पार्क से होने वाली बिजली को खरीदने की भी सरकार गारंटी देगी. यहां पढ़ें खबर

त्रिपुरा हिंसा : टीएमसी का दावा- बिगड़ रहे हालात, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी की उस याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है. इसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले विपक्षी दलों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहने के लिए त्रिपुरा सरकार और अन्य के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी. इससे पहले, टीएमसी की तरफ से पेश अधिवक्ता अमर दवे ने कहा कि न्यायालय के 11 नवंबर के आदेश के बावजूद राज्य में स्थिति बिगड़ती जा रही है. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP Board Exam का टाइम टेबल जारी, 10वीं की 18 फरवरी, 12वीं की 17 फरवरी से होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) 2 साल बाद Offline Exam आयोजित करेगा. 10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है. 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2022 तो 12वीं की 17 फरवरी 2022 से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. रेलवे ने Ramayan Express में सर्विस स्‍टाफ की ड्रेस बदली, लोगों की आपत्ति के बाद किया फैसला

स्टाफ की ड्रेस पर संतों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद रेलवे की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया है. रामायण एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ का ड्रेस कोड बदल दिया गया है. रेलवे की ओर से कहा गया है, 'श्रीरामायण यात्रा एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ की ड्रेस को पूरी तरह से बदल दिया गया है. अब सर्विस स्टाफ प्रोफेशनल कपड़ों में दिखेगा. असुविधा के लिए खेद है।' यहां पढ़ें खबर

3. MP में पूरी क्षमता के साथ पहली से 12वीं तक के खुले स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, अब देनी होगी पूरी फीस

मध्य प्रदेश में अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे. राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम की मंजूरी मिलने के बाद इसके आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. पढ़ें खबर

4. हैरान करने वाली घटना: स्कूल बस छूटी तो रोते हुए घर पहुंचा 9वीं का छात्र, यूनिफॉर्म में ही लगा ली फांसी

बैतूल (Betul News) के आमडोह गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां स्कूल बस छूट जाने पर कक्षा 9वीं का छात्र डिप्रेशन (depression) में आ गया, और अपने घर में लगे आम के पेड़ से फंदा बांधकर झूल गया (student committed suicide). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. Panchayat Elections Soon: निर्वाचन आयोग ने बैठक में दिए संकेत, कलेक्टर्स को Alert रहने को कहा

प्रदेश में पंचायत चुनाव कभी भी हो सकते(Panchayat Elections Soon) हैं. इसे लेकर आज निर्वाचन आयोग ने मीटिंग की. इसमें कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत चुनाव (Election Commission gave indications )की पूरी तैयारी है, आप सभी इसके लिए तैयार रहें. यहां पढ़ें खबर

6. Tigers के अवैध शिकार का मामला पहुंचा High Court, सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स तैनात करने की मांग

प्रदेश में टाइगर्स की मौत का मामला हाईकोर्ट (tigers poaching case high court )तक पहुंच गया है. इस बारे में एक याचिका दायर की गई है. इसमें बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है. पढ़ें खबर

7. बुरहानपुर के 'शाहजहां' ने अपनी पत्नी को गिफ्ट में दिया 'ताज महल'

आगरा में तो आपने ताजमहल (Taj Mahal)देखा ही है. लेकिन अब बुरहानपुर में भी आपको ताजमहल के दर्शन हो सकते हैं. दरअसल जिले के एक शिक्षाविद ने ताजमहल जैसा आलिशन घर बनाकर अपनी पत्नी को गिफ्ट किया है. 4 बेडरूम वाला ये घर MP के 'ताजमहल' से कम नहीं है. विस्तार से पढ़ें खबर

8. CAG Seminar: सीएम शिवराज बोले- निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए, विपक्ष ने कैग की प्रणाली पर उठाए सवाल

CAG Seminar: भोपाल में कैग की संगोष्ठी में सीएम शिवराज (CM Shivraj) विपक्ष पर निशाना साधते दिखे, उन्होंने कहा कि निंदक को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए. वहीं पूर्व विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कैग की प्रणाली पर सवाल खड़े किए, विपक्ष का आरोप है कि कई रिमाइंडर के बाद भी ऑडिट की रिपोर्ट पर जवाब नहीं आता है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ: सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से (PCC Chief Kamal Nath Met Congress President Sonia Gandhi) मुलाकात करने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, 10 जनपथ पर हुई मुलाकात में उन्होंने पार्टी की रणनीति से लेकर आगामी चुनावों (Upcoming Elections) और संसद के शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा की. साथ ही कृषि कानूनों की वापसी पर बधाई भी दी. यहां पढ़ें खबर

10. गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- आपके सीएम कुछ नहीं जानते हैं

गुजरात में कोरोना से मौत मामलों में अनुग्रह राशि (Compensation ) देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच समिति गठित करने को लेकर गुजरात सरकार की खिंचाई की. कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी होने में क्या काफी समय लगेगा. कुछ फर्जी दावे आए हैं इसका मतलब सभी इंतजार क्यों करें. साथ ही सवाल किया कि यह किसके दिमाग की उपज है. पढ़ें पूरी खबर

11. कोरोना बूस्टर खुराक : आईसीएमआर प्रमुख ने कहा, जरूरत के समर्थन में वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं

कोरोना महामारी से बचाव के टीके लगाने के अलावा बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पर भी चर्चाएं हो रही हैं. इसी बीच आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड टीके की बूस्टर खुराक (यानी तीसरी खुराक) देने की जरूरत के संबंध में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, भारत में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की अगली बैठक में बूस्टर खुराक को लेकर चर्चा की जा सकती है. पढ़ें पूरी खबर

12. शेयर बाजार : सेंसेक्स में 1170 अंक से अधिक गिरावट, निफ्टी भी टूटा, रुपया कमजोर

सेंसेक्स 1,170.12 अंक टूटकर 58,465.89 अंक पर बंद हुआ. सोमवार के कारोबार के दौरान निफ्टी भी 348.25 अंक के नुकसान के साथ 17,416.55 अंक पर बंद हुआ. इसके अलावा रुपये में भी कमजोरी देखी गई. पढ़ें पूरी खबर

13. पीएम मोदी, शाह और नड्डा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की जनहित याचिका, जानें पूरा मामला

अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एक पत्रिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार की है. अधिवक्ता खुर्शीदउर्रहमान शेरवानी (Advocate Khurshidur Rehman Sherwani) ने 1 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (Public interest litigation) दायर की थी. पढ़ें पूरी खबर

14. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को राष्ट्रपति कोविंद ने वीर चक्र से किया सम्मानित

एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया. यह युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ

1. नाबालिग की शादी रोकने पहुंचे प्रशासनिक अमले को करनी पड़ी मशक्कत, विवाह की जिद पकड़ कर बैठी थी लड़की

Bal Vivah: जिले के सिरखिनी गांव में एक 16 साल की बच्ची की शादी कराए जाने का मामला सामने आया. जिसपर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस-प्रशासन (Rewa Administration) के लोगों ने रोका. हालांकि, इस दौरान बच्ची शादी करने की बात पर अड़ गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद समझाया जा सका. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Indore metro train: इंदौर का एक और कमाल, दौड़ेगी डबल डेकर Metro Rail

इंदौर में नागपुर की तर्ज पर डबल डेकर मेट्रो दौड़ेगी. इस बार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट(double decker metro indore) की बैठक में फैसला लिया गया. ऐसा होने पर इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी. पढ़ें खबर

3. शिक्षक की शर्मनाक करतूत! 5वीं कक्षा के whatsApp Group में भेजी अश्लील वीडियो लिंक

रीवा के एक प्राइमरी स्कूल के एक टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आयी है. टीचर ने 5वीं क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप (whatsApp Group) में अश्लील वीडियो का लिंक (Porn video link) शेयर किया है. इसे लेकर अन्य शिक्षक कार्रवाई की मांग की है, वहीं आरोपी शिक्षक ने इसे भूलवश हुई शेयरिंग बताकर सोशल मीडिया पर माफी मांगी है. यहां पढ़ें खबर

4. Online Marijuana Smuggling Case: एक आरोपी गिरफ्तार, Amazon के पैकेट में छुपाया था 17 किलो गांजा

E-Commerce कंपनी ASSL Amazon द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन मेरिजुआना तस्करी (Online Marijuana Smuggling) के खुलासे के बाद मेहगांव पुलिस ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है. जिसके पास से Amazon द्वारा 17 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है. विस्तार से पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. ओवैसी पर बरसे भाजपा महासचिव, कहा- भारत में मोदी का नेतृत्व, मनमानी नहीं चलेगी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग (Tarun Chugh) ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों का साथ दिया है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में फैसलों के बावजूद अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. चुग ने कहा कि किसानों को मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सरकार किसान हितैषी है. उन्होंने कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की भी निंदा की. देखें पूरा साक्षात्कार

SPECIAL

1. MP में जारी है...नेम चेंज पॉलिटिक्स

Name change politics in MP: प्रदेश की राजनीति इन दिनों नामकरण और नाम बदलने के इर्द-गिर्द घूम रही है. बीजेपी (BJP) जहां इसे जायज ठहराते हुए राष्ट्र के स्वाभिमान को बढ़ाने की बात कर रही है. वहीं कांग्रेस (Congress) की दलील है कि काम किया होता तो नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी पड़ती. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. परिसीमन पर 'घमासान': BJP ने नया परिसीमन किया निरस्त, पंचायत चुनाव से पहले कोर्ट जा सकती है कांग्रेस

पूर्व की कमलनाथ सरकार में जो परिसीमन कराया गया था, उसे मध्य प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है (delimitation for panchayat). अब इस मुद्दों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है. ऐसा कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव (panchayat chunav) से पहले कांग्रेस कोर्ट भी जा सकती है. यहां पढ़ें खबर

3. Jai Bhim : जातिवाद, पुलिस टॉर्चर और न्याय की कहानी बयां करती ऐसी फिल्में बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती ?

'जय भीम', ये नाम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर दुनियाभर की मीडिया तक में छाया हुआ है. ये तमिल सिनेमा की फिल्म IMDb रेटिंग्स के मामले में द गॉडफादर से लेकर द शॉशांक रिडंप्शन जैसी फिल्मों को पानी पिला चुकी है. सवाल है कि ऐसी फिल्में बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती? पढ़ें पूरी खबर

4. BJP vs TMC : 2023 और 2024 चुनाव की तैयारी है त्रिपुरा की लड़ाई

त्रिपुरा में कथित पुलिस की बर्बरता के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के 16 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने धरना दिया. ये सांसद त्रिपुरा में सांसद तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सायोनी घोष की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच गईं हैं. 29 नवंबर से पहले वह प्रधानमंत्री से त्रिपुरा के मसले पर मुलाकात करेंगी. कुल मिलाकर अगले दो साल तक त्रिपुरा में राजनीति गरम रहने वाली है. पढ़ें पूरी खबर

VIDEO

1. जानलेवा जुनून! रेलवे ट्रैक पर वीडियो बना रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, video Viral

कभी-कभी आपका शौक आपकी जान का दुश्मन बन बैठता है. कुछ ऐसा ही हुआ है होशंगाबाद में जहां रविवार को इटारसी के युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. अब ये वीडियो वायरल(video Viral) हो रहा है. दरअसल 22 साल का संजू चौरे नामक युवक अपने दोस्त के साथ इटारसी के शरददेव घूमने आया था. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. खाद की खाक छानता किसान! निवाड़ी में अन्नदाता की भारी भीड़, पुलिस-प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा

मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत (fertilizer Crisis) के बीच निवाड़ी जिले में डीएपी खाद (DAP fertilizer) के लिये किसान परेशान दिखें. किसानों (Farmers) ने सोमवार को पृथ्वीपुर कस्बे में जाम लगाकर विरोध जताया. आरोप है कि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी धर्मेन्द्र यादव ने किसानों समस्या सुनने की बजाय एक किसान को थप्पड़ जड़ दिया. यहां देखें वीडियो